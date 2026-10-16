El cambio busca alinear al mercado argentino con los estándares internacionales y abrir la puerta a nuevos productos financieros

Facilita desarrollo de nuevos productos financieros (ETF) y atrae inversores extranjeros, buscando elevar el perfil del mercado argentino.

Esta transformación alinea el mercado argentino a estándares globales, dejando atrás la metodología de Standard & Poor’s desde 2018.

Índice Merval se convierte en MSCI Merval desde el 19 de octubre, resultado de alianza entre BYMA y Morgan Stanley Capital International.

El histórico índice Merval dejará atrás la marca S&P y pasará a llamarse oficialmente MSCI Merval, tras la alianza entre Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y Morgan Stanley Capital International (MSCI).

El cambio, que comenzará a regir el lunes 19 de octubre, busca alinear al mercado argentino con los estándares internacionales y abrir la puerta a nuevos productos financieros.

El Merval cambia de nombre por alianza entre BYMA y Morgan Stanley

La Bolsa porteña concretará una de las transformaciones más relevantes de los últimos años en su arquitectura operativa.

BYMA oficializó un acuerdo estratégico con MSCI, proveedor global de índices y herramientas de análisis, que asumirá el cálculo, la administración y el mantenimiento de las principales referencias accionarias del país.

Con esta decisión, el emblemático Merval dejará de estar bajo la metodología de Standard & Poor’s, vigente desde 2018, para convertirse en el Índice MSCI Merval.

Además del Merval, el índice general de la Bolsa también cambiará de denominación y pasará a llamarse MSCI BYMA Argentina General.

El Merval pasará a llamarse MSCI Merval y busca atraer a nuevos inversores internacionales al país. (Imagen creada con IA)

La adopción de la metodología MSCI implica un marco de seguimiento estandarizado y homogéneo, tal como ocurre en otros mercados de la región, como Colombia, con el MSCI Colcap.

Esto permitirá comparar de manera directa el rendimiento de las empresas argentinas con sus pares regionales y emergentes, reduciendo costos de análisis para inversores extranjeros.

El recambio no es solo un ajuste técnico o de marca. En cambio, busca promulgar un nuevo ecosistema que replique la modernización del mercado de capitales argentino.

Al integrar la metodología MSCI, las acciones locales ganan visibilidad frente a administradores de activos, fondos soberanos y portfolio managers internacionales.

La medida también sienta las bases para el desarrollo de nuevos instrumentos financieros, como:

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Productos derivados

Iniciativas estructuradas vinculadas a los nuevos índices

Argentina se encuentra actualmente en la categoría de mercado Standalone, tras las restricciones cambiarias y de movilidad de capitales.

Si bien este cambio metodológico no modifica automáticamente la clasificación del país, sí facilita el trabajo de analistas e inversores extranjeros y constituye un paso hacia una eventual reclasificación en la geografía financiera global.

Para BYMA, la alianza con MSCI es parte de una estrategia de largo plazo para elevar el perfil internacional de las empresas argentinas y atraer mayor liquidez al mercado doméstico.