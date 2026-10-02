Las bandas cambiarias se actualizarán en octubre y el dólar mayorista necesitaría subir 28,5% para alcanzar el nuevo límite de intervención

El BCRA compró u$s160 millones en una jornada récord de operaciones, impulsado por una mayor oferta de divisas.

El dólar mayorista cerró septiembre en $1.517,52, un 28,5% por debajo del nuevo límite cambiario.

El techo de la banda cambiaria llegará a $1.951,50 en octubre, tras incorporar la inflación de agosto del 1,66%.

El techo de la banda cambiaria para el dólar mayorista llegará a $1.951,50 al cierre de octubre, luego de incorporar la inflación de agosto, que alcanzó el 1,66%, según informó el Indec.

La actualización avanzará gradualmente durante el mes, mientras la cotización permanece alejada de ese límite y el mercado registra un importante ingreso de divisas, acompañado por compras del Banco Central.

Cómo se calcula el nuevo techo del dólar para octubre

Los extremos de la banda cambiaria se ajustan mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec, aunque existe un desfase de dos meses respecto del dato publicado.

Para determinar los valores de octubre, se utilizó la inflación de agosto, que fue del 1,66%, porcentaje que establece el parámetro de actualización para ambos límites del corredor cambiario durante este período.

Con ese mecanismo, el techo alcanzará los $1.951,50 al finalizar octubre, frente a los $1.919,63 correspondientes a septiembre, lo que representa un incremento de $31,87 durante los próximos 30 días.

El criterio ya se había aplicado anteriormente: la inflación de abril determinó el límite de junio, la de mayo estableció el correspondiente a julio y la de junio definió agosto.

Posteriormente, el IPC de julio determinó las bandas de septiembre, mientras que el registro de agosto establece los parámetros de octubre, respetando el desfase temporal previsto para actualizar el corredor cambiario.

Qué ocurre si el dólar supera los límites de las bandas cambiarias

El régimen establece un piso y un techo que delimitan el movimiento permitido del dólar mayorista, siempre que la cotización permanezca dentro de ambos valores de referencia establecidos por la autoridad monetaria.

La actualización no se aplica íntegramente al comenzar cada mes, sino que avanza diariamente hasta completar el ajuste correspondiente, tomando como referencia el cierre del período inmediatamente anterior.

Cuando el dólar supera el máximo permitido, el Banco Central debe vender divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), buscando que la cotización vuelva a ubicarse por debajo del techo establecido.

En sentido contrario, si el tipo de cambio perfora el límite inferior, la autoridad monetaria debe comprar dólares para sostener su cotización dentro del corredor definido por el régimen cambiario.

Mientras el precio permanezca entre ambos extremos, no existe obligación de intervenir, una característica del mecanismo que busca limitar movimientos abruptos y proporcionar mayor previsibilidad al mercado cambiario.

Cómo se movió el dólar mayorista y cuánto compró el BCRA

El miércoles 30 de septiembre, el dólar mayorista retrocedió $6 y terminó la jornada en $1.517,52, su cotización más baja durante los últimos cinco días de operaciones.

Para alcanzar el límite superior previsto para finales de octubre, el tipo de cambio necesitaría avanzar $433,98 desde ese registro, equivalente a una suba del 28,5% respecto del cierre mencionado.

La comparación toma como referencia la cotización de septiembre, dado que el techo continuará aumentando diariamente durante octubre hasta completar el ajuste correspondiente al último día del mes.

Durante esa jornada se negociaron u$s1.033,6 millones, el volumen más elevado del año, mientras una importante oferta de divisas permitió una caída de cinco pesos, equivalente al 0,3%.

En paralelo, el Banco Central compró u$s160 millones, su adquisición más importante desde los u$s345 millones registrados el 24 de julio, con una aceleración frente al promedio de septiembre.

Durante ese último mes, las compras oficiales habían rondado los u$s15 millones diarios, mientras que el acumulado de 2026 muestra una suba cambiaria de $47,91, equivalente al 3,26%.

La evolución del dólar oficial quedó por debajo del incremento de los precios, que acumulan una variación cercana al 22% durante el mismo período, según los datos proporcionados.

Detrás del mayor ingreso de divisas aparecen los precios internacionales favorables para el sector exportador y las emisiones de deuda corporativa, que incrementaron la oferta disponible en el mercado cambiario.