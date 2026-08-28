ICBC Argentina presentó la nueva versión de su experiencia de banca online llamada ICBC Online Banking, la cual ya se encuentra disponible desde el pasado 20 de agosto.

Esta versión digital renovada mantiene todo lo que los clientes ya conocían y usaban antes, pero con una navegación más simple y ordenada.

Entre los principales beneficios de ICBC Online Banking se destacan:

Más simple: Una navegación más clara, accesos directos y menos pasos para realizar las operaciones.

Todo en un solo lugar: Gestión de cuentas, tarjetas, inversiones, pagos y beneficios de ICBC Mall desde una única plataforma.

Acceso desde cualquier dispositivo: una experiencia optimizada para computadora, tablet y celular.

Soporte integrado: tutoriales, ayuda contextual y CIBI el asistente digital para resolver consultas y pedidos.

La seguridad de siempre.

¿Qué cambios hay en la nueva versión?

En esta nueva versión, Gustavo Grigera, Responsable de Home Banking en ICBC, explicó que, principalmente, se trata de una navegación más clara, ordenada e intuitiva.

"La nueva experiencia permite encontrar lo que necesitas de manera más rápida, con accesos directos a las funciones más utilizadas y operaciones que requieren menos pasos", aseveró.

En esta línea, Grigera aseguró que los clientes, para usar esta nueva versión del sitio no tienen que hacer nada diferente, ya que para acceder a la misma, deberán usar las mismas credenciales que usaban habitualmente, accediendo desde el sitio institucional de ICBC, ingresando a Online Banking.

Por otro lado, la web ahora incorpora nuevas funcionalidades pensadas para brindar mayor privacidad, como, por ejemplo, el ocultamiento o visualización del saldo de los clientes con un solo clic, para operar con mayor tranquilidad en cualquier entorno.

"También ofrecemos una nueva agenda de transferencias con la posibilidad de incluir Favoritos y un nuevo acceso a beneficios destacados", agregó Grigera.

ICBC Online Banking es responsive

Si bien recomendamos utilizar la App ICBC Mobile Banking del banco, para aquellos clientes que prefieren operar el Online Banking desde el celular, la nueva experiencia está diseñada para adaptarse al dispositivo que cada cliente elija utilizar. ICBC Online Banking es responsive, por lo que su contenido se adapta a computadora, tablet y celular, ofreciendo una experiencia optimizada en cada pantalla.

En lo que se refiere a la integración de ICBC Mall e ICBC Club dentro de la nueva experiencia, ambas quedaron integradas dentro de una plataforma.

"Además de gestionar sus cuentas, tarjetas, préstamos e inversiones, los clientes pueden acceder a ICBC Mall e ICBC Club desde Online Banking. En ICBC Club pueden consultar sus puntos y el historial de canjes, y también acceder a las propuestas de ICBC Mall con descuentos y cuotas sin interés todos los días del año", sostuvo.

De esta manera, el nuevo canal agrupó en un mismo lugar la gestión financiera y el acceso a beneficios y propuestas que ofrece el ecosistema ICBC.

Como ejemplo de la agilidad que se implementó, el nuevo ICBC Online Banking incorporó distintas herramientas para acompañar al cliente durante su navegación, entre las que se encuentra CIBI, el Asistente Digital de ICBC, que permite realizar consultas, resolver dudas y gestionar pedidos relacionados con los productos y servicios del banco.

"Adicionalmente, el canal cuenta con ayuda contextual durante la navegación, que brinda orientación en los distintos momentos de la gestión y facilita la realización de las operaciones", subrayó Gustavo Grigera.

La importancia de la seguridad para ICBC

Las cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y demás productos de los clientes continúan disponibles en el nuevo ICBC Online Banking, mientras que además se mantuvieron las condiciones de seguridad y los mecanismos de autenticación habituales para acceder y operar en el canal.

De esta forma, el principal objetivo de ICBC para esta nueva versión del sitio online fue simplificar la relación cotidiana de los clientes con la entidad bancaria.

Desde el banco confirmaron que con este lanzamiento buscaron que los clientes pudieran resolver sus necesidades de manera más rápida, intuitiva y ágil, encontrando fácilmente la información y las operaciones que necesitan, y ahorrando tiempo en sus gestiones.

"Si tuvieras que resumir en una frase qué queremos que experimente el cliente cuando ingrese al nuevo ICBC Online Banking sería: 'Una nueva forma de hacer lo que necesita, más simple, rápido y en un solo lugar'", concluyó Grigera.