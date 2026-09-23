Renta fija corporativa: tras las colocaciones de Vaca Muerta, el sector bancario y el agro abren licitaciones en dólares. Requisitos.

Los interesados deben operar a través de una cuenta comitente antes de las 16:30 hs, respetando los montos mínimos de suscripción de u$s1.000 y u$s1.200.

Las emisiones ofrecen instrumentos de deuda privada en dólares con amortización bullet, consolidándose como opciones para perfiles de inversión conservadores.

Banco Patagonia y John Deere Credit lanzan hoy nuevas Obligaciones Negociables (ON) buscando captar hasta 140 millones de dólares en el mercado local.

El mercado de deuda corporativa mantiene un ritmo incesante de colocaciones primarias en la plaza bursátil local. Apenas veinticuatro horas después de que Otamérica Ebytem y Vista Energy licitaran nuevas Obligaciones Negociables (ON) para canalizar inversiones hacia la infraestructura de Vaca Muerta, la atención de la City se trasladó hacia los sectores bancario y agroindustrial.

Durante la jornada de este miércoles 23 de septiembre de 2026, dos compañías líderes de sus respectivos rubros licitan nuevas series de ON denominadas e integrables en moneda extranjera, manteniendo el dinamismo del mercado primario de deuda privada.

Las colocaciones corresponden a Banco Patagonia S.A., una de las principales entidades financieras privadas del país y miembro del Grupo Banco do Brasil, y a John Deere Credit Compañía Financiera S.A., el brazo crediticio de la multinacional de maquinaria agrícola Deere & Company.

En conjunto, ambas emisoras salieron a captar un monto base de u$s60 millones, con posibilidad de ampliar sus programas hasta los u$s140 millones si el mercado convalida las posturas.

¿Qué son las Obligaciones Negociables y por qué atraen al inversor conservador?

Las Obligaciones Negociables (ON) son instrumentos de deuda privada que emiten las empresas que requieren financiamiento para expandir su capacidad productiva, fondear líneas de crédito, refinanciar pasivos o respaldar su capital de trabajo.

Al participar de una colocación o adquirir estos papeles en la Bolsa, el ahorrista asume el rol de acreedor de la compañía a cambio de un esquema preestablecido de rendimientos. Dicho flujo comprende el cobro periódico de intereses compensatorios (cupones) y la posterior restitución del capital invertido (amortización), que puede concretarse en cuotas graduales o de manera íntegra en un único desembolso al vencimiento (formato bullet).

En el marco de la gestión patrimonial, los especialistas de mercado han señalado en artículos anteriores que las ON hard dollar funcionan como un vehículo predilecto para perfiles conservadores y moderados. Ofrecen un cronograma de cobro predecible, evitan la volatilidad de las cotizaciones bursátiles de las acciones y protegen el poder de compra al pagarse directamente en dólar MEP.

¿Cuáles son las condiciones de la emisión de Banco Patagonia y cómo participar?

De acuerdo con informes técnicos elaborados por la sociedad de bolsa Balanz a los que accedió iProUP, Banco Patagonia salió al mercado con una oferta combinada en dos clases integrables en Dólar MEP o en especie:

Series emitidas: Obligaciones Negociables Clase V (plazo de 12 meses ) y Clase VI (plazo de 24 meses )

Monto a licitar: Hasta u$s20 millones en conjunto, con facultad de ampliación hasta un máximo de u$s60 millones

Moneda y modalidad de integración: Dólar MEP en efectivo o en especie mediante la entrega de las ON Clase IV (BGC4D), con una relación de canje de u$s1,0231 de valor nominal por cada u$s1 entregado

Rendimiento ofrecido: Tasa Nominal Anual (TNA) fija a licitar

Frecuencia de intereses: Pagos semestrales

Amortización: Cancelación del 100% del capital en un único pago al vencimiento (bullet) para ambas clases

Precio de emisión: 100% del valor nominal

Calificación crediticia: Calificadas por S&P Global Ratings Argentina con nota raA-1+ para la Clase V y raAAA para la Clase VI

Ticket mínimo de ingreso: u$s1.200 y múltiplos de u$s1 por encima de ese piso

Marco legal: Ley aplicable de la República Argentina

Horario de cierre: La recepción de posturas rige para este miércoles 23 de septiembre de 2026 de 10:00 a 16:30 hs

Nueva ON de Banco Patagonia (Fuente: Balanz)

¿Cómo es la colocación de John Deere Credit para el sector agroindustrial?

Por su parte, John Deere Credit Compañía Financiera S.A. puso a disposición del mercado títulos corporativos con el propósito de fondear sus líneas de leasing y créditos prendarios para la compra de maquinaria e insumos para el campo:

Instrumento emitido: Obligaciones Negociables Clase XXI

Monto de emisión: Hasta u$s40 millones , con opción de extenderse hasta los u$s80 millones

Moneda de integración y pago: Dólar MEP

Plazo de vigencia: 30 meses

Tasa de interés: Fija a licitar en el proceso de subasta

Pago de cupones: Frecuencia semestral de intereses

Esquema de devolución: Amortización total al vencimiento (bullet)

Precio de suscripción: 100%

Nota crediticia: Máxima calificación de riesgo local AAA otorgada por la agencia FIX SCR

Monto mínimo de inversión: u$s1.000 y múltiplos de u$s1.000 en adelante

Legislación: Ley argentina

Cierre del libro de ofertas: Rige para este miércoles 23 de septiembre de 2026 entre las 10:00 y las 16:00 hs

Fuente: Balanz

¿Qué pasos se deben seguir para licitar estas Obligaciones Negociables?

Quienes deseen canalizar sus fondos en estas colocaciones primarias durante la jornada deben completar un procedimiento operativo estandarizado a través de su intermediario bursátil: disponer de cuenta comitente, fondear en Dólar MEP antes del corte, ingresar la orden primaria especificando monto y tasa, y confirmar la suscripción antes del horario límite establecido por cada emisora.

El proceso se desglosa en los siguientes pasos:

Apertura y fondeo de cuenta: Disponer de una cuenta comitente abierta en una Sociedad de Bolsa (ALyC) o banco comercial, y contar con los fondos disponibles en Dólar MEP antes del horario de corte fijado por cada entidad

Carga de orden primaria: Ingresar al apartado de "Licitaciones" o "Suscripciones" de la plataforma, seleccionar la especie de Banco Patagonia o John Deere Credit e ingresar el monto nominal deseado (respetando los pisos de u$s1.200 o u$s1.000 respectivamente)

Definición de tasa: Determinar si se envía una orden a "precio de mercado" (convalidando la tasa de corte final que resulte de la subasta) o si se fija una tasa límite pretendida

Alternativa en el mercado secundario: Aquellos ahorristas que no lleguen a cursar sus órdenes dentro del horario de este miércoles podrán comprar las láminas a partir de su fecha de liquidación en el mercado secundario de BYMA, donde cotizarán diariamente contra pesos o contra dólares

El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos y de divulgación sobre el funcionamiento del mercado de capitales local. Las Obligaciones Negociables son títulos de renta fija sujetos a riesgos operativos, riesgo de liquidez y riesgo de crédito de la entidad emisora. Este contenido no constituye una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni sugerencia de compra o suscripción de activos. Antes de tomar decisiones financieras, se recomienda analizar los prospectos de emisión y consultar con un asesor idóneo matriculado.