Quienes apliquen tendrán acceso por 12 meses a 80 cursos online con certificado oficial, en un contexto de creciente demanda de competencias digitales
07.09.2026 • 16:20hs • Capacitaciones 4.0
Capacitaciones 4.0
Santander y Coursera abren 100.000 cupos gratuitos para estudiar IA con certificado
Banco Santander y Coursera anunciaron la ampliación de su programa de formación gratuita, con 100.000 plazas disponibles para cursos en:
- Inteligencia artificial
- Análisis de datos
- Liderazgo
- Marketing
- Innovación
Los beneficiarios tendrán acceso durante 12 meses a 80 cursos online con certificado oficial de Coursera, en un contexto de creciente demanda de competencias digitales.
Cursos gratis de IA y liderazgo con certificado oficial de Coursera y Santander
El programa Santander | Skills for Work, impulsado por Banco Santander y Coursera, abrió en septiembre 50.000 nuevas plazas que se suman a las 50.000 ofrecidas en agosto, consolidando un total de 100.000 oportunidades de formación gratuita.
La iniciativa está dirigida a cualquier persona mayor de 18 años residente en 12 países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, España y Estados Unidos, sin necesidad de ser cliente del banco ni contar con título universitario.
Las solicitudes se realizan a través de Santander Open Academy y estarán abiertas hasta el 9 de diciembre de 2026.
Los seleccionados podrán acceder a un catálogo de 80 cursos online, que incluyen formaciones breves de una o dos horas hasta programas más extensos para profundizar en áreas específicas.
Santander y Coursera repartieron 100.000 plazas gratuitas para cursos. (Imagen creada con IA)
Los contenidos abarcan inteligencia artificial, ciencia de datos, liderazgo, innovación, marketing y toma de decisiones basadas en datos, entre otros.
Cada curso completado otorgará un certificado oficial de Coursera, reconocido internacionalmente.
La iniciativa llega en un momento clave: según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 59% de los trabajadores a nivel mundial necesitará actualizar sus habilidades antes de 2030, en un escenario marcado por la acelerada digitalización y la adopción de la IA.
En paralelo, el informe "Habilidades del Futuro" de Santander Universidades reveló que el 81% de las personas siente la necesidad de ampliar sus competencias, aunque el costo y la falta de tiempo se mantienen como los principales obstáculos.
Anthony Salcito, vicepresidente de Coursera, destacó que "el aprendizaje continuo es clave para que las personas puedan adaptarse a las oportunidades del futuro".
Victoria Zuasti, directora global de Programas y Contenidos de Santander Universidades, subrayó que el objetivo es eliminar las barreras de acceso a la formación y convertir el aprendizaje en una realidad accesible para todos.
Banco Santander mantiene desde hace 30 años una apuesta pionera por la educación y la empleabilidad, con más de 2.500 millones de euros destinados y 8,3 millones de personas beneficiadas a través de acuerdos con más de 1.000 universidades.
Coursera, por su parte, colabora con instituciones líderes y recientemente se unió a Udemy para crear una de las plataformas de desarrollo de habilidades más completas del mundo, con más de 300 millones de estudiantes y 12.000 clientes empresariales.