Arcor licita Obligaciones Negociables Clases 7 y 8 en dólares MEP y pesos: los detalles técnicos de la colocación y cómo operar en el mercado secundario

Pueden adquirirse en el mercado secundario, brindando una alternativa de diversificación para carteras.

La emisión de instrumentos corporativos de primera línea suma una alternativa de peso para los ahorristas que buscan alternativas de renta fija frente a la volatilidad bursátil. Arcor coloca dos nuevas series de Obligaciones Negociables (ON): la Clase 7, denominada e integrable en dólares MEP, y la Clase 8, nominada e integrada en pesos argentinos.

La operación contempla un monto de emisión en conjunto de hasta u$s40 millones, ampliable hasta un máximo de u$s80 millones en función de la demanda que convalide el libro de órdenes.

Ambos instrumentos cuentan con la máxima calificación de riesgo crediticio local (AAA.ar otorgada por la agencia Moody's Local) y están estructurados bajo legislación argentina, con amortización íntegra al vencimiento (bullet) al 100% del valor nominal.

Fundada en 1951 en Arroyito, Córdoba, la compañía es uno de los líderes indiscutidos en la producción y comercialización de golosinas y alimentos en América Latina, con presencia comercial en más de 120 países, lo que le otorga a sus emisiones una elevada demanda entre carteras que priorizan solvencia patrimonial.

¿Qué son las Obligaciones Negociables y para qué perfil de inversor encuadran?

Las Obligaciones Negociables son títulos de deuda emitidos por empresas privadas para financiar planes de inversión, capital de trabajo o refinanciación de pasivos.

Al suscribir o comprar una ON, el inversor le presta dinero a la compañía a cambio de percibir intereses periódicos (cupones) y la devolución total del capital prestado en las fechas pactadas en las condiciones de emisión.

A diferencia de las acciones, que representan participación social y dependen de los resultados comerciales futuros, las ON constituyen una obligación legal de pago con un calendario financiero predeterminado.

Por sus características, estos activos encuadran principalmente dentro de perfiles de inversores:

Conservadores y moderados: Ahorristas que buscan preservar el capital y escapar al riesgo soberano del Estado argentino, optando por corporaciones con balances dolarizados y capacidad de repago comprobada.

Ahorristas que buscan preservar el capital y escapar al riesgo soberano del Estado argentino, optando por corporaciones con balances dolarizados y capacidad de repago comprobada. Buscadores de renta periódica: Perfiles que priorizan un flujo previsible de ingresos en moneda dura o en moneda local para reinvertir o complementar ingresos familiares.

Perfiles que priorizan un flujo previsible de ingresos en moneda dura o en moneda local para reinvertir o complementar ingresos familiares. Diversificación de caja: Empresas y personas que necesitan colocar excedentes financieros en instrumentos regulados que cotizan diariamente en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

¿Cuáles son las condiciones de la Clase 7 en dólares y la Clase 8 en pesos?

Desde Balanz detallan que el pliego de condiciones de Arcor ofrece dos alternativas diferenciadas según la moneda de integración y el horizonte temporal de cada cartera:

Clase 7 (Dólar MEP): Cuenta con un plazo de 36 meses y devengará una tasa de interés fija a licitar, pagadera en cupones de frecuencia semestral. La integración puede realizarse en efectivo en dólares MEP o en especie mediante el canje de ONs Clase 2 (ticker RC2CD), estableciendo que por cada u$s1 de valor nominal de la Clase 2 se reciben u$s1,031 de valor nominal de las nuevas ON. El monto mínimo de suscripción arranca en u$s100 (y múltiplos de u$s1 por encima).

Cuenta con un y devengará una tasa de interés fija a licitar, pagadera en cupones de frecuencia semestral. La integración puede realizarse en efectivo en dólares MEP o en especie mediante el canje de ONs Clase 2 (ticker RC2CD), estableciendo que de las nuevas ON. El monto mínimo de suscripción arranca en (y múltiplos de u$s1 por encima). Clase 8 (Pesos Argentinos): Se estructuró a un plazo de 18 meses y pagará una tasa flotante TAMAR más un margen a licitar, con liquidación de intereses trimestral. La integración es exclusivamente en efectivo en pesos y exige un monto mínimo de entrada de $500.000 (y múltiplos de $1 por encima).

Características de la nueva ON de Arcor (Fuente: Balanz)

¿Cómo comprar las nuevas ON de Arcor si no se llegó a participar de la licitación primaria?

Para aquellos ahorristas que no ingresaron sus órdenes durante la ventana de licitación (abierta este jueves 1 de octubre entre las 10 y las 16 horas), los títulos podrán adquirirse con total normalidad a partir de su debut en el mercado secundario:

Ingreso al mercado secundario: Una vez completada la liquidación formal de la licitación (habitualmente dentro de las 48 horas hábiles posteriores ), las nuevas ON de Arcor quedan registradas y listadas para cotizar libremente en BYMA

Búsqueda por código de negociación (ticker): Desde cualquier cuenta comitente en una ALyC o aplicación bancaria autorizada, el usuario simplemente debe ingresar al panel de búsqueda de bonos o renta fija e introducir el ticker asignado a la nueva especie (o buscar por "Arcor Clase 7" en dólares o "Arcor Clase 8" en pesos)

Carga de la orden de compra: El inversor define la cantidad de nominales que desea comprar y selecciona si desea operar a "precio de mercado" (para ejecución inmediata según la oferta disponible) o mediante una "orden límite" fijando un valor de compra específico

Liquidación y cobro de cupones: Al concretarse la operación, los títulos se acreditan en la cuenta comitente y el titular queda automáticamente habilitado para cobrar los futuros cupones de interés que la empresa deposite directamente en su saldo

Al concretarse la operación, los títulos se acreditan en la cuenta comitente y el titular queda automáticamente habilitado para cobrar los futuros cupones de interés que la empresa deposite directamente en su saldo, sin necesidad de trámites adicionales.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de capitales argentino. Este contenido no constituye una recomendación de suscripción, compra o asesoramiento financiero. Toda inversión en títulos de deuda privada conlleva riesgos de mercado, liquidez y crédito.