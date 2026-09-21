La entidad ofrece refinanciaciones en pesos y UVA para clientes con deudas en Situación 3 o superior, con tasas desde 7,5% y plazos de hasta 120 meses

Firmó un convenio con PromArgentina para impulsar la internacionalización de pymes y nuevos negocios.

Ofrece TNA del 7,5% (UVA) y 25% (pesos) a clientes con deudas "Situación 3+", en plazos de hasta 120 meses.

El Banco Nación mejoró condiciones para refinanciar deudas y ampliar herramientas de exportación para empresas.

El Banco Nación mejoró las condiciones para refinanciar deudas y amplió las herramientas para empresas argentinas que buscan acceder a nuevos mercados.

Las medidas incluyen nuevas tasas y plazos para clientes con dificultades para cumplir sus obligaciones, además de un acuerdo con PromArgentina para impulsar las exportaciones.

Para los clientes que tienen deudas clasificadas en Situación 3 o superior, la entidad ofrece alternativas de refinanciación para facilitar la regularización de los pagos y adaptar las cuotas a la capacidad de cada persona.

Una de las opciones permite refinanciar en UVA las deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito, con una TNA de 7,5% y plazos de hasta 120 meses.

También existe una alternativa de refinanciación en pesos, con una TNA de 25% para quienes paguen las cuotas en término y un plazo de hasta 96 meses. De esta manera, los clientes pueden extender el período de pago y reducir el peso de las cuotas.

El objetivo de estas herramientas es que los clientes puedan ordenar sus deudas, regularizar su situación crediticia y recuperar progresivamente el acceso al financiamiento.

Los cambios alcanzan a clientes con deudas clasificadas en Situación 3 o superior

Banco Nación busca impulsar las exportaciones

En paralelo, el Banco Nación firmó un Convenio Marco de Colaboración con PromArgentina para facilitar la internacionalización de empresas argentinas y ampliar su acceso a financiamiento.

El acuerdo busca acompañar a las compañías que participan en ferias, misiones comerciales y rondas de negocios en otros países, además de promover nuevas oportunidades comerciales.

El convenio fue firmado por el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y el titular de PromArgentina, Diego Sucalesca, en la casa central de la entidad.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año, con renovación automática, y permitirá desarrollar una agenda conjunta para difundir oportunidades comerciales y generar nuevos negocios para empresas con perfil exportador.

A través de esta iniciativa, el Banco Nación planea ampliar las herramientas de financiamiento y servicios para compañías que buscan expandirse fuera del país.

PromArgentina trabaja junto con el sector público para promover las exportaciones argentinas y la llegada de inversiones al país. El convenio con el Banco Nación busca combinar esas acciones con alternativas de financiamiento y asistencia para las empresas.

Las dos medidas forman parte de una estrategia de la entidad para ampliar las alternativas disponibles tanto para clientes que necesitan regularizar sus deudas como para empresas que buscan crecer y acceder a nuevos mercados.