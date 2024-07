Este lunes, 'debuta' el nuevo esquema monetario de "emisión cero" del Gobierno Nacional, de la mano de las Letras Fiscal de Liquidez.

A partir de este 22 de julio, serán el principal instrumento de administración de liquidez del sistema bancario, poniéndole 'punto final' a la operatoria de pases pasivos.

Así lo especifica la Comunicación "A 8060", publicada por el Banco Central de la República Argentina y que dispone la migración de los pases existentes a deuda del Tesoro Nacional.

Según expresa el economista Mariano Sánchez Moreno, estas "llegan para reemplazar a las Leliqs". "No las emite el BCRA sino el Tesoro, que no es lo mismo, son más largas y el objetivo es no solo esterilizar pesos sino también sanear el balance de la entidad de la exposición que tiene, justamente, con el Tesoro, a partir de la tenencia de títulos de deuda pública", indica a IProUP.

Es que esta disposición, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene como objetivo, precisamente, eliminar la fuente de emisión endógena generada por los pasivos remunerados a partir de los intereses que esos instrumentos generaban, y que llegó a alcanzar el 8,1% del PBI en 2023.

De esta manera, ya no se emitirán pases para que las entidades financieras obtengan una remuneración a partir del dinero de los depósitos, y el Banco Central no deberá pagar intereses por estos instrumentos, que fueron creados para captar el excedente de pesos disponibles y evitar que se destinen a la compra de dólares o generen presión inflacionaria.

Este lunes "debutan" las LEFI, que se convertirán en el nuevo instrumento de administración de liquidez del sistema bancario

LEFI: qué son las Letras Fiscal de Liquidez

Las LEFI podrán negociarse solo entre la autoridad monetaria y los bancos que formen parte del sistema nacional.

Con un plazo máximo de un año, serán emitidas por el Tesoro Nacional y entregadas al BCRA en canje por otros instrumentos de deuda del Tesoro que hoy están en su balance.

Como capitalizarán intereses, de manera diaria, su stock crecerá al ritmo de la tasa de política monetaria definida por el BCRA. Con esto, se evita que el devengamiento de los mismos impacte sobre el resultado fiscal.

Además, operarán a su valor técnico, eliminando cualquier riesgo de fluctuación de precio ante cambios en la tasa, y no computarán para el límite de Financiamiento al Sector Público no Financiero.

Las entidades financieras podrán adquirir diariamente las LEFI y vender total o parcialmente su tenencia al BCRA, garantizando que el mecanismo permita adecuar la liquidez a las necesidades de la economía.

Con la migración de los pases pasivos del BCRA, el costo financiero de este excedente de pesos será asumido por el Palacio de Hacienda. Para ello, el Ministerio de Economía efectuará un depósito en el BCRA con el objetivo de cubrir el costo financiero de todo el procedimiento.

"Esta instrumentación es un paso más en el saneamiento del balance del Banco Central y refuerza el compromiso de seguir reduciendo las fuentes de emisión que afectan adversamente la programación monetaria", indican desde la entidad monetaria.

Las LEFI fueron anunciadas por el ministro Luis Caputo con el objetivo de "combatir" a la emisión

LEFI: su impacto en los plazos fijos y los Fondos Comunes de Inversión

Respecto al efecto en los instrumentos más utilizados por las y los ahorristas argentinos, como son los plazos fijos y los Fondos Comunes de Inversión, Sánchez Moreno afirma a IProUP que "tendrá impacto en la tasa minorista".

Es que, a partir de este nuevo régimen, la tasa de política monetaria cambiará: ya no será la de pases pasivos sino la de las Letras Fiscal de Liquidez.

Y aunque esto podría suponer una modificación en este aspecto, la realidad es que, si no existe ninguna comunicación que indique lo contrario, el rendimiento inicial permanecerá en 40% TNA (Tasa Nominal Anual) y 3,3% TEM (Tasa Efectiva Anual), como se encuentra actualmente.

Sin embargo, genera expectativa, ya que se abre la posibilidad de que la tasa se altere, lo que modificaría el porcentaje de interés que genera tanto la herramienta de inversión tradicional como la utilizada por bancos y fintech para remunerar saldos disponibles en las cuentas de sus usuarios.

"Con el correr de los días se verá qué tan efectivo será el mecanismo como transmisor de política monetaria, qué tanto el mercado la adopta, y qué se decidirá con la tasa, ya sea bajarla, subirla o mantenerla, y, asimismo, cuánto le pegará eso a un Mercado Pago o un Personal Pay, por mencionar, o a los plazos fijos tradicionales", cierra.