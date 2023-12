Los pagos con QR son crecieron 86% este año y superan en 20% a los realizados con tarjeta de débito y duplican a los efectuados con plásticos de crédito. Pero los bancos y fintech ya se preparan para el próximo paso: la tecnología NFC (Near Field Communication), que incluyen cada vez más celulares.

Esto permite usar el celular para abonar en una terminal con sólo apoyar el teléfono. La modalidad ya se usa para pagar el transporte público con la flamante app SUBE, pero cada vez más comercios las aceptan.

Mercado Pago, líder absoluto del QR en la Argentina y la región, también está jugando en este mercado: acaboa de lanzar los pagos NFC.

Pagos NFC: quiénes son los principales jugadores

En las últimas horas, la firma de Marcos Galperin confirmó que avanza en este sistema. Felipe Naranjo, Head of Individuals de Mercado Pago Chile, aseguró que creen y apuestan por la digitalización

"Primero reemplazando el efectivo y luego yendo hacia un mundo sin tarjetas físicas o plasticless. En este sentido, Chile está muy bien posicionado para ser un líder dado que la gran mayoría de los terminales están habilitados para los pagos sin contacto vía NFC y nosotros queremos impulsar con fuerza esta tendencia", indicó el directivo según declaraciones reproducidas por Chocale.cl .

En la Argentina, en los últimos años llegaron Apple Pay y Google Pay, que operan con las tarjetas de diferentes bancos y fintech. Pero cada entidad también ofrece su propia aplicación para abonar desde el celular:

BBVA

Galicia

Nubi

Santander

Humberto Panighini, Head de Medios de Pago de Santander Argentina, afirma a iProUP que buscan que sus clientes puedan "pagar con distintos medios de pago según sus intereses y preferencias".

"Lo bueno de esta tecnología es que permite al cliente salir sin su billetera y realizar pagos de forma segura, ágil y sencilla. Algunas de las ventajas del proceso son el menor tiempo de pago, menor interacción y puede ser utilizado tanto dentro como fuera del país", precisa. Un plus con respecto a los QR.

Por su parte, Pedro Piñeiroa, Gerente de Medios de Pago en Galicia, comenta a iProUP que Galicia lleva más de de tres años impulsando esta nueva modalidad.

"Entendemos que las nuevas tecnologías de pago son un proceso que lleva tiempo, pero indudablemente la adopción crece día a día tanto de los clientes como comercios que aceptan cobrar de esta forma. El trabajo constante de educación desde ambos lados del mostrador es fundamental para ello", resalta Piñeiroa.

Según el directivo, hasta el año pasado, la mayoría de los comercios no aceptaban pagos con NFC, aunque tenían terminales compatibles para hacerlo. "Hoy, parte de ellos entienden que apoyar un celular es como apoyar una tarjeta y lo permiten con normalidad", completa.

Con respecto a las bigtech, no sólo Google y Apple ven el negocio en el país. Se estima que Samsung traerá Samsung Pay en la primera mitad de 2024 y que un jugador chino lo imite.

Pagos NFC: qué beneficios implica la tokenización de las credenciales

La tecnología contactless, a diferencia del chip y la banda magnética, ofrece a las tarjetas una mayor seguridad contra la clonación de plásticos. Pero también en aplicaciones para celulares gracias a la "tokenización" de los datos de estas credenciales.

Al respecto, Panighini señala que esto cumple un "rol fundamental en los pagos NFC", ya que "mejora la seguridad al reemplazar los datos sensibles de las tarjetas por tokens".

Frente a una intercepción o vulneración de la información sensible concerniente a plásticos (como número, CVV o fecha de vencimiento), estas no pueden ser reutilizadas o desencriptadas en su versión digital, lo que evita cualquier uso no autorizado.

"Por otra parte, permite al cliente final administrar remotamente sus credenciales en múltiples billeteras y dispositivos. Por ejemplo, en caso de pérdida del dispositivo, las puede desvincular", enfatiza el responsable de Santander.

Esto permite una mayor usabilidad. Martín Malievac, director de Investigación y Desarrollo de Napse, afirma a iProUP que los pagos NFC ofrecen mayor "conveniencia" al permitir "transacciones rápidas y simples que agilizan el proceso de compra. Su velocidad supera a los métodos tradicionales, eliminando la necesidad de insertar o deslizar tarjetas o ingresar un PIN".

Tecnología NFC: ¿qué riesgos tener en cuenta?

Si bien esta tecnologí aes más segura, Malievac remarca que "cabe la posibilidad de robo o extravío de un dispositivo móvil con habilitación NFC, lo cual podría conducir a transacciones fraudulentas si no se protege adecuadamente".

"A pesar de la seguridad de estos sistemas, persisten riesgos potenciales como la suplantación de identidad, a través de la cual los delincuentes interceptan señales y atacan sistemas vulnerables para acceder a datos confidenciales".

Por ello, hay que estar alertas a señales comunes de un posible ciberataque al celular del usuario, como los errores técnicos o problemas de conexión, que suelen obstaculizar el proceso de pago y generar interrupciones a la hora de cobrar.

De todas formas, el responsable de Galicia advierte que, en cada pago, "se genera un criptograma asociado a esa tarjeta y al dispositivo que esté realizando el pago, por lo cual si un estafador se hiciera de ese token no le serviría de nada".

El sistema contactless ofrece más seguridad que las tecnologías chip y banda magnética de las tarjetas

Actualmente, el 90% de las terminales ya acepta pagos sin contacto. Sin embargo, para Panighini, el desafío principal radica en "instaurar la costumbre de que la terminal de venta (POS) se acerque al cliente y no viceversa".

Mientras que Malievac opina que la infraestructura, aunque experimentó un crecimiento, "requiere de una expansión continua para respaldar esta tecnología, ya que la falta de terminales NFC en muchos establecimientos limita su utilización".

En paralelo, remarca que la educación del consumidor aparece como el pilar fundamental que debe superar la industria, ya que la falta de familiaridad con el sistema y preocupaciones sobre la seguridad de los pagos contactless "obstaculizan su adopción masiva".

Los expertos coinciden que la interoperabilidad entre proveedores y bancos se mantiene como un desafío importante para su implementación generalizada, así como una regulación "con políticas claras".