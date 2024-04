Hace ya cinco meses me sumé al proyecto Worldcoin. Escaneé mi iris, recibí criptomonedas (Worldcoins) y soy parte de lo que considero uno de los proyectos más ambiciosos e interesantes de Sam Altman, CEO de Open AI, empresa desarrolladora del popular ChatGPT.

Con Worldcoin se busca tener una herramienta para verificar la autenticidad de los humanos. En un mundo en el que la inteligencia artificial generativa facilita la creación de deep fakes, surge la necesidad de contar con un instrumento para resolver este problema.

Para Altman y sus socios en este proyecto, la solución radica en implementar una tecnología capaz de diferenciar humanos reales de versiones digitales online.

Por otro lado, plantea la posibilidad de generar un mecanismo que bien puede ser utilizado como una suerte de renta universal. Así se explica en el whitepaper de la organización que nació en julio de 2023: Worldcoin se fundó con la misión de crear una red financiera e identidad globalmente inclusiva, propiedad de la mayoría de la humanidad".

"Si tiene éxito, Worldcoin aumentará considerablemente las oportunidades económicas, escalar una solución confiable para distinguir a los humanos de la IA online y al mismo tiempo preservar la privacidad", completan.

Cuando decidí sumarme al proyecto, lo hice porque me pareció atractivo el concepto, no porque sintiera que las criptomonedas que recibiría fueran la solución para mis finanzas.

La autora de este artículo junto al Orb, el equipo de Worldcoin para escanear el iris

Ni bien surgió Worldcoin, me descargué la aplicación, obtuve un bono génesis (solo disponible para los primeros que nos sumamos) por 25 WLD (u$s212, al día de hoy). Cuando finalmente escaneé mi iris, en octubre de 2023, recibí otros 10 WLD (u$s85) de bienvenida y, desde ese entonces, cada 15 días recibo 3 WLD (u$s25).

Cuando ingresé, cada token valía poco más de un dólar y al momento de escribir esta nota cada moneda cotiza a u$s8,50. Llegó a tener una cotización cercana a los u$s11 a comienzos de marzo.

Worldcoin: cómo comprar

Una forma de utilizar las worldcoins en Argentina es transferir los fondos a otra billetera o plataforma compatible con Optimism, la red de blockchain que utiliza Worldcoin.

Eso fue lo que hice: a comienzos de año, pasé los worldcoin a otra billetera digital que tiene asociada una tarjeta de crédito. Usé ese dinero para pagar un almuerzo y una excursión durante mis vacaciones en Brasil. Lo hice más que nada para probar si el sistema funcionaba. Y funcionó.

También está la opción de transferir pesos directamente a la cuenta bancaria. Para ello se requiere enviar como mínimo 3 WLD. A modo de prueba y solo por tener la experiencia, utilicé esta alternativa. La tasa de cambio cuando la hice fue de $7.397, se cobró una tarifa por servicio de $166 y el total recibido en cuenta fue de $22.024 por esas 3 worldcoins.

El resto de mis tokens continúan en la billetera y sigo a la espera de ver cómo evoluciona este proyecto.

Worldcoin: ¿es seguro escanear el iris?

Es una duda válida y que se plantea frecuentemente. Antes de tomar la decisión, leí la documentación pública de la compañía y consulté con especialistas de ciberseguridad. ¿Llegué a certezas? No. Tengo algunos datos, comparaciones y reflexiones que comparto por aquí.

Nuestra información biométrica son datos sensibles. Y esto vale tanto para el iris como para la huella dactilar o el rostro. Datos biométricos que hoy día están en manos de gobiernos y empresas para, por ejemplo, validar nuestra identidad.

Pensemos las veces que usamos algún dato biométrico para ingresar a una aplicación, confirmar una transferencia en una billetera digital o banco así como en los aeropuertos para hacer trámites de migraciones.

El punto, cuando hablamos de datos biométricos, es analizar dos cuestiones: qué y cómo se almacena. En el caso de Worldcoin, se emplea un dispositivo circular, conocido como Orb, que está integrado por dos cámaras y una pequeña computadora de IA.

El equipo obtiene, recopila y procesa localmente la imagen. Si el usuario lo desea, se puede dar la custodia de los datos a la compañía o no hacerlo.

Con esta imagen ocular se genera un código de iris único para verificar la identidad de esa persona. Ese World ID se guarda de manera cifrada en servidores.

El uso de los datos sensibles es la gran discusión alrededor del proyecto

Esos datos que se guardan no se vinculan a detalles identificatorios de la persona, como nombre, foto, DNI o domicilio. Y la función para convertir ese ID en la imagen original es irreversible, según destacan desde la organización.

Ahora bien: ¿significa eso que el riesgo es cero? No, no lo es. El riesgo nunca es cero ni en este ni en otros casos. Un cibercriminal podría hacer alguna intrusión para comunicarse con la base donde están los códigos almacenados y si bien, según dicen desde la compañía, la función para convertir ese ID en la imagen original es irreversible, esos códigos no dejan de ser datos sensibles per se y tampoco se sabe si a futuro no se creará una herramienta capaz de convertir ese código supuestamente irreversible a la imagen original.

Esos datos, como toda información biométrica o personal que hoy tenemos almacenados en diferentes lugares, son sensibles. Puedo decir que soy consciente de los potenciales riesgos a los que estamos expuestos todos en la virtualidad (y en el mundo analógico).

Escaneo de iris: ¿qué dice Worldcoin?

En medio de acusaciones y dudas sobre la seguridad de este proyecto, Worldcoin publicó el 14 de marzo los resultados de una auditoría del software del Orb realizada por expertos globales en seguridad de Trail of Bits, entidad especializada en proyectos de prueba de software y revisión de código para empresas de industrias de tecnología, defensa y finanzas, así como en entidades gubernamentales Los hallazgos incluyeron:

El Orb solo recopila y almacena el código de iris, sin ninguna información de identificación personal (Personal Identifiable Information o PII por sus siglas en inglés)

(Personal Identifiable Information o PII por sus siglas en inglés) En casos en que los usuarios optan por la custodia de datos, la información de identificación personal (PII) se encripta de manera segura, garantizando que permanezca inaccesible para entidades no autorizadas

(PII) se encripta de manera segura, garantizando que permanezca inaccesible para entidades no autorizadas El Orb no extrae ningún dato sensible de los dispositivos de los usuarios

Los códigos de iris se manejan de manera segura, con medidas para evitar el acceso no autorizado.

Worldcoin: situación en Argentina

En Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) está llevando adelante una investigación para evaluar si Worldcoin cumple con la Ley de Protección de Datos Personales vigente en el país.

A pedido de esta entidad, la compañía ya presentó por escrito explicaciones sobre su funcionamiento, qué categorías de datos se procesan y con qué fines, cómo se garantiza el cumplimiento de los principios relativos al correcto tratamiento de datos personales y cuáles son los plazos de conservación de los mismos.

"Durante una reunión, los funcionarios de la agencia solicitaron la incorporación de una Política de Privacidad para la Argentina, que se encuentra disponible en el sitio web de Tools for Humanity, entidad que ayudó a lanzar a WorldCoin y asesora a la fundación y opera World App", señala el sitio oficial de AAIP.

Además, remarca que "se les sugirió que se inscribieran en el nuevo registro de bases de datos personales para responsables que no se encuentren establecidos en el territorio argentino, lo cual a la fecha no fue realizado".