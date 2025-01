La IA exige información permanente . Es necesario estar actualizado a través de redes como X porque todas las semanas ocurren avances en distintos campos y no hay manera de aprenderlos por más capacitación a la que se recurra. La red, colaborativa, es la mejor fuente de información.

No reprima su curiosidad y desarrolle tolerancia al fracaso . La diferencia en materia de IA proviene de una curiosidad natural porque requiere estar todo el día probando cosas, metiéndose, desarrollando y volviendo a empezar. Construir, romper y volver a construir nunca fue tan fácil, rápido y barato.

La cuarta clave es la técnica: no intente basar su diferencial en avances muy pequeños que dependen de una sola plataforma, porque no hay que suponer que estas y los distintos modelos de datos tendrán el alcance que tienen hoy. De hecho, muy rápidamente están expandiendo sus fronteras y capacidades. Entonces, hay que pensar ideas con modelos de negocios que crezcan cuanto más se desarrollen las plataformas, y no al revés.