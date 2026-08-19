La petrolera habilitó la inversión en sus títulos. Se trata de una integración de la operatoria bursátil a su plataforma digital junto a Banco Santander

Facilita la inversión minorista en YPF y se suma a sus resultados récord, proyectando un EBITDA de u$s8.000M.

La función, en alianza con Santander y operativa de 10:30 a 17h, sigue a un split accionario 10 a 1.

YPF habilitó la compra/venta de sus propias acciones en App YPF, siendo pionera global en esta oferta.

YPF habilitó la compra y venta de sus acciones a través de App YPF, la billetera virtual de la petrolera, y se convirtió así en la primera empresa del mundo en ofrecer esa operatoria bursátil dentro de su propia plataforma digital.

La función quedó disponible este martes en alianza con el Banco Santander, que administra los fondos de los usuarios, y funciona durante el horario de mercado, de 10:30 a 17 horas.

La novedad llega dos semanas después de que la compañía aplicara un split accionario de 10 a 1, que redujo el precio unitario del papel y multiplicó por diez la cantidad de títulos en manos de cada inversor, con el objetivo de bajar la barrera de entrada para el público minorista.

La operatoria se suma a las funciones que ya tenía App YPF, como fondear saldos, obtener una remuneración sobre el dinero en cuenta, pagar en las estaciones de servicio, hacer transferencias, abonar servicios y hacer recargas.

Cómo comprar y vender acciones de YPF desde la billetera

El circuito para invertir funciona de la siguiente manera: el usuario ingresa al menú de finanzas y utiliza el saldo disponible en su cuenta o transfiere fondos desde otra entidad bancaria o billetera virtual, durante el horario de negociación la app muestra la cotización en vivo del papel de YPF, y la orden se ejecuta de forma instantánea a través de la infraestructura de Santander.

El inversor define el monto en pesos o la cantidad de títulos a comprar o vender, y las acciones quedan registradas en el portafolio del usuario, donde puede seguir su rendimiento y decidir la venta cuando lo considere conveniente.

Con este desarrollo, la app pasó a estructurarse en torno a tres pilares: fondear, remunerar e invertir, todo dentro del mismo entorno que ya usan millones de clientes para cargar combustible.

"Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF", afirmó el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín.

El split que bajó la barrera de entrada a las acciones de YPF

El split se aplicó sobre el papel local con ticker $YPFD y se hizo efectivo el 4 de agosto. Según la nota que la compañía presentó ante la Comisión Nacional de Valores, ByMA y A3 Mercados, la operación implicó pasar de 393.312.793 acciones ordinarias de valor nominal $10 cada una a 3.933.127.930 acciones de $1, mientras que el capital social se mantuvo en $3.933.127.930.

Cada accionista recibió nueve títulos adicionales por cada uno que tenía en cartera, sin que se modificara el dinero invertido, el porcentaje de participación ni los derechos de voto asociados. La compañía aclaró además que no correspondía liquidar fracciones de acciones, según el reglamento de listado de ByMA.

Resultados récord que acompañan la expansión digital de YPF

La habilitación de la compraventa bursátil se da en un contexto de fuerte impulso financiero para la petrolera. En el segundo trimestre de 2026, YPF reportó un EBITDA ajustado de u$s2.804 millones, el más alto de su historia, con una utilidad neta de u$s1.205 millones y márgenes operativos del 43% sobre ventas.

La deuda neta bajó a u$s7.654 millones, con un ratio de apalancamiento de 1,09 veces, el nivel más bajo en 11 años, mientras Fitch, S&P y Moody's mejoraron la calificación crediticia de la compañía durante el trimestre.

De cara a fin de año, la empresa elevó su guía anual y proyecta un EBITDA ajustado cercano a u$s8.000 millones, casi el doble que en 2025 al mismo nivel de precios del Brent, con foco en la actividad no convencional de Vaca Muerta.