El banco fijó un precio objetivo de u$s66 para YPF y de u$s93 para Vista, consolidando su visión "Overweight" sobre el sector energético argentino

Invierte en ellas desde Argentina fácilmente con CEDEARs o directamente desde la App YPF para pequeños ahorristas.

El banco fijó precios objetivo de u$s66 para YPF y u$s93 para Vista, impulsadas por el desarrollo en Vaca Muerta.

JP Morgan recomienda invertir en YPF y Vista Energy, proyectando un potencial de suba de más del 30% en sus acciones.

JP Morgan, una de las entidades financieras más prestigiosas a nivel global, recomendó invertir en YPF y Vista Energy.

La entidad destacó que ambas compañías vinculadas a Vaca Muerta tienen un potencial de suba superior al 30% en sus acciones, incluso en un escenario de petróleo más barato hacia 2027.

El banco fijó un precio objetivo de u$s66 para YPF y de u$s93 para Vista, consolidando su visión "Overweight" sobre el sector energético argentino.

El contexto internacional

La tensión en Oriente Medio llevó al Brent por encima de los u$s90 por barril en agosto, pero JP Morgan considera que este nivel no será sostenible en el largo plazo.

Sus proyecciones apuntan a un promedio de u$s85 en 2026 y una caída hasta u$s75 en 2027, producto del crecimiento de la producción fuera de la OPEP y una demanda global más moderada.

Aun con ese escenario, el banco sostiene que las mejoras operativas y el crecimiento de la producción en Vaca Muerta pueden compensar la baja de precios.

Vaca Muerta atrae a JP Morgan aunque el petróleo baje y apunta a la Argentina

JP Morgan ubicó a YPF entre las energéticas preferidas de América Latina, junto con Petrobras y Vibra. El banco estableció un precio objetivo de u$s66 para diciembre de 2027, frente a los u$s50,20 actuales, lo que representa un potencial de crecimiento cercano al 31,5%.

Entre los catalizadores figuran la liberalización de controles de capital, el desarrollo del proyecto de gas natural licuado (FLNG) y la expansión de infraestructura para transportar petróleo desde Vaca Muerta, especialmente el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

En cuanto a Vista Energy, la petrolera dirigida por Miguel Galuccio dejó de ser una promesa para convertirse en una de las acciones argentinas con mayor potencial.

JP Morgan y UBS ratificaron su recomendación de compra tras los sólidos resultados del segundo trimestre, con un EBITDA ajustado de u$s805 millones y una producción de 156.100 barriles equivalentes diarios.

El banco estadounidense fijó un precio objetivo de u$s93 por acción, mientras que UBS lo ubicó en u$s87, destacando la capacidad de ejecución de la compañía y la integración de activos adquiridos a Equinor.

La recomendación de JP Morgan sentó la base de que Vaca Muerta se consolidó como motor de la economía argentina, capaz de atraer capitales internacionales incluso en un contexto de precios más bajos.

JP Morgan recomendó comprar YPF y Vista Energy con un potencial de suba superior al 30%. (Imagen creada con IA)

Cómo invertir en YPF y Vista Energy en Argentina

En Argentina, hoy es posible invertir en YPF y Vista Energy de manera sencilla a través de la Bolsa local, utilizando CEDEARs o incluso directamente desde la App YPF gracias a su alianza con Banco Santander.

Los inversores pueden operar en pesos sin necesidad de abrir cuentas en el exterior, accediendo a dos de las compañías más vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

Cómo invertir en YPF desde Argentina

YPF habilitó en agosto de 2026 la posibilidad de comprar y vender sus acciones directamente desde la App YPF, convirtiéndose en la primera empresa del mundo en ofrecer esta funcionalidad desde su propia plataforma digital.

La operatoria se realiza en horario de mercado y se apoya en la infraestructura de Banco Santander Argentina, que actúa como agente de liquidación y compensación registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El proceso es simple: el usuario debe activar la función "Invertí en YPF" dentro de la aplicación, validar su identidad digital y contar con saldo disponible en pesos.

A partir de allí puede ingresar la cantidad de acciones que desea adquirir, con ejecución inmediata al precio de mercado de BYMA. El split de acciones realizado el 4 de agosto de 2026 redujo el valor nominal de cada título, facilitando el acceso a pequeños ahorristas que ahora pueden convertirse en accionistas con montos bajos.

Además de la App YPF, los inversores pueden optar por el camino tradicional: abrir una cuenta comitente en un bróker local autorizado por la CNV y operar el ticker YPFD en BYMA. También existe la alternativa de adquirir el ADR de YPF en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker YPF, aunque esto requiere una cuenta en un broker internacional.

Cómo invertir en Vista Energy desde Argentina

En tanto, Vista Energy, liderada por Miguel Galuccio, se consolidó como la principal productora independiente de petróleo en Vaca Muerta.

Para los inversores argentinos, la forma más accesible de participar es a través de su CEDEAR (ticker VIST), que cotiza en BYMA. Este instrumento permite comprar en pesos y replica el valor de la acción en Nueva York ajustado por el tipo de cambio contado con liquidación (CCL).

El ratio de conversión vigente es 3:1, lo que significa que se necesitan tres CEDEARs para equivaler a una acción de Vista en NYSE. El precio en pesos se calcula multiplicando la cotización en dólares de VIST por el CCL y dividiéndolo entre tres.