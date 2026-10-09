El debate sobre el oro del Central despertó a los ahorristas: qué activos recomienda la City para posicionarse en el metal y mineras.

Estas opciones facilitan a pequeños ahorristas dolarizar su capital implícitamente y seguir el precio internacional del metal precioso.

Ariel Sbdar (Cocos Capital) detalla instrumentos como el Cedear GLD (ETF de oro físico) y acciones de mineras como Barrick Mining.

La Bolsa argentina permite invertir en oro desde $5.000 con Cedears, eliminando la necesidad de comprar lingotes físicos y costos de guarda.

El debate público alrededor del traslado y la custodia de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a poner al metal precioso en el centro de la escena financiera local. Más allá de los cruces técnicos e institucionales entre las autoridades monetarias y los organismos de control, la controversia generó una reacción inmediata entre los pequeños ahorristas, que comenzaron a evaluar alternativas para sumar este activo histórico de refugio internacional a sus carteras de inversión.

Frente a la creencia extendida de que acceder al oro exige comprar lingotes físicos en entidades bancarias o asumir elevados costos de guarda, el mercado bursátil local ofrece canales formales y accesibles.

El referente financiero y CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, intervino en la coyuntura para acercar un listado de instrumentos que permiten tener exposición al metal desde apenas $5.000 y operando en pesos a través de la Bolsa porteña.

La operatoria se canaliza mediante los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears), que replican tanto el valor internacional del metal como de las principales compañías extractoras globales, ajustándose en moneda local por la cotización del dólar contado con liquidación (CCL).

"Como veo que de repente hay expertos en TRADING DE ORO, acá les arme listado completo de activos para invertir desde $5000 y ganar mucha plata si sube el metal", manifestó.

Activos para invertir en oro (Fuente: Ariel Sbdar)

Cómo invertir en oro físico de manera directa a través de la Bolsa porteña

Para los inversores que buscan que su capital replique de forma lineal la suba o baja de la onza de oro internacional sin asumir riesgos corporativos, el mercado local cuenta con un instrumento específico.

El activo central para este objetivo es el Cedear del SPDR Gold Shares (GLD), uno de los fondos cotizados en bolsa (ETF) más grandes del mundo respaldado por reservas físicas de lingotes de oro custodiados en bóvedas.

Al operar este instrumento desde cualquier cuenta comitente en una ALyC, el ahorrista dolariza su posición de manera implícita y sigue la evolución directa del metal precioso, evitando comisiones de fundición, márgenes de intermediación de joyerías o riesgos asociados al atesoramiento doméstico.

Qué diferencia existe entre el ETF de oro físico y las acciones de mineras auríferas

Al momento de estructurar la cartera, los especialistas remarcan una advertencia clave: las acciones de empresas mineras no replican de forma exacta el precio del oro.

A diferencia del ETF GLD, las compañías productoras están sujetas a factores corporativos internos, tales como costos de extracción, regulaciones ambientales locales, riesgo geológico y nivel de endeudamiento.

Esta característica puede generar un efecto de apalancamiento operativo -haciendo que la acción suba más que el metal cuando los márgenes de ganancia se expanden-, pero también añade volatilidad si los costos de la firma se incrementan.

Dentro del segmento de Cedears listados en BYMA, las principales alternativas incluyen:

ETF de minería aurífera: El fondo VanEck Gold Miners (GDX) ofrece exposición agrupada a una canasta ponderada de las mayores productoras de oro del planeta.

Grandes mineras globales de oro: Empresas consagradas de extracción a escala masiva como:

Barrick Mining (B)

Newmont (NEM)

Agnico Eagle (AEM)

Gold Fields (GFI)

Kinross Gold (KGC)

Harmony Gold (HMY)

Proyectos de desarrollo y exploración: Opciones orientadas a fases de prospección sin producción activa inmediata, como NovaGold (NG).

Cuáles son las alternativas mixtas con plata, cobre y metales industriales

Para quienes prefieren una diversificación más amplia dentro del universo de las materias primas y los recursos naturales, existen compañías y fondos que combinan la extracción de oro con otros metales estratégicos.

Por un lado, el mercado permite posicionarse en empresas bimetálicas con fuerte ponderación en oro y plata mediante los títulos de:

Pan American Silver (PAAS)

Hecla Mining (HL)

Coeur Mining (CDE)

Por otra parte, figuran los gigantes mineros diversificados a escala global, donde el oro se comercializa como un subproducto valioso dentro de explotaciones masivas de cobre o hierro: es el caso de:

Freeport-McMoRan (FCX) (mina Grasberg)

BHP (depósito Olympic Dam)

Rio Tinto (RIO) (yacimiento Kennecott)

Southern Copper (SCCO)

Vale (VALE)

Asimismo, para cubrir carteras mediante índices globales de commodities, la plaza cuenta con el ETF GSG (iShares S&P GSCI), que replica contratos de futuros que integran oro, y el XME (SPDR S&P Metals & Mining), enfocado en el sector minero y metalúrgico integral.

El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de capitales y el comercio de activos bursátiles. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión