La billetera habilitó para todos sus usuarios la compra con IA en Frávega. Se puede buscar, comparar, armar el carrito y pagar en el chat

Rafael Soto (CEO MODO) impulsa esta innovación que simplifica la compra online, pasando de la decisión a la acción y pago en el chat.

La billetera de los bancos integra a Frávega como primer comercio habilitado, ofreciendo su catálogo y beneficios directamente desde la IA.

MODO activó el comercio agéntico en la Argentina para todos sus usuarios. La billetera de los bancos sumó a su aplicación en ChatGPT la posibilidad de buscar productos, comparar opciones, armar un carrito y pagar con las promociones de cada entidad, todo dentro de una misma conversación. Por ahora, el único comercio habilitado es Frávega, con todo su catálogo.

Rafael Soto, CEO de MODO, celebró en LinkedIn que la función ya está operativa y resumió: "Hasta ahora, la IA te ayudaba a decidir qué comprar. Después tenías que salir del chat, entrar a la web del comercio, cargar tus datos y buscar la promo de tu banco. Ahora todo eso pasa en una misma conversación".

Cómo comprar en ChatGPT con MODO paso a paso

Para usarlo, hay que ingresar a ChatGPT, ir a Configuración, luego a Complementos (o Plugins, si la interfaz está en inglés), pulsar Explorar complementos, buscar MODO e instalarlo. Después, en cualquier conversación, alcanza con arrobar a @MODO y pedirle lo que se quiere comprar, por ejemplo una notebook.

Según las pruebas de la compañía, el sistema exhibe las opciones disponibles para comparar y elegir, pide el mail con el que el usuario se registró en Frávega, despliega el domicilio de entrega con las alternativas de envío y, al final, muestra un QR para escanear con MODO y abonar.

"Cuando un usuario hace una compra, en la mayoría de los casos pasa por ChatGPT, mantiene una conversación, obtiene recomendaciones, etcétera. Después hace la compra en el comercio. Tenemos que dar un salto. Buscamos integrar ambas cosas en una misma conversación", resaltó Soto.

La estrategia, explicó el directivo, apunta a "estar presente en todas las ocasiones de pago de los argentinos". Y agregó una lectura sobre el comportamiento del usuario: "Las personas interactuaban con Google y de una manera visual. Recientemente, mueven todas sus interacciones hacia los chats conversacionales".

El plan de MODO para ganar en la era agéntica

La app de MODO en ChatGPT no es nueva. En marzo, la billetera se convirtió en la primera empresa latinoamericana en lanzar una aplicación propia dentro del asistente, que hasta ahora servía para consultar promociones y beneficios de bancos y comercios. Con esta versión, esa misma herramienta suma la compra y el pago.

Seguridad y límites: el usuario confirma cada pago

MODO aclaró que los datos de las cuentas y tarjetas no se comparten con OpenAI, sino que quedan dentro de la billetera. Además, no se trata de agentes que pagan de forma totalmente autónoma, como en las compras recurrentes.

"Requiere la interacción del usuario para confirmar el pago porque todavía no estamos en la instancia donde le podemos dar el token a ChatGPT para que opere en nombre del usuario", justificó Soto.

El CEO también sostuvo que, si bien hay bancos y tarjetas que ya "anunciaron pilotos", "todavía no hay casos en producción", lo que ubica a MODO como pionera en la región con una solución disponible para el público.

Frávega es el primer caso, pero no el último. La compañía trabaja en un protocolo que denomina Comercio Agéntico Abierto (CA2), al que podrán adherir otros retailers. Los primeros nuevos comercios podrían aparecer en los primeros meses de 2027. "Nos gusta percibirnos como el orquestador del ecosistema", añadió Soto.

El ejecutivo ejemplificó cómo funcionará a futuro: el usuario pedirá unas zapatillas Nike, el sistema buscará en tiendas integradas como Nike, Sporting o Dexter, aplicará las promociones vigentes de los bancos, incorporará las cuotas y "ChatGPT hará inteligencia de toda esa información para entregarle al usuario la opción que más le convenga".

Soto reconoció que es una primera versión y que habrá fallas por corregir. "Vamos a seguir mejorándola hasta que te olvides de que antes se compraba de otra manera", escribió.

Las ventajas de MODO en la era agéntica

Para Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, el fenómeno tiene una relevancia particular en el país: "La decisión de compra no depende solamente del precio, sino también del banco, tarjeta, día, descuento, tope, cuotas, financiación". Por eso, sostiene, "ahí el agente tiene una ventaja clara frente al buscador tradicional".

El especialista también advirtió sobre el desafío técnico: "Stock, precios, especificaciones, promociones, financiación y logística tienen que ser legibles por máquinas en tiempo real". Y proyectó: "Internet llevó el comercio del local a la pantalla. El comercio agéntico puede llevarlo de la pantalla a la conversación".

Diego Kupferberg, experto en emprendimientos digitales y CEO de API Hub de Negocios, destacó que MODO "tiene un activo diferencial para este contexto: detrás están los bancos. Es decir, identidad validada, cuentas reales y confianza regulatoria". Y vislumbró el próximo paso para el sector: "Pasar de ofrecer productos a resolver situaciones".

La carrera por ser la primera opción en las respuestas de la IA recién empieza. Con Frávega como vidriera y nuevos comercios en camino, MODO busca que la conversación con el asistente deje de ser solo el comienzo de la compra y pase a ser también el lugar donde se paga.