Quienes apliquen tendrán acceso por 12 meses a 80 cursos online con certificado oficial, en un contexto de creciente demanda de competencias digitales

La iniciativa responde a la urgente demanda de habilidades digitales; 59% de trabajadores las necesitará antes de 2030.

Acceso a 80 cursos online con certificado oficial; disponible para mayores de 18 años en 12 países hasta diciembre de 2026.

Banco Santander y Coursera ofrecen 100.000 plazas de formación gratuita en IA, datos y liderazgo, impulsando la empleabilidad.

Banco Santander y Coursera anunciaron la ampliación de su programa de formación gratuita, con 100.000 plazas disponibles para cursos en:

Inteligencia artificial

Análisis de datos

Liderazgo

Marketing

Innovación

Los beneficiarios tendrán acceso durante 12 meses a 80 cursos online con certificado oficial de Coursera, en un contexto de creciente demanda de competencias digitales.

Cursos gratis de IA y liderazgo con certificado oficial de Coursera y Santander

El programa Santander | Skills for Work, impulsado por Banco Santander y Coursera, abrió en septiembre 50.000 nuevas plazas que se suman a las 50.000 ofrecidas en agosto, consolidando un total de 100.000 oportunidades de formación gratuita.

La iniciativa está dirigida a cualquier persona mayor de 18 años residente en 12 países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, España y Estados Unidos, sin necesidad de ser cliente del banco ni contar con título universitario.

Las solicitudes se realizan a través de Santander Open Academy y estarán abiertas hasta el 9 de diciembre de 2026.

Los seleccionados podrán acceder a un catálogo de 80 cursos online, que incluyen formaciones breves de una o dos horas hasta programas más extensos para profundizar en áreas específicas.

Santander y Coursera repartieron 100.000 plazas gratuitas para cursos. (Imagen creada con IA)

Los contenidos abarcan inteligencia artificial, ciencia de datos, liderazgo, innovación, marketing y toma de decisiones basadas en datos, entre otros.

Cada curso completado otorgará un certificado oficial de Coursera, reconocido internacionalmente.

La iniciativa llega en un momento clave: según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 59% de los trabajadores a nivel mundial necesitará actualizar sus habilidades antes de 2030, en un escenario marcado por la acelerada digitalización y la adopción de la IA.

En paralelo, el informe "Habilidades del Futuro" de Santander Universidades reveló que el 81% de las personas siente la necesidad de ampliar sus competencias, aunque el costo y la falta de tiempo se mantienen como los principales obstáculos.

Anthony Salcito, vicepresidente de Coursera, destacó que "el aprendizaje continuo es clave para que las personas puedan adaptarse a las oportunidades del futuro".

Victoria Zuasti, directora global de Programas y Contenidos de Santander Universidades, subrayó que el objetivo es eliminar las barreras de acceso a la formación y convertir el aprendizaje en una realidad accesible para todos.

Banco Santander mantiene desde hace 30 años una apuesta pionera por la educación y la empleabilidad, con más de 2.500 millones de euros destinados y 8,3 millones de personas beneficiadas a través de acuerdos con más de 1.000 universidades.

Coursera, por su parte, colabora con instituciones líderes y recientemente se unió a Udemy para crear una de las plataformas de desarrollo de habilidades más completas del mundo, con más de 300 millones de estudiantes y 12.000 clientes empresariales.