El INDEC confirma, este jueves 10, el IPC de agosto y la inflación acumulada en lo que va del año. Cuánto subieron los precios en el octavo mes del 2026

La moderación en alimentos, bebidas y menores costos en vivienda explican el resultado, retomando el sendero desinflacionario tras el 2,1% de julio.

De confirmarse esta desaceleración, el índice marcaría el registro inflacionario más bajo en Argentina en más de un año, perforando el piso del 2%.

El INDEC publicará este jueves 10 de septiembre el IPC de agosto, que según consultoras privadas se ubicaría entre el 1,4% y el 1,9% mensual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer, este jueves 10 de septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, que se ubicaría entre el 1,4% y el 1,9%, según las proyecciones de las principales consultoras privadas. De confirmarse, sería el registro mensual más bajo en más de un año.

Cabe recordar que los últimos datos de la inflación en Argentina son:

Último dato confirmado: julio 2026, 2,1%

Variación acumulada en 2026 hasta la fecha: 19,3%

Variación porcentual interanual, en los últimos 12 meses: 33,8%

Cuál será el IPC de agosto 2026, según las consultoras privadas

En la previa del dato oficial, las proyecciones de las consultoras privadas anticipan que el IPC de agosto habría perforado el 2%, retomando así el camino de desaceleración del ritmo de aumento de precios que se había interrumpido en julio, cuando el índice se aceleró al 2,1% desde el 1,9% de junio.

La Fundación Libertad y Progreso dio la estimación más baja y calculó un aumento de apenas 1,4%. Según su informe, esto respondió a tres factores:

Una fuerte moderación de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, que pasaron de subir 2,9% en julio a 1,4% en agosto Una menor incidencia del rubro Vivienda, donde los alquileres mostraron caídas que compensaron los incrementos de tarifas de luz, gas y agua El fin de la estacionalidad de las vacaciones de invierno, que había presionado los precios de recreación y turismo el mes anterior

"Pasada la estacionalidad negativa de junio y los efectos del pass through de mayo y junio, nuestro nowcast pronostica que retomaremos con fuerza el sendero desinflacionario en agosto", indicaron desde LyP.

EcoGo, por su parte, anticipó un 1,5%, mientras que C&T Asesores Económicos midió un 1,6% para el Gran Buenos Aires, el nivel más bajo desde agosto del año pasado. "Es necesario remontarse a 2020, en plena pandemia, para encontrar registros similares", señaló la consultora.

Analytica anticipó un IPC en agosto del 1,7%, mientras que Invecq presentó la medición más elevada del grupo, con un 1,9%. Aún si se confirmara esa estimación, el índice quedaría por debajo del 2,1% de julio.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza mensualmente el Banco Central entre las principales consultoras de la City, en su más reciente edición, relevada entre el 27 y el 31 de agosto, ubicó su proyección para el mes en 1,7%.

Para los próximos meses, el consenso proyecta una inflación de:

1,6% en septiembre

en septiembre 1,7% en octubre

en octubre 1,6% en noviembre

en noviembre 1,8% en diciembre

Cuándo publicará el INDEC la inflación de agosto 2026

El Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de agosto será oficializado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos este jueves 10 de septiembre a las 16:00 horas.

Respecto al calendario para lo que resta del año, los IPC posteriores serán publicados por el organismo en las siguientes fechas:

IPC de septiembre: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre IPC de octubre: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre IPC de noviembre: martes 15 de diciembre

martes 15 de diciembre IPC de diciembre: jueves 14 de enero del 2027

Cuánto subió la inflación en 2026 y en los últimos 12 meses

En lo que va del 2026, estas fueron las variaciones mensuales del nivel general del Índice de Precios al Consumidor registradas y oficializadas por el INDEC:

Enero: 2,9%

Febrero: 2,9%

Marzo: 3,4%

Abril: 2,6%

Mayo: 2,1%

Junio: 1,9%

Julio: 2,1%

El acumulado en lo que va de 2026 alcanza el 19,3%. En cuanto a la evolución interanual, el índice mostró valores en torno al 32-33% durante los primeros seis meses del año y actualmente se ubica en el 33,8%.

En concreto, la evolución interanual registró estos valores: