El Banco Central publicó el REM, donde consultoras privadas y entidades financieras dieron sus pronósticos de la inflación para cada mes del resto de 2026

Aunque julio acelera levemente (2% vs 1,9% de junio), se espera una tendencia descendente; el INDEC confirma el dato el 13 de agosto.

El informe, basado en 33 consultoras y 12 bancos, anticipa un IPC mensual de 1,7%-1,8% para el segundo semestre.

Las consultoras del REM (BCRA) estiman una inflación del 2% para julio, proyectando un 29,8% anual para 2026.

Las consultoras y los bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) estimaron que la inflación de julio fue del 2% y proyectaron que el IPC del INDEC estará ubicado en un sendero de entre el 1,7% y el 1,8% mensual en el segundo semestre, con una suba acumulada del 29,8% para todo 2026.

El último informe del BCRA, elaborado entre el 29 y el 31 de julio con la participación de 33 consultoras y 12 entidades financieras, mostró que las proyecciones se mantuvieron sin cambios respecto al relevamiento anterior para el séptimo mes del año.

El grupo de analistas con mejor historial de aciertos, conocido como Top 10, fue un poco más optimista respecto a cuánto dará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC del último mes y calculó un 1,9% para el dato de julio.

De confirmarse el 2%, implicaría una leve aceleración en la suba mensual respecto al 1,9% que se registró en junio, última medición oficial. No obstante, las consultoras anticipan que a partir de agosto los precios retomarían una tendencia descendente que se sostendría hasta fin de año.

Cuánto será la inflación mes a mes en 2026

Según el consenso de las consultoras relevadas por el Banco Central en el REM, la inflación mensual iría bajando gradualmente. Así se moverían los precios en los próximos meses:

Julio 2026: 2%

Agosto 2026: 1,8%

Septiembre 2026: 1,8%

Octubre 2026: 1,7%

Noviembre 2026: 1,6%

Diciembre 2026: 1,8%

Enero 2027: 1,7%

Con estas cifras, la inflación acumulada anual de 2026 cerraría en 29,8%. Para los próximos 12 meses, la mediana proyectó una variación del 21,8%, mientras que para 2027 las consultoras esperan un 20% y, para 2028, una caída del IPC al 14,1%.

45 consultoras anticipan la inflación de julio y 2026. (Fuente: REM del BCRA)

Cuándo se confirma el IPC de julio y qué esperar del dato del INDEC

El próximo IPC a confirmarse es el de julio. El INDEC lo dará a conocer el próximo jueves 13 de agosto a las 16 horas. El dato será clave para verificar si la inflación efectivamente se aceleró desde el 1,9% de junio, tal como anticipan las consultoras, o si se mantuvo por debajo del 2%.

Las consultoras privadas, en relevamientos independientes al REM, estiman un rango de entre 1,9% y 2,1% para el dato del séptimo mes del año.

EcoGo y la Fundación Libertad y Progreso apuntaron al 2,1%, vinculado al efecto estacional de las vacaciones de invierno, mientras que Analytica y LCG midieron 1,9%.

Cómo se movió la inflación en 2026 y en los últimos 12 meses

En lo que va del 2026, estas fueron las variaciones mensuales del nivel general del Índice de Precios al Consumidor registradas y oficializadas por el INDEC:

Enero: 2,9%

Febrero: 2,9%

Marzo: 3,4%

Abril: 2,6%

Mayo: 2,1%

Junio: 1,9%

El acumulado en lo que va de 2026 alcanza el 16,8%. En cuanto a la evolución interanual, el índice mostró valores en torno al 32-33% durante los primeros seis meses del año: