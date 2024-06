El dólar es el resguardo por excelencia de los ahorristas argentinos que buscan refugiarse de los vaivenes de la moneda local. Por ello, no extrana que sea el país con mayor aceptación de de la región de monedas estables o stablecoins atadas a la divisa estadounidense con el 50%, según el último reporte de Bitso.

Este dato no pasó desapercibido para Paxos, compañía top-tier en tokenización de activos financieros, que eligió a la Argentina para la première mundial de Lift USD o USDL, un nuevo cripto dólar que tiene como principal colateral a los Bonos del Tesoro de EEUU, considerado como el instrumento de renta fija más confiable del planeta.

USDL: cómo funciona

En un encuentro para periodistas del que participó iProUP, Paxos anunció la llegada al país de USDL junto a ejecutivos de las exchanges Ripio y BuenBit, y del proveedor de finanzas embebidas Manteca, las primeras empresas en el país (y el mundo) que comenzarán a ofrecer la stablecoin. También selló alianzas con PlusCrypto y Mastercard.

"Los argentinos, además de la alta demanda de dólares, tienen una alta sofisticación, una gran industria y un fuerte entendimiento del valor, como pocas poblaciones en el mundo", señaló Walter Hessert, Head of Strategy de Paxos.

La novedad de USDL es que no es un dólar cripto más, sino que replica la rentabilidad que los bonos del Tesoro de EEUU. De esta forma, el usuario puede no sólo ahorrar, sino tener un rendimiento del 5% anual, sin recurrir a plataformas de finanzas descentralizadas.

Así, se diferencia de USDT o USDC por ofrecer una ganancia y, además, usar esos activos cuando se los necesite sin perder rentabilidad, al estilo de las cuentas remuneradas de Mercado Pago.

Walter Hessert (Paxos); Federico Ogue (BuenBit); Andy Werner (Paxos); Juan José Méndez (Ripio); Ronak Daya (Paxos) y Matías Heredia (Manteca)

Ronak Daya, director de producto de Paxos International, remarcó que "Lift Dollar es la primera criptomoneda estable diseñada para ofrecer renta diaria directamente desde los distribuidores a los usuarios finales. "Nuestras reservas están en T-Bills, efectivo y préstamos interbancarios".

Un punto importante a destacar es que USDL funciona sobre la blockchain de Ethereum. Esto, en primer lugar, permite total transparencia, ya que cualquiera podrá auditar las transacciones.

Por otro lado, potencia su usabilidad: será posible no sólo interactuar con exchanges, sino también con protocolos DeFi para cualquier aplicación que utilice el activo, al posibilitar su transferencia a billeteras sin custodia.

También ofrece garantísa sobre su rentabilidad: en lugar de depender de un protocolo de finanzas descentralizadas, el rendimiento está atado al de los Bonos del Tesoro, el instrumento de resguardo por excelencia a nivel global.

Finalmente, Daya aseguró que cuentan con alianzas con varios proveedores de liquidez, exchanges y market makers para lograr la disponibilidad de la criptomoneda, uno de los puntos más evaluados por los inversores.

"Hay una oportunidad para convertir a usuarios que usen stablecoins. Con otras monedas, no tenés ganancia y se cree que tampoco riesgo, pero no es así. Con USDL no tomás riesgo y ganás un renta", subrayó Hessert.

El USDL no sólo permite invertir en dólares, sino también ganar con el rendimiento de los Bonos del Tesoro de EEUU

USDL: lo que viene

La Argentina inauguró este año su regulación cripto con la apertura del registro de proveedores de servicios de pago (PSAV). Igualmente, todavía restan algunos avances, como que los bancos y billeteras no cripto puedan ofrecer estos activos.

Paxos ya tiene gran parte de tarea ya realizada: su dólar cripto USDP fue una de las primeras stablecoins reguladas de Estados Unidos. Además , la firma aseguró que el USDL es regulado por la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA, por sus siglas en inglés) del Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM).

También cuenta con las estables PaxG (paridad con el oro), gestiona el PYUSD, la moneda de PayPal con paridad con la divisa estadounidense y es socia de Mercado Pago en otros países de la región.

"La regulación está avanzando rápidamente. Todos los bancos centrales están lanzando normativas. Esto muestra el poder de la tecnología. Y los reguladores están creando claridad y es muy bueno para la industria", remarcó Hessert.

Con respecto a su despliegue local, tanto en BuenBit como en Ripio ya está disponible desde hoy. También podrán integrarlo los clientes de Manteca, que brinda servicios a otras billeteras y apps financieras.

"USDL estará muy pronto al nivel de los otros dólares cripto, habrá mucha gente arbitrando. El mercado lo asumirá como un dólar y será una moneda de referencia dentro de la app", aseguró Ogue.

Juan José Méndez, Chief Brand Officer de Ripio, anticipó que este año será bisagra, se lanzarán nuevos productos y que la industria mantiene un canal aceitado con los reguladores.

"Hemos vivido otros bull markets. Hoy estamos más preparados. Soy bastante optimista: este ciclo será super importante para que se bajen las barreras, ya sea proveyendo infrastructura o alianzas comerciales", concluyó.