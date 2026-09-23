MODO lanzó el primer comercio agéntico en Argentina vía ChatGPT y Frávega. Cómo avanza el ecosistema de pagos agénticos en Argentina, entre otras empresas

Mastercard enfatiza que la confianza del consumidor es clave para la adopción masiva de la IA en compras, desarrollando estándares de seguridad.

Banco Macro potencia su estrategia 2030 con IA y Macrochat, que ya usan más de 1 millón de clientes para operaciones y consultas.

MODO lanzó su integración con ChatGPT y Frávega para pagos agénticos, siendo la 1ª fintech argentina en ofrecer esta experiencia de compra con IA.

MODO, la billetera de los bancos, presentó su nueva funcionalidad que permite a los usuarios buscar, comparar y comprar electrodomésticos y productos de Frávega directamente desde ChatGPT.

La compañía se convirtió así en la primera fintech argentina en lanzar una solución de este tipo, que permite a los usuarios consultar promociones y realizar compras completas sin salir del entorno conversacional.

Así podés comprarle a Frávega desde ChatGPT vía MODO

Rafael Soto, CEO de MODO, presentó oficialmente la flamante solución en el evento Nuevo Dinero 2026 como parte de su apuesta por los pagos agénticos.

La iniciativa debutó con Frávega como primer comercio aliado. Los usuarios pueden buscar productos, recibir reseñas y recomendaciones personalizadas de ChatGPT y completar la transacción directamente en la plataforma, utilizando el botón de pago de MODO o la aplicación bancaria vinculada.

"Creemos que el usuario va a migrar hacia las compras y pagos dentro de los agentes de inteligencia artificial, y nos propusimos ser líderes en esta tendencia", señaló Soto durante su exposición.

El CEO explicó que la estrategia apunta a construir estándares abiertos para que cualquier comercio pueda integrarse a la solución, con un despliegue progresivo que incluirá nuevas categorías y marcas.

La visión de MODO es que la experiencia de compra se vuelva más natural y eficiente, al integrar en un solo flujo aristas clave como:

Catálogos

Logística

Promociones bancarias

Recomendaciones inteligentes en un solo flujo

Soto también destacó que la inteligencia artificial permitirá redefinir el modelo de promociones en un contexto de desaceleración de la inflación.

"El 20% de descuento es una rareza en la Argentina; cualquier extranjero se sorprende. Hoy, hay que ir hacia promociones más inteligentes, personalizadas y sostenibles, que aumenten las ventas sin destruir la rentabilidad", resaltó.

La propuesta de MODO se inscribe en una tendencia global hacia los pagos agénticos, donde las transacciones se realizan dentro de agentes de IA capaces de entender las necesidades del usuario y ofrecer soluciones a medida.

Banco Macro apuesta a la IA para fidelizar clientes y reducir la morosidad

Entre los bancos, uno de los que presentó sus avances en la materia fue Banco Macro, que presentó los avances de su estrategia 2030 para transformar la experiencia financiera de los clientes a través de cuatro pilares:

Simplicidad Principalidad Variedad Futuro.

Juan Parma, CEO de la entidad, explicó que el objetivo es combinar lo mejor del mundo digital con la cercanía humana, potenciando la interacción con herramientas de inteligencia artificial como Macrochat.

El ejecutivo confesó que la simplicidad es clave para que los usuarios perciban un servicio intuitivo y eficiente, mientras que la principalidad —que el cliente elija al banco como su socio financiero— multiplica la rentabilidad y reduce la morosidad.

En paralelo, la variedad de productos y el acompañamiento en el desarrollo futuro de empresas e individuos apuntan a consolidar una oferta integral.

Macrochat, la flamante plataforma conversacional del banco, ya cuenta con más de un millón de clientes que interactúan mediante audio, imágenes y texto para realizar operaciones, consultar saldos o analizar gastos.

Parma mencionó que la IA está pasando de ser una promesa a una realidad concreta, tanto en el back office como en la experiencia del usuario. Sin embargo, reconoció que la adopción trae nuevos desafíos, como el manejo de costos en canales como WhatsApp y la detección de fraudes en conversaciones agénticas.

En este contexto, Banco Macro busca que la seguridad sea transparente para el cliente, evitando fricciones innecesarias. "La responsabilidad es nuestra: ponemos un nuevo canal en la mano del usuario y debemos protegerlo sin afectar la experiencia", precisó Parma.

La alianza con Telecom, que suma más de 30 millones de clientes, es otro eje central. Parma sostuvo que integrar servicios financieros con beneficios de telefonía y esquemas de lealtad permitirá reducir costos de decisión y mejorar la principalidad. "Para ser exitosos, necesitamos ecosistemas sólidos que combinen información, servicios y beneficios", manifestó.

Mastercard revela cuál es el verdadero desafío de comprar con IA

En este contexto, Mastercard presentó su visión sobre la tendencia agéntica en procesos de compra, destacando que la clave para la adopción masiva será la confianza del consumidor.

Florencia Solazzi, Cluster Leader de Mastercard Argentina y Uruguay, explicó que la compañía trabaja en definir protocolos globales que permitan delegar transacciones a agentes de IA de manera segura y verificable.

Solazzi remarcó que el gran desafío no es la tecnología en sí, sino la confianza que los usuarios deben tener al permitir que un agente complete una compra en su nombre.

"El consumidor tiene que sentirse cómodo delegando, y al mismo tiempo todos los involucrados en el proceso deben poder verificar que la transacción es real", aseveró.

En este sentido, Mastercard está desarrollando estándares que contemplan desde la validación de tokens asociados a las operaciones y los mecanismos de reclamo en caso de fraude o fallas.

La ejecutiva describió que el potencial de la IA en el comercio es enorme, especialmente en compras recurrentes como las del supermercado, donde los agentes pueden optimizar listas, sugerir promociones y evitar olvidos.

Sin embargo, advirtió que la adopción dependerá de que los consumidores perciban seguridad y valor agregado en el proceso: "Si no hay confianza, el usuario seguirá sacando su tarjeta física o yendo al comercio directamente".

El debate también incluyó el futuro de las tarjetas en un entorno donde las transferencias digitales crecen exponencialmente y el efectivo pierde terreno.

Solazzi reconoció que este es un desafío global, pero subrayó que Mastercard se adapta continuamente a las tendencias del mercado: "Ya vimos esta película antes: aparecieron las billeteras digitales, los cheques viajeros desaparecieron y las empresas evolucionaron. Todo convive y se transforma".

Mastercard busca posicionarse más allá de una empresa de tarjetas y volverse una compañía tecnológica integral con un portafolio amplio que incluye soluciones de ciberseguridad, gestión de fraude, ofertas personalizadas y herramientas para comercio agéntico.

El pago es solo una parte de la experiencia. Lo importante es que el usuario se sienta seguro, que tenga garantías de que recibirá lo que compró y que pueda acceder a beneficios adicionales", concluyó Solazzi.