El IPC de agosto fijó el nuevo techo cambiario para octubre en $1.951,50, pero el dólar mayorista opera con la mayor holgura en 16 meses

A partir del registrodel Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), quedó formalmente determinado el techo de la banda cambiaria bajo el cual podrá oscilar el dólar mayorista durante octubre de 2026 sin que medie una intervención obligatoria del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El mecanismo vigente establece que los extremos del corredor de flotación se actualizan mensualmente en función de la variación del IPC con un desfasaje de dos meses. De este modo, la inflación de agosto, que se ubicó en el 1,66% mensual, define de manera directa el sendero de ajuste para el décimo mes del año, tras haber marcado en julio un 1,90% que rigió sobre el esquema de septiembre.

A partir de esta fórmula, el límite superior del corredor se desplazará desde los $1.919,63 previstos para el cierre de septiembre hasta alcanzar los $1.951,50 al concluir octubre. El incremento nominal será de $31,97, reflejando un ajuste más moderado que los $39,66 aplicados durante el ciclo previo como reflejo del proceso de desinflación.

Cómo funciona el régimen de bandas cambiarias y cuándo debe actuar el BCRA

El esquema operativo fija un piso y un techo para la cotización del dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Dentro de esos límites preestablecidos, el precio del billete mayorista tiene margen para fluctuar libremente según la oferta y la demanda privada, sin requerir la participación forzada de la mesa de operaciones del Banco Central:

Activación de compras o ventas: Si la divisa perfora el límite inferior, la autoridad monetaria se encuentra obligada a intervenir comprando reservas para sostener el piso; si sobrepasa el extremo superior de $1.951,50 a fines de octubre, el Central debe vender divisas para retrotraer el tipo de cambio dentro del rango legal

Ajuste diario y gradual: El valor máximo no salta de golpe al iniciar el mes calendario. Su sendero de actualización se distribuye de manera diaria y paulatina a lo largo de las ruedas hábiles, completando al último día hábil la variación equivalente al IPC tomado como ancla

Previsibilidad y ancla: La pauta gradual busca desactivar saltos cambiarios abruptos y dotar de certidumbre a importadores y exportadores en la liquidación de contratos de comercio exterior

A qué distancia opera el dólar del límite oficial y por qué sobran divisas

Pese al nuevo umbral fijado para octubre, la cotización de la divisa en la plaza interbancaria se ubica en uno de sus puntos de mayor holgura frente a la banda superior administrada por la autoridad monetaria.

Durante la rueda del lunes , el dólar mayorista cedió un peso y cerró en $1.507,50, tocando su registro más bajo desde el 21 de agosto. Frente al techo vigente de septiembre, fijado en $1.898,24 por el BCRA, la cotización formal mantiene una brecha de $390,74 a su favor, lo que representa una distancia del 25,9% hasta el nivel de intervención teórica. Se trata de la mayor holgura registrada desde el 13 de mayo de 2025, dentro de un régimen que debutó formalmente el 14 de abril de ese mismo año.

La compresión del tipo de cambio se apoya en un ingreso fluido de divisas que supera los promedios estacionales habituales para la última parte del año.