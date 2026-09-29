Un informe muestra la magnitud del ahorro privado en moneda extranjera y cómo creció la demanda en medio de incertidumbre económica

La persistente demanda de divisas saca ahorros del sistema y genera presión cambiaria preelectoral en Argentina.

En agosto, 1,7 millones de personas compraron dólares, duplicando a los vendedores y mostrando ahorro planificado.

Argentinos compraron más de u$s47.000 millones en divisas desde el fin del cepo, reflejando una fuerte demanda.

Las personas humanas compraron más de u$s47.000 millones desde el levantamiento del cepo cambiario, según el informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" del Banco Central.

Para entender esa cifra, equivale aproximadamente al monto total de las reservas brutas del BCRA y supera con holgura cualquier programa de financiamiento externo que el país haya conseguido en el período.

El ritmo no muestra señales de agotamiento. Solo en agosto de 2026, los ahorristas incorporaron otros u$s2.463 millones netos a sus tenencias.

Ese número surge de restar las ventas a las compras de billetes realizadas sin fines específicos, que es la categoría donde el BCRA registra la operatoria del ahorrista común.

Compra de dólares sin cepo: más del doble de compradores que de vendedores

El dato crucial no está en el monto sino en la cantidad de personas.

Durante agosto, 1,7 millones de personas compraron dólares por un total bruto de u$s2.853 millones. En paralelo, unos 734.000 individuos vendieron divisas por u$s390 millones.

La proporción es de más de dos compradores por cada vendedor.

Además, el ticket promedio revela perfiles distintos. Quien compró adquirió alrededor de u$s1.678 en promedio. Quien vendió se desprendió de unos u$s531.

Esa diferencia sugiere que la compra funciona como decisión de ahorro planificada, mientras la venta responde más a necesidades puntuales de liquidez.

Hay un tercer canal que el informe consigna y que suele pasarse por alto. Las personas humanas registraron egresos netos por u$s469 millones correspondientes a transferencias de divisas sin fines específicos.

Es decir, el flujo de dólares que demandan los individuos no se limita a la compra de billetes en ventanilla; también incluye movimientos de moneda extranjera por vía de transferencia.

Mariano Dellepiane, economista especializado en mercado cambiario, explica a iProUP qué muestra ese conjunto de datos. "Lo relevante no es que los argentinos compren dólares, eso es una constante histórica. Lo llamativo es que lo sigan haciendo con la inflación desacelerando y el tipo de cambio corriendo por detrás de los precios."

"Eso indica que la demanda no es puramente defensiva contra la inflación, sino una decisión de portafolio que persiste aunque las condiciones macro mejoren", concluye.

Dolarización preelectoral: por qué el mercado espera más presión cambiaria

El contexto cambiario del momento agrega una variable que el propio informe no evalúa pero que el mercado descuenta.

Al 28 de septiembre de 2026, el dólar oficial cotizaba en torno a $1.524,63, el blue en $1.565 y el contado con liquidación en BYMA en $1.617,83.

El tipo de cambio evolucionó a lo largo del año por detrás de la inflación, lo que en términos reales implica un peso más apreciado que hace doce meses.

En el mercado anticipan que, ante la proximidad de las elecciones, la demanda de divisas podría intensificarse, con la consecuente presión sobre el tipo de cambio.

Ese fenómeno tiene antecedentes claros en Argentina. La dolarización preelectoral es un comportamiento recurrente que suele acelerarse en los meses previos a cada comicio.

Vale recordar que en estos días el CEO de JPMorgan para el Cono Sur, Facundo Gómez Minujín, señaló en una entrevista reciente que ve al Gobierno preparándose con más reservas y financiamiento para esa dolarización preelectoral, y descartó una apertura cambiaria completa antes de los comicios.

Qué implica la compra de dólares para el sistema financiero argentino

Hay tres lecturas que se desprenden del dato y que conectan con lo que viene ocurriendo en el sistema financiero: