Bitcoin tocó los u$s85.000 tras un dato de inflación más suave de lo esperado y el mercado volvió a apostar por menores tasas de la Fed

Los ETF de Bitcoin al contado y la acumulación institucional refuerzan el optimismo en el mercado cripto global.

El índice PCE de EE.UU. mostró una moderación, disminuyendo la presión sobre la Reserva Federal para subir tasas.

Bitcoin sube a u$s85.000 por datos de inflación PCE en EE.UU. más suaves de lo esperado.

El mercado cripto atraviesa una jornada de alto volumen y marcado optimismo. Bitcoin (BTC) experimentó un fuerte impulso alcista que llevó su cotización a rondar la barrera de los u$s85.000, registrando un repunte significativo tras varias jornadas de consolidación e incertidumbre macroeconómica.

El principal catalizador de este movimiento fue la publicación de nuevos datos económicos en Estados Unidos, específicamente el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), la métrica de inflación más seguida por la Reserva Federal (Fed).

¿Por qué sube Bitcoin hoy? El impacto del dato de inflación PCE

La razón fundamental por la cual subió el precio de Bitcoin hoy radica en una lectura de la inflación estadounidense más suave de lo esperado por el consenso de Wall Street.

El índice PCE mostró una moderación clara, lo que devolvió la tranquilidad a los inversores. La desaceleración del gasto y la contención de los precios enviaron una señal inmediata a los mercados financieros: la presión inflacionaria cede gradualmente, reduciendo la necesidad de que la Reserva Federal mantenga un enfoque agresivo en sus políticas.

Antes de la entrega de este reporte, Bitcoin cotizaba por debajo de la zona clave de los u$s83.000, atrapado entre las dudas sobre los tipos de interés y el encarecimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Sin embargo, al confirmarse que los números se alineaban con un enfriamiento económico controlado, la presión compradora catapultó rápidamente a BTC hacia la franja de los u$s85.000.

¿Qué esperar de la Reserva Federal y las tasas de interés?

Los inversores no reaccionan únicamente al número de inflación en sí, sino a lo que este significa para las próximas decisiones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC):

Enfriamiento de las apuestas de subida de tasas: antes de conocerse el informe, gran parte del mercado especulaba con la posibilidad de mantener las tasas elevadas durante más tiempo. Tras la difusión del PCE, las herramientas de monitoreo financiero mostraron una caída drástica en las expectativas de nuevos ajustes al alza

antes de conocerse el informe, gran parte del mercado especulaba con la posibilidad de mantener las tasas elevadas durante más tiempo. Tras la difusión del PCE, las herramientas de monitoreo financiero mostraron Giro en el rendimiento de los bonos: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU., que venían ejerciendo presión a la baja sobre los activos de riesgo, frenaron su escalada. Esta relajación en los rendimientos de la renta fija devolvió el apetito de los inversores por activos como el oro y las criptomonedas

El escenario en el que la Reserva Federal adopta una postura de pausa prolongada suele ser históricamente el contexto más favorable para los activos digitales.

Flujos de capital institucional: Los ETF de Bitcoin sostienen la demanda

Más allá de la coyuntura macroeconómica, la suba actual cuenta con un pilar estructural indispensable: el flujo sostenido de capital a través de los ETF de Bitcoin al contado en EE.UU.

A pesar de la volatilidad observada en semanas anteriores, la liquidez de estos fondos cotizados ha mostrado un comportamiento sólido:

Sostenida racha de entradas: los ETF spot de Bitcoin registraron compras netas continuas en varias sesiones recientes , absorbiendo parte significativa de la oferta de BTC disponible

los ETF spot de Bitcoin registraron , absorbiendo parte significativa de la oferta de BTC disponible Acumulación corporativa: tesorerías corporativas e instituciones financieras no frenaron sus planes de adquisición, lo que refuerza una estrategia de acumulación a largo plazo que limita la presión vendedora

Esta demanda institucional actuó como un soporte firme cuando la cotización rondaba entre los u$s83.000–u$s84.000. Una vez despejada la incertidumbre del dato de inflación, la liquidez acumulada volvió a volcarse con fuerza sobre la principal criptomoneda.

La reacción general de los mercados: oro, acciones y criptomonedas

El movimiento alcista de Bitcoin no ocurrió de forma aislada. El informe sobre el gasto de los consumidores generó una ola de optimismo generalizado que afectó a distintos tipos de activos:

Bitcoin y el mercado cripto: lideraron las ganancias con una rápida superación de niveles clave y un impulso hacia los u$s85.000

lideraron las ganancias con una El oro: tuvo un repunte inmediato que cortó la racha bajista de jornadas previas , impulsado por la debilidad del dólar y la menor rentabilidad de la deuda pública

tuvo un repunte inmediato que , impulsado por la debilidad del dólar y la menor rentabilidad de la deuda pública Wall Street: los principales índices, en especial el Nasdaq enfocado en tecnología, abrieron la sesión con tono positivo, beneficiándose de las perspectivas de menores tasas

Este comportamiento conjunto evidencia que Bitcoin continúa respondiendo a la dinámica de liquidez global y a las expectativas macroeconómicas.

Niveles clave en el precio de Bitcoin

Desde el punto de vista del análisis técnico, la cotización de Bitcoin afronta un escenario determinante para definir su tendencia inmediata:

Nuevo soporte: la franja comprendida entre u$s83.500–u$s84.000 , que antes actuaba como resistencia, pasa a ser la zona clave a defender para mantener la estructura alcista ante eventuales tomas de ganancias

la franja comprendida entre , que antes actuaba como resistencia, pasa a ser la zona clave a defender para mantener la estructura alcista ante eventuales tomas de ganancias Próxima resistencia: convertir la franja de los u$s85.000 en un suelo firme es el paso necesario para habilitar nuevos objetivos hacia la zona de máximos recientes en los u$s87.000

Con la inflación PCE mostrando señales de estabilización y la Reserva Federal bajo menor presión, el panorama a corto y mediano plazo para las criptomonedas recupera el sesgo positivo.

El flujo constante hacia los ETF y las compras institucionales sitúan a Bitcoin como uno de los activos de mayor interés en el actual entorno económico. No obstante, los analistas recomiendan mantener la atención en los próximos informes del mercado laboral y la evolución del consumo, variables que continuarán marcando la pauta del mercado financiero internacional.