El Banco Nación activó préstamos para 0km y usados de hasta 10 años. En esta nota te contamos cuánto se paga por mes en pesos a tasa fija y en UVA.

Frente a un mercado automotor que acumula caídas de patentamientos y ventas tanto en unidades nuevas como en vehículos de segunda mano, el Banco de la Nación Argentina (BNA) activó una nueva alternativa de financiamiento en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) dentro de su programa "+Autos con BNA".

La propuesta amplía el abanico crediticio para la compra de rodados y permite financiar hasta el 100% del valor de la unidad sin necesidad de constituir prenda sobre el vehículo.

El esquema contempla un monto máximo de hasta $100 millones por solicitante y está destinado a la adquisición de automóviles particulares, camionetas pick-ups y vehículos utilitarios, ya sean 0km o usados que cuenten con una antigüedad máxima de hasta 10 años.

El trámite fue habilitado para gestionarse de manera 100% digital presentando únicamente el DNI en más de 1.400 concesionarios y 1.800 puntos de venta adheridos en todo el país.

La incorporación de la variable indexada a la inflación convive con la tradicional línea en pesos a tasa fija, configurando dos alternativas de pago con requisitos de afectación de ingresos y horizontes de cancelación diferenciados para el tomador del préstamo.

¿Cómo se comparan las tasas y plazos entre la línea en pesos y la opción en UVA?

Los interesados en acceder al financiamiento cuentan con dos alternativas según su preferencia contractual y su vinculación con la entidad:

Modalidad en Pesos (Tasa Fija): Otorga un plazo de devolución de hasta 72 meses. Aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 36% para quienes perciben haberes o jubilaciones en el Banco Nación (con una afectación de ingresos netos de hasta el 35%), y una tasa del 46% TNA fija para clientes de cartera abierta (con afectación máxima del 30%).

Modalidad en UVA (Tasa Variable): Dispone de plazos de financiación que oscilan entre los 12 y los 60 meses. La tasa de interés es de UVA + 19% TNA para clientes con cuenta sueldo en la institución y de UVA + 25% TNA para el resto de los usuarios, con un tope de afectación de haberes fijado en hasta el 25% de los ingresos netos.

Mecanismo de resguardo salarial: La versión en UVA añade un diferencial operativo: incluye una prima adicional de 1 punto porcentual anual (p.p.a.) que faculta al usuario a ponerle un tope al incremento de la cuota en relación con la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

¿Cuánto se paga por mes por un crédito de $10 millones?

Para dimensionar el impacto de la cuota en el presupuesto familiar, la entidad financiera difundió una estimación de referencia para un capital solicitado de $10 millones a liquidar en un plazo de 60 meses:

Para los clientes que acreditan su sueldo en el Banco Nación , la cuota inicial estimada en el esquema UVA arranca en $292.656 mensuales (con una tasa de UVA + 19% TNA), mientras que en la alternativa en pesos a tasa fija asciende a $424.330 (con un 36% TNA fija).

, la cuota inicial estimada en el esquema UVA arranca en $292.656 mensuales (con una tasa de UVA + 19% TNA), mientras que en la alternativa en pesos a tasa fija asciende a $424.330 (con un 36% TNA fija). En el caso de la cartera abierta, que abarca al resto de los solicitantes sin cuenta sueldo en la entidad, el desembolso inicial mensual en UVA se calcula en $343.333 (UVA + 25% TNA), frente a los $508.664 que exige la opción tradicional a tasa fija (46% TNA fija).

De esta manera, la alternativa en UVA permite ingresar con un valor mensual sensiblemente más accesible para iniciar la operación, aunque queda sujeta a la variación del costo de vida a lo largo del tiempo.

Por el contrario, el esquema a tasa fija congela el pago mensual en pesos durante todo el contrato, pero impone una barrera de ingresos iniciales considerablemente más exigente para superar el filtro de riesgo bancario.

¿Por qué el sector automotor reclama financiamiento para frenar la caída de ventas?

La iniciativa crediticia responde a la necesidad de inyectar liquidez en un rubro paralizado por la pérdida de poder adquisitivo y la falta de líneas bancarias competitivas.

De acuerdo con el informe sectorial de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), agosto de 2026 concluyó con 44.415 unidades patentadas, marcando un retroceso interanual del 19,1% frente a las 54.889 unidades de agosto de 2025.

Con este desempeño, los primeros ocho meses del año acumularon 385.091 vehículos comercializados, una baja del 13,3% respecto a las 444.256 operaciones de igual lapso del período anterior, alejando la proyección inicial de 650.000 unidades anuales hacia una cifra cercana a las 550.000 para el cierre de 2026.

La parálisis también golpea al segmento de segunda mano. Según estadísticas de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en agosto se comercializaron 155.246 autos usados en todo el país, registrando una caída del 7,33% interanual frente al mismo mes de 2025. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el volumen alcanzó 1.203.684 unidades, retrocediendo un 4,87% frente a las 1.265.292 operaciones del mismo período del año pasado.

Desde la CCA atribuyen el freno a la cautela de los consumidores y a las dificultades para acceder a préstamos accesibles, remarcando que sin tasas financieras atractivas la renovación del parque automotor continuará estancada.