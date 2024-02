Las fintechs en Argentina están liderando una revolución en la forma en que los consumidores acceden a servicios financieros. Entre las últimas tendencias se destacan pagar en cuotas con tarjeta de débito y la devolución de un porcentaje de los consumos o cashback.

Como comprar en cuatro cuotas sin interés y con reintegro

Una de las firmas que avanza en este sentido es GOcuotas, fintech de inclusión financiera originaria de Córdoba, que está estableciendo alianzas estratégicas para ampliar su alcance. La última de ellas es con la billetera cripto Lemon.

El CMO de GOcuotas, Mariano Squaiera, destaca a iProUP que el acuerdo permite a los clientes de Lemon abonar compras en cuotas con la tarjeta prepaga.

Squaiera señala que esta colaboración con Lemon "y otras billeteras virtuales busca crear un escenario ganar-ganar para ambas partes: los clientes de las fintech involucradas pueden realizar compras en cuotas utilizando sus tarjetas asociadas en comercios adheridos".

"Esta estrategia no solo brinda a los consumidores la flexibilidad de pagar en cuotas, sino que también incorpora atractivos incentivos, como el cashback en Bitcoin, como evidencia el caso con Lemon", completa.

Pero, agrega el ejecutivo, también "representa una oportunidad positiva para los comercios, ya que GOcuotas amplía sus posibilidades de venta al permitirles ofrecer cuotas con débito a las diversas billeteras que están creciendo muchísimo en Argentina".

Lemon tiene más de 900.000 usuarios que pueden abonar con la Visa prepaga en hasta cuatro cuotas sin interés, con cripto o pesos, recibiendo cashback en Bitcoin por cada compra.

Esta colaboración no solo beneficia a los usuarios, sino que también impulsa las ventas y la recurrencia de clientes para los comercios adheridos, y como alternativa a Cuota Simple, el plan del Gobierno que reemplaza al Ahora 12, que no ofrece financiación sin interés.

Ignacio Gimenez, director de Negocios de Lemon, asegura iProUP que "la VISA Lemon Card ofrece una alternativa atractiva para aquellos que desean incursionar en el mundo de las cripto sin necesidad de invertir, permitiendo a los usuarios recibir fracciones de Bitcoin por cada compra realizada en pesos argentinos".

"Además, la integración con GOcuotas amplía la propuesta de valor de la tarjeta, captando un nuevo segmento de usuarios que utilizan las cuotas como método de financiamiento", completa.

Este escenario marca un hito significativo en la promoción de la inclusión financiera y la adopción de soluciones cripto en Argentina.

Cuotas sin interés: otros jugadores

En un contexto de alta inflación y retracción económica, la fintech Wibond, también creada en Córdoba, acaba de lanzar su servicio "Dame Cuatro", que permite a sus más de 500.000 usuarios comprar en tiendas adheridas en cuatro cuotas sin interés con cualquier tarjeta de débito.

Con la Lemon Card no sólo se puede comprar en cuotas en los locales adheridos, sino también recibir reintegros en Bitcoin

En el país, hay 66 millones de estos plásticos contra los 22 millones de crédito, por lo que se presenta como una opción atractiva y que llega a un público más amplio.

El CEO de Wibond, Ezequiel Bucai, señala a iProUP que se busca satisfacer las necesidades del consumidor al ofrecer soluciones acordes a su bolsillo, permitiendo a los usuarios realizar compras planificadas sin endeudarse.

En otro frente, la billetera especializada en el segmento gamer n1u tampoco quiso quedarse afuera de la tendencia y acordó con GoCuotas para potenciar la propuesta de valor para los usuarios y comercios, ofreciendo la posibilidad de cuotificar consumos efectuados con la n1u Card.

Soledad García, Chief Business Officer de n1u, destaca a iProUP la importancia de esta alianza para ofrecer herramientas que permitan a los usuarios financiarse y protegerse de la inflación.

Las fintech argentinas están desafiando las convenciones tradicionales y ofreciendo soluciones innovadoras, aunque por el momento sólo se puede hablar de estos casos, ya que la apuesta se presenta como un poco arriesgada en medio de la incertidumbre económica en la que navegan los emprendedores en Argentina.

n1u, dirigida al público gamer, también ofrece pagos sin interés en comercios adheridos a GOcuotas

"No hay un producto así tan anichado como este modelo de negocio, que se conoce como buy now, pay later (compre ahora, pague después)" , afirma el ejecutivo de GoCuotas. En el mercado fintech general, Ualá es una de las pocas que permite cuotificar consumos ya realizados pero con interés.

El camino ya está iniciado: con una experiencia de transacción similar a la de cualquier videojuego, n1u sumó una nueva solución, acorde a las necesidades financieras de los consumidores gamers.

La combinación de cuotas sin interés y cashback, mediante alianzas estratégicas con billeteras virtuales está transformando la experiencia de compra diaria y promoviendo la inclusión financiera en Argentina. A medida que estas colaboraciones continúen expandiéndose, se espera que más consumidores y comercios se beneficien de estas prácticas financieras modernas y flexibles.