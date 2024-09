Las Obligaciones Negociables (ON) se transformaron en una herramienta financiera atractiva para muchos inversores argentinos que buscan proteger su capital en un contexto de alta inflación y volatilidad, pero que también quieren poner a trabajar su dinero.

Este instrumento de deuda es emitido por empresas privadas y ofrece un rendimiento fijo o variable, según el acuerdo establecido en el momento de la emisión. A pesar de su estabilidad, el debate sobre su atractivo continúa, ya que expertos señalan que las ganancias no siempre compensan los riesgos asociados.

Al respecto, se debe señalar que el objetivo principal de las ON es permitir a las empresas recaudar fondos para diversas iniciativas, como expansión, investigación y desarrollo o, incluso, cubrir costos operativos.

En cambio, para los inversores, la ventaja de este instrumento es que ofrece una renta que ronda del 8% anual en dólares. En cuanto a estos pagos, se comunica previamente un cronograma de pagos que brinda claridad y previsibilidad, algo altamente valorado por quienes buscan seguridad financiera.

"Las obligaciones negociables son muy demandadas por inversores conservadores", revelan desde la plataforma de inversiones Banza a iProUP, y añaden que "estas son emitidas por empresas sólidas y de buena reputación, lo que las convierte en una opción ideal para proteger el patrimonio en dólares".

Edenor, por citar un ejemplo de las firmas que salen al mercado a buscar fondos, presenta este martes su nueva ON con las siguientes características:

Nueva ON de Edenor

Obligaciones negociables: qué son y cómo funcionan

Las obligaciones negociables son instrumentos de renta fija emitidos por empresa privadas. A través de este mecanismo, obtiene capital de inversores, comprometiéndose a pagar un interés que puede ser fijo o variable a lo largo de un plazo determinado.

A diferencia de los bonos soberanos lanzados por gobiernos, las ON están ligadas al éxito y solvencia de las compañías emisoras, lo que implica un análisis exhaustivo del perfil de riesgo.

Christian Ranallo de Ranallo Valores, renarca que "las empresas de primera línea suelen tener mejor calificación crediticia que los bonos soberanos, lo que reduce su riesgo y, por ende, la tasa que pagan es menor. Sin embargo, si una firma tiene problemas financieros, el pago de la ON podría complicarse, lo que afectaría su cotización en el mercado".

El interés que está preestablecido y suele pagarse de manera trimestral o semestral, lo que les otorga una ventaja en términos de previsibilidad para el inversor.

José Bano, experto en finanzas personales, añade a iProUP que "el primer punto que deben tener claro los inversores es que la tasa ofrecida está especificada al momento de la emisión. Esto permite comparar diferentes opciones y determinar cuál es la más conveniente según el plazo de inversión y el riesgo asociado".

Obligaciones negociables: ventajas y desventajas

Una de las principales ventajas de las ON es su bajo nivel de volatilidad en comparación con otros instrumentos financieros, como las acciones o las criptomonedas.

El ABC de las obligaciones negociables

Al estar respaldadas por empresas grandes y de renombre, como YPF, Telecom, Genneia o Mastellone, los inversores cuentan con la seguridad de que están participando en instrumentos emitidos por compañías con una trayectoria sólida y capacidad financiera para cumplir con sus compromisos.

"Las ON representan una alternativa interesante para quienes buscan asumir plazos más largos y prefieren la estabilidad. Al ser instrumentos de renta fija, ofrecen un flujo constante de ingresos a través del pago de cupones, lo que resulta ideal para quienes buscan una renta previsible", señalan desde Banza.

El economista Joel Lupieri subraya a iProUP que son una excelente opción para inversores conservadores que prefieren evitar la volatilidad del mercado accionario y obtener una renta fija, aunque advierte que "como con cualquier inversión, es crucial analizar el perfil de riesgo de cada emisor y no asumir que todas las ON son iguales en términos de seguridad".

En el apartado de desventajas, algunos expertos sostienen que los rendimientos no son lo suficientemente atractivos. "El problema es que rinden demasiado poco. No tiene sentido asumir el riesgo país y obtener una renta que apenas compensa. Empresas locales sólidas pueden garantizar el pago, pero la tasa que ofrecen no refleja el riesgo que se corre al invertir en un contexto tan volátil como el argentino", señala Bano.

El experto también señala que, mientras en mercados más desarrollados los bonos corporativos ofrecen un rendimiento ajustado al riesgo, en Argentina este equilibrio está desvirtuado. "Con un riesgo país de más de 1.500 puntos, las ON rinden lo mismo que un bono de una empresa de un país desarrollado, lo cual no tiene sentido", lamenta.

Por su parte, Lupieri también advierte que el contexto económico global puede influir en su atractivo. "Mientras las acciones sigan siendo volátiles, veremos buen apetito por las ON. Si la situación cambia, es posible que los inversores busquen otras alternativas más rentables y seguras", completa.

Obligaciones negociables: ¿conviene invertir hoy?

La decisión depende, en última instancia, del perfil del inversor y de sus expectativas de rentabilidad. Para quienes buscan estabilidad y una renta fija moderada, las ON pueden ser una buena opción, especialmente si se invierte en empresas de gran solidez financiera.

Desde Balanz agregan que "al momento de invertir debemos tener en cuenta cuál será nuestro plazo de inversión: si se compra un bono privado que tiene una duración de tres años, debo saber que para que se cumpla el rendimiento esperado al momento de la compra, debo mantenerlo hasta el final".

Además, resaltan que el rendimiento que se exige al prestar dinero a las empresas varía según su perfil y nivel de riesgo, y su salud financiera. Dependiendo de estos factores y su calificación crediticia, se determina la tasa de interés que se les exige al momento que emiten su deuda en el mercado.

Sin embargo, advierten los expertos, es importante considerar el contexto macroeconómico argentino y el rendimiento que ofrecen estos instrumentos: mientras que las ON pueden resultar atractivas para inversores conservadores, aquellos que esperan maximizar ganancias pueden hallar otras alternativas más atractivas.

"Si lo que buscás es un rendimiento más alto por el nivel de riesgo que estás corriendo, las ON no son la mejor opción en este momento. Es preferible evaluar alternativas fuera del país, donde el riesgo es menor y el retorno más acorde a la realidad económica", concluye Bano.