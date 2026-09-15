El ratio actual sugiere que es el mejor momento para solicitar créditos UVA y el peor para cancelar anticipadamente con dólares.

La reaparición de las líneas hipotecarias en la banca pública y privada reactivó las consultas de miles de familias que evalúan acceder a la vivienda propia o reestructurar pasivos existentes. Sin embargo, más allá de la tasa de interés nominal que ofrece cada entidad, existe una variable financiera determinante que suele pasar desapercibida para el tomador particular: la relación matemática entre la cotización del dólar billete y la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

A partir de un desarrollo de la plataforma de cotizaciones y finanzas Dolarito en base con datos aportados por el economista e investigador de la Universidad de La Matanza (UNLaM), Andrés Salinas, se habilitó un simulador interactivo de acceso libre que no solo calcula cuotas para primera y segunda vivienda entre todos los bancos del sistema, sino que incorpora un indicador clave: el gráfico histórico de la relación USD/UVA para identificar si la coyuntura favorece endeudarse o precancelar saldos.

De acuerdo con las métricas relevadas este martes, la relación entre ambas variables tocó mínimos históricos en favor de quienes buscan financiamiento: al contrastar el tipo de cambio financiero MEP con el valor de la unidad indexada, la ecuación arroja que 1 dólar compra apenas 0,73 UVA, marcando una distancia drástica respecto de los techos pasados, cuando la misma divisa llegó a convalidar 2,73 UVA.

El ratio actual abre una ventana de oportunidad única

Desde la perspectiva técnica de conversión cambiaria inicial, el ratio favorece al comprador porque necesita comprometer menos unidades indexadas para fondear los dólares que exige la operación inmobiliaria; no obstante, los analistas recalcan que la sostenibilidad del préstamo dependerá siempre de que los ingresos del solicitante no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación futura:

Mayor poder de compra en ladrillos: Quien toma un crédito hipotecario recibe pesos valuados en UVAs para pagar una propiedad que en la Argentina cotiza y se transacciona en dólares billete

Menor cantidad de UVAs por divisa: Al ubicarse el tipo de cambio MEP en un sendero contenido respecto al costo de vida, el solicitante necesita comprometer una cantidad de UVAs sustancialmente menor para adquirir los dólares necesarios y cancelar la operación inmobiliaria

El contraste histórico: En los períodos donde el billete estadounidense alcanzó picos de 2,73 UVAs, el comprador debía asumir una deuda en UVAs casi cuatro veces más abultada para fondear la misma cantidad de dólares billete en la escribanía

Desde Dolarito remarcaron en su cuenta oficial de X que, sobre la base de las series históricas, "hoy estamos en mínimos de poder de compra de UVA/USD; es decir, es el peor momento para cancelar y el mejor momento para tomar un crédito UVA", advirtiendo al mismo tiempo que se trata del análisis de datos pasados y que la trayectoria cambiaria futura no puede predecirse de manera lineal.

La trampa de cancelar anticipadamente con dólares ahorrados

La contrapartida directa de este indicador afecta de lleno a los titulares que ya tienen un crédito hipotecario vigente y evalúan liquidar capital vendiendo divisas del colchón o de sus cuentas bancarias.

Quien vende hoy sus dólares en el mercado financiero para amortizar cuotas anticipadas en el banco convalidará una relación sumamente desfavorable: desprenderse de u$s10.000 apenas permitirá cancelar unas 7.300 UVAs de capital adeudado. En contraposición, en momentos donde la divisa pegó saltos abruptos y el ratio trepó a 2,73 UVAs por dólar, esa misma tenencia de u$s10.000 permitía extinguir hasta 27.300 UVAs de la hipoteca.

Ante la consulta de usuarios respecto a si el ratio contempla la inflación de Estados Unidos para medir el poder adquisitivo real de la divisa a largo plazo, los especialistas explicaron que el cálculo se concentra en la cotización interna: la inflación estadounidense no guarda correlación estrecha con las distorsiones de corto y mediano plazo de la plaza cambiaria argentina, donde la dinámica del tipo de cambio financiero frente a los precios locales define el costo efectivo de reposición de la vivienda.

Cómo funciona el nuevo simulador y qué variables proyecta

Para evitar cálculos complejos y facilitar la toma de decisiones, la herramienta desarrollada con la información aportada por Salinas incorpora tres módulos de análisis directo:

Comparador integral de cuotas : Permite cotejar las condiciones financieras que ofrecen los distintos bancos del país para líneas destinadas a vivienda única o segunda residencia, incluyendo las tasas adicionales aplicadas sobre el capital indexado

Proyección según expectativas de inflación: El usuario puede modelar el sendero futuro de su cuota mensual introduciendo la tasa de inflación estimada, permitiendo chequear si la carga crediticia se mantendrá dentro de los límites aconsejables (que habitualmente no deben superar el 25% o 30% de los ingresos netos familiares )

Monitoreo del momento óptimo: El gráfico comparativo permite seguir rueda a rueda la curva de arbitraje cambiario, ayudando a los deudores a identificar cuándo se abre una ventana para desprenderse de ahorros en dólares y achicar años de crédito

La recomendación general de los especialistas coincide: mientras el dólar se mantenga en valores comprimidos y el poder de compra de la divisa frente a la UVA esté en el piso, la estrategia racional consiste en financiar la compra del inmueble y resguardar la liquidez en moneda dura hasta que un eventual reacomodamiento del tipo de cambio torne eficiente la precancelación del pasivo.

El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos y periodísticos sobre el funcionamiento de herramientas de mercado. No constituye asesoramiento financiero, recomendación de inversión ni sugerencia para la toma de créditos o cancelación de pasivos. Las decisiones de endeudamiento a largo plazo conllevan riesgos asociados a la evolución del salario real, la inflación y el tipo de cambio. Antes de contratar un producto bancario, consulte las condiciones particulares y el Costo Financiero Total (CFT) con la entidad emisora.