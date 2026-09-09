En la Argentina solo una decisión judicial permite que retengan una parte de tu salario por deudas. Conocé cuáles son los límites legales y tus opciones

El proceso judicial de cobro es largo; la morosidad afecta el historial crediticio y el acceso a nuevos préstamos.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es inembargable; solo se retiene hasta el 10% o 20% del excedente.

El embargo de sueldo por deudas requiere una orden judicial; bancos o fintechs no pueden ejecutarlo por cuenta propia.

El embargo de sueldo por deudas de tarjeta de crédito o préstamos personales solo puede ejecutarse con una orden judicial. No lo puede hacer un banco, una fintech ni un estudio de cobranzas por cuenta propia.

En un contexto en el que la morosidad de las familias argentinas se ubica en 12,8% y ya hay 5,86 millones de personas con atrasos en sus pagos, según la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) a junio de 2026, saber hasta dónde pueden llegar los acreedores es clave.

Cuánto del sueldo pueden embargar por una deuda en Argentina

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es inembargable porque representa el piso de subsistencia que protege la ley.

En agosto de 2026, ese piso se ubica en $376.600 mensuales, según la Resolución 9/2025. Recién cuando la remuneración bruta supera ese valor, la Justicia puede afectar una parte del excedente.

Cuando la remuneración bruta lo supera, solo se puede afectar el excedente y con topes concretos. La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Decreto 484/87 fijan dos franjas:

Si el sueldo bruto no pasa el doble del SMVM ($753.200): se retiene hasta el 10% de lo que exceda los $376.600

Si supera esa franja: el máximo sube al 20% del excedente

Llevado a un caso concreto: alguien que cobra $750.000 brutos tiene un excedente de $373.400. El embargo máximo en ese escenario sería de $37.340 por mes.

La única excepción a estos topes es la cuota alimentaria, donde el juez puede fijar un porcentaje mayor e incluso alcanzar la porción del mínimo.

Cómo es el proceso judicial para que un acreedor embargue tu sueldo

Las amenazas de embargo que circulan en los llamados de cobranza no tienen sustento legal. Son tácticas de presión que buscan forzar un pago rápido, pero para que un acreedor toque el sueldo hay un camino que obligatoriamente pasa por la Justicia.

Primero, el banco o la entidad tiene que iniciar un juicio por cobro de deuda. Si obtiene sentencia a favor, el juez libra un oficio dirigido al empleador. Recién ahí, y no antes, se activa la retención: el empleador descuenta el monto y lo deposita en la cuenta del juzgado.

En la práctica, llegar a esa instancia lleva tiempo. El juicio por deuda de tarjeta de crédito tramita como proceso ordinario, con plazos largos y costos elevados para las dos partes. Por eso, la negociación directa suele ser la primera alternativa: los acreedores agotan llamados, ofertas de refinanciación y cesión a estudios jurídicos antes de ir a tribunales.

Prescripción de deudas y qué pasa con el historial en el BCRA

Las deudas de tarjeta prescriben a los tres años desde el vencimiento del último resumen impago. Pero ese plazo se reinicia cada vez que el deudor hace un pago parcial, reconoce la deuda por escrito o el acreedor inicia una acción judicial. En los hechos, es muy difícil que una deuda de este tipo llegue a prescribir.

Además, las entidades financieras conservan la información sobre la conducta de pago, lo que impacta de lleno en el scoring crediticio. Un registro negativo en la Central de Deudores del BCRA o en Veraz cierra las puertas a nuevos préstamos, tarjetas y productos financieros.

Para salir de esa situación hay tres caminos:

Que la deuda esté cancelada

Que hayan pasado cinco años sin acciones judiciales ni planes de pago activos

ni planes de pago activos Que el registro sea un error

En ese caso, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales habilita la rectificación gratuita.

Qué hacer para evitar que una deuda de tarjeta termine en un embargo

El primer paso es consultar la Central de Deudores del BCRA, un sistema gratuito y accesible desde la web del organismo. Allí se puede ver la clasificación de cada deudor en cinco situaciones: la 1 indica cumplimiento normal y la 5, deudas irrecuperables o judicializadas.

Los especialistas insisten en un punto: actuar antes de que escale. Priorizar las deudas con intereses más altos, negociar planes de pago y no ignorar las comunicaciones. Los bancos suelen preferir un arreglo antes que un juicio largo y costoso, y cuanto antes se establezca el contacto, más opciones hay sobre la mesa.

El contexto no ayuda. La morosidad en préstamos personales trepó a un récord de 16,4% en junio de 2026, mientras que en tarjetas de crédito bajó levemente a 12,6%, según el último Informe de Bancos del BCRA.

El dato se da tras 19 meses consecutivos de suba en la mora de familias, que pasó de 5,2% en junio de 2025 a 12,8% un año después.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseguró que el pico se alcanzó en el segundo trimestre y anticipó que el crédito volverá a expandirse, aunque con un rezago respecto del financiamiento en dólares.