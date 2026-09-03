La alianza estratégica entre la empresa argentina y Corva permite mejorar la eficiencia operativa en la administración de la perforación remota

La integración de inteligencia artificial y copilotos digitales busca optimizar costos y eficiencia operativa para atraer inversiones financieras.

El Real Time Intelligence Center (RTIC) de YPF, operado con software de Corva, monitorea en tiempo real 20 equipos de torre y 8 sets de fractura.

YPF renovó su acuerdo con la tecnológica Corva para profundizar la transformación digital y avanzar hacia la perforación autónoma en Vaca Muerta.

YPF renovó su acuerdo con la tecnológica estadounidense Corva para profundizar la transformación digital en la construcción de pozos de Vaca Muerta, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de perforación cada vez más autónomo basado en inteligencia artificial.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se reunió con el Executive Chairman de Corva, Dharmesh Mehta, para formalizar la renovación de la alianza entre ambas compañías.

La plataforma de Corva es la que sostiene el Real Time Intelligence Center, el centro neurálgico desde el que la petrolera argentina controla en tiempo real sus operaciones de perforación, fractura e intervención de pozos en la Cuenca Neuquina.

El acuerdo apunta a integrar datos, analítica avanzada e inteligencia artificial en un mismo entorno digital para anticipar riesgos, reducir los tiempos improductivos y acelerar la toma de decisiones durante las operaciones.

Según explicó YPF, el esquema permitió pasar de un modelo centrado en el monitoreo hacia una gestión activa de la actividad, con especialistas que siguen el desempeño de cada pozo minuto a minuto.

Cómo funciona el RTIC, el centro que monitorea Vaca Muerta las 24 horas

El RTIC funciona desde el piso 26 de la torre corporativa de YPF en Puerto Madero, donde la compañía lo inauguró en diciembre de 2024. La sala opera las 24 horas los siete días de la semana y en ella trabajan 88 profesionales distribuidos en siete unidades operativas.

Cinco de esas unidades están dedicadas a la perforación de pozos y controlan los 20 equipos de torre que operan en Vaca Muerta, mientras que las dos restantes se ocupan de las tareas de terminación y pueden supervisar hasta ocho sets de fractura de manera simultánea.

Desde ahí se procesan millones de datos diarios y se analizan cientos de variables e indicadores, con conectividad satelital vía Starlink y cámaras que permiten ver en vivo lo que ocurre en el campo.

Hacia una perforación autónoma con IA en Vaca Muerta

La renovación del acuerdo con Corva abre una nueva etapa orientada a operaciones progresivamente autónomas. Para eso, YPF prevé incorporar:

Advisors y analítica predictiva

Alertas inteligentes y automatización

Copilotos digitales

Agentes capaces de asistir en procesos operativos de mayor complejidad

El objetivo de ambas compañías es consolidar al RTIC como el sistema operativo digital de la construcción de pozos, capaz de integrar personas, procesos, datos e inteligencia artificial en una sola plataforma.

Con esa estrategia, YPF busca mejorar la seguridad, la eficiencia y la capacidad predictiva de sus operaciones, además de escalar los procesos para acompañar el crecimiento de su actividad en Vaca Muerta.

Vaca Muerta, el foco de los bancos que apuestan a las petroleras argentinas

El avance tecnológico de YPF se da en un momento en que Vaca Muerta concentra la atención de los principales bancos de inversión globales.

JP Morgan recomendó recientemente comprar acciones de YPF y de Vista Energy, con un potencial de suba superior al 30% y una visión "Overweight" sobre el sector energético argentino.

La entidad fijó un precio objetivo de u$s66 para YPF con horizonte a diciembre de 2027, frente a una cotización actual de u$s50,20, impulsado por catalizadores como la liberalización de los controles de capital, el desarrollo del proyecto de gas natural licuado y la ampliación de la infraestructura de transporte de crudo, en particular el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

En ese contexto, mejoras operativas como la digitalización del RTIC y la automatización creciente de la perforación se vuelven un factor adicional para sostener la eficiencia de costos que los analistas destacan como clave para la rentabilidad del shale argentino, incluso en escenarios de petróleo más barato.