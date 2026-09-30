El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevos ajustes. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas bajistas
30.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sigue a $1.560 este miércoles 30 de septiembre y financieros cerraron en baja
El dólar blue (o informal) baja a $10 y e consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) retrocedió $6,35 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.538,33.
Por otro lado, el dólar cripto se contrae $0,35, a $1.607,56.
"El dólar cierra septiembre prácticamente sin sobresaltos: mayorista en $1.522, MEP en $1.542 y CCL en $1.611", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
y agrega: "La brecha sigue contenida y los futuros muestran una curva con escasa expectativa de salto cambiario inmediato".
"El mercado, por ahora, continúa convalidando estabilidad. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.560 en el microcentro porteño
El dólar blue opera estable: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP retrocedió $5,06, a $1.543,66.
El dólar contado con liquidación (CCL) descendió $1,23, a $1.616,10.