Los bancos amplían estrategias para reducir riesgos ante el aumento sostenido de los impagos y así mantener activo el flujo de fondos productivos

Hasta ahora el BCRA no había informado resultados sobre las refinanciaciones de créditos en mora, pese a que varios bancos anunciaron planes con tasas más favorables, plazos más largos y cuotas más bajas.

Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director del Banco Central, la aportó durante su participación en Nuevo dinero, un evento sobre innovación financiera.

Su diagnóstico fue directo: "La estadística que tenemos es que esto es una ola que perdió fuerza".

Y aportó los dos números que sostienen esa afirmación: "La caída de situación 1 a situación 2 ya es la mitad que meses atrás. Y el nivel de refinanciaciones de los bancos está en 115.000 por mes. Todos entendieron que parte del negocio hoy es recuperar aquellos préstamos que no están en buenas condiciones".

Qué significa ese primer indicador en términos prácticos

La situación 1 corresponde a deudores al día. La situación 2 implica atrasos de entre 31 y 90 días. Que la caída entre ambas categorías se haya reducido a la mitad indica que hay menos gente nueva entrando en mora, aunque no dice nada sobre los que ya están adentro.

A todo esto, la irregularidad de las personas físicas se mantiene en casi 13%. Ese número surge de comparar la porción de préstamos impagos sobre el total del crédito otorgado.

El problema está en el denominador. El stock de crédito no crece, porque no hay demanda firme de nuevos préstamos.

Como la morosidad es un cociente, si el numerador se mantiene estable y el denominador se achica, el porcentaje sube igual. Y si ambos bajan al mismo ritmo, el ratio no se mueve.

Esa es la razón por la que el indicador puede quedarse clavado en 13% aunque los bancos estén refinanciando 115.000 clientes por mes.

Cuánto refinanció cada banco según el relevamiento

Banco Nación , el primero en anunciar planes pese al discurso oficial contrario a las medidas de rescate, refinanció durante 2026 unas 127.951 operaciones correspondientes a 110.734 clientes , por un total de $582.000 millones , con un ticket promedio de $4,6 millones. La distribución fue de 2.440 casos en premora, 79.538 en mora y 45.973 en refinanciación de tarjetas.

, el primero en anunciar planes pese al discurso oficial contrario a las medidas de rescate, refinanció durante 2026 unas , por un total de , con un ticket promedio de $4,6 millones. La distribución fue de 2.440 casos en premora, 79.538 en mora y 45.973 en refinanciación de tarjetas. Banco Provincia superó las 120.000 operaciones por $477.000 millones en el año, con un 96% correspondiente a personas físicas y un 4% a empresas.

superó las en el año, con un 96% correspondiente a personas físicas y un 4% a empresas. Banco Ciudad otorgó 15.000 refinanciaciones en el marco del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal reglamentado por el gobierno porteño en julio. La semana pasada bajó la tasa del 35% al 28% y salió a ofrecerla vía WhatsApp a los deudores en mora.

Entre los privados, Banco Macro realizó 62.500 refinanciaciones de préstamos y 110.000 reestructuraciones, es decir, cambios de condiciones para clientes que todavía no se atrasaron pero tienen dificultades. Desde la entidad señalaron que todos los clientes en mora ya fueron contactados y que la recepción fue buena.

Uno de los principales bancos internacionales del sistema aseguró haber acordado planes con 150.000 clientes por más de un billón de pesos desde enero de 2025, con un monto promedio de $7,3 millones por crédito. Otro banco de capitales nacionales informó haber refinanciado a 120.000 clientes en el último año.

Vale recordar que los bancos comunican operaciones, no siempre personas. Una misma persona puede tener refinanciado su préstamo personal y su tarjeta, lo que cuenta como dos operaciones. El propio caso del Banco Nación lo muestra, 127.951 operaciones para 110.734 clientes.

Por fuera de la banca tradicional, el segmento fintech concentra 2,4 millones de deudores con algún grado de irregularidad. Según la Cámara Argentina Fintech, el 90% de ellos dispone de acceso a algún plan para regularizar su situación.

"En el sector fintech las estadísticas no son tan precisas, pero también hay refinanciación", reconoció Curutchet.

El funcionario destacó además que muchos de los deudores en mora en billeteras ya estaban excluidos del sistema bancario formal mucho antes, y proyectó cómo se normalizaría la situación.

Su explicación es la más reveladora sobre qué le espera a quien refinancia: "Si tuviste un manchón en 2025 o 2026, sigo tu evolución, te cobro más caro, pero te vuelvo a prestar. Y así funciona la vida, porque así funcionan las empresas. Si no, una empresa que se concursa una vez, nunca más vuelve a ser próspera".

Traducido para el deudor, salir de la mora no implica volver a las condiciones anteriores. Implica volver a acceder al crédito, pero a un costo mayor durante el tiempo que dure la reconstrucción del historial.

El contraste con los datos regionales

Curutchet sostuvo que la mora latinoamericana en préstamos al consumo también es más alta que en el pasado. "Quizá no a este nivel que estamos hoy, pero ya no es el 2,6% de 2022", planteó.

Los datos de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) no respaldan del todo esa lectura. Ese relevamiento ubica a Argentina con la morosidad más alta de la región y no registra una suba generalizada en América Latina.

Es un punto donde el diagnóstico oficial y la estadística regional no coinciden, y conviene señalarlo.