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El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevos ajustes. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas bajistas

El mercado convalida estabilidad cambiaria, pero Marcelo Trovato (iProUP) cuestiona cuánto tiempo se sostendrá este equilibrio.

Otros valores: el dólar oficial retrocedió $6,35 a $1.538,33 y el dólar MEP bajó $5,06 a $1.543,66.

El dólar blue baja a $1.560 en el microcentro porteño, con una caída de $10 en su cotización.

El dólar blue (o informal) baja a $10 y e consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) retrocedió $6,35 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.538,33.

Por otro lado, el dólar cripto se contrae $0,35, a $1.607,56.

"El dólar cierra septiembre prácticamente sin sobresaltos: mayorista en $1.522, MEP en $1.542 y CCL en $1.611", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

y agrega: "La brecha sigue contenida y los futuros muestran una curva con escasa expectativa de salto cambiario inmediato".

"El mercado, por ahora, continúa convalidando estabilidad. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio", remarca.