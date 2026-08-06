El último relevamiento elaborado en conjunto por Mercado Libre, correspondiente a julio de 2026, analiza la evolución de los valores de venta y alquiler

Oferta de departamentos en alquiler creció 290,1% desde nov 2023, reflejando un cambio estructural por regulación.

Reporte de Mercado Libre y UdeSA revela caídas en venta de casas (-0,4%) y subas en departamentos (+1,6% CABA).

Mercado inmobiliario del AMBA muestra leve recuperación en julio 2026, con precios de venta estables y alquileres en alza.

El mercado inmobiliario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mostró leves señales de recuperación, aunque con comportamientos cada vez más heterogéneos entre las distintas zonas y segmentos.

Los precios de venta de propiedades mantienen una tendencia de estabilidad con leves variaciones y el mercado de alquileres registra incrementos mes a mes, aunque muy por debajo de los niveles observados durante los años de mayor inflación.

Así lo refleja el último relevamiento elaborado en conjunto por Mercado Libre Inmuebles y la Universidad de San Andrés (UdeSA), correspondiente a julio de 2026, que analiza la evolución de los valores de venta y alquiler publicados en la plataforma desde 2017.

Dónde conviene comprar y alquilar una propiedad en Buenos Aires, según Mercado Libre

En el segmento de venta de casas, el precio mediano por metro cuadrado en dólares cayó 0,4% interanual respecto de julio de 2025.

El detalle por zonas muestra que CABA retrocedió 0,9%, GBA Sur 0,8% y GBA Oeste 3,1%, mientras que GBA Norte se destacó con un alza de 7,7%.

En departamentos, en cambio, se registraron subas interanuales: 1,6% en CABA, 2,6% en GBA Norte, 3,1% en GBA Sur y 1,6% en GBA Oeste.

Los valores de las propiedades cambian a medida que crecen los alquileres en AMBA (Imagen creada con IA)

A nivel granular, Pilar lideró el incremento en casas con un 18,8%, mientras que Ezeiza encabezó en departamentos con un 11,2%. En CABA, Puerto Madero fue el barrio con mayor aumento, con un 10,6%.

En cuanto a la demanda de propiedades en venta, los contactos en CABA crecieron 2,9% interanual en junio, aunque se contrajeron 8,8% respecto de mayo, reflejando una pérdida de impulso.

La mejora interanual se vincula con la baja de tasas hipotecarias registrada en 2026, tras los máximos de fines de 2025. El índice de confianza del mercado muestra que las casas en GBA Norte están en alza desde mayo de 2025, mientras que en CABA, GBA Sur y Oeste se mantienen en estado neutro.

Los departamentos, por su parte, están en alza en CABA, GBA Norte y Oeste, y en neutro en GBA Sur.

El mercado de alquileres exhibió variaciones intermensuales de 2,6% en casas y 1,6% en departamentos respecto de junio.

En términos interanuales, los precios en pesos corrientes crecieron 24,7% en casas y 21,8% en departamentos.

Un dato clave es la expansión de la oferta de departamentos en alquiler, que en julio de 2026 fue 290,1% superior a la registrada en noviembre de 2023.

La tendencia muestra un cambio estructural en el mercado, impulsado por la regulación de contratos y la necesidad de propietarios de monetizar activos en un contexto de inflación persistente.