Cuánto se puede depositar en plazo fijo sin justificar y cómo actúa AFIP ante sospechas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) modificó este año los límites para depositar dinero sin necesidad de declarar en Argentina. La actualización se debe a que los valores anteriores quedan escasos frente a la inflación.

¿Qué implica esta actualización y cuánto dinero puedes depositar sin declarar en Argentina en 2023?

Monto actual para depositar sin declarar

En la actualidad, el monto que puedes depositar sin declarar en Argentina es de $200.000 mensuales.

Es esencial destacar que, aunque algunas personas han depositado cantidades superiores sin recibir solicitudes de justificación, exceder esta cifra comienza a conllevar un mayor "riesgo" de requerir una declaración de origen de los fondos, explican desde iProfesional.

Este límite de $200.000 abarca prácticamente todas las operaciones realizadas en el mes calendario por cada persona. Esto incluye los depósitos en cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo, y de la seguridad social, así como los saldos en depósitos a plazo fijo y otros tipos de inversiones.

Según la AFIP, estas modificaciones permiten a las entidades financieras simplificar sus operaciones, mientras que el organismo recopila información de manera más eficiente sobre los movimientos mensuales, saldos, y depósitos de plazo fijo, entre otros.

Los bancos deben notificar a la AFIP cuando el monto total acumulado de los depósitos a plazo fijo alcance o supere los $200.000 mensuales

Justificación de fondos

En caso de que una entidad financiera considere necesario solicitar una justificación de fondos, lo hará a través de correo electrónico, solicitando la documentación respaldatoria correspondiente.

Esta documentación suele incluir facturación de los últimos seis meses, recibos de sueldo, recibos de haberes jubilatorios, certificados de ingresos emitidos por contadores públicos, entre otros.

Si no se puede justificar total o parcialmente los fondos, es probable que el banco genere un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y lo notifique a la Unidad de Información Financiera (UIF).

El curso de acción de la UIF varía según la "gravedad" del asunto. No es lo mismo no poder justificar 2 millones de pesos para una empresa que factura millones mensuales que para una persona sin ningún tipo de ingreso declarado.

Límite en plazo fijo

A pesar de que no existe un límite máximo para colocar dinero en plazo fijo en Argentina, siempre que puedas justificar la procedencia de los fondos, es importante destacar que la última actualización de AFIP establece $200.000 como el monto máximo sin necesidad de justificación.

Sin embargo, el cálculo puede volverse un tanto complejo. Por ejemplo, si se colocan $200.000 en plazo fijo a 30 días, obtendrás intereses por $14.958. Esto significa que al final del mes, tendrás $214.958, superando el límite establecido por AFIP.

Debido a la elevada inflación, el monto a informar por parte de los bancos pasó de $90.000 a $200.000

En tal caso, el monto máximo sin necesidad de justificación sería de $185.042, ya que $200.000 sería el capital original y $14.958 serían intereses. Esta falta de claridad tiene su razón, ya que AFIP busca evitar que se especule con los montos que pueden depositarse sin justificación, previniendo maniobras evasivas.

Investigación de AFIP

No existe una respuesta única sobre cuándo la AFIP comienza a investigar a un contribuyente, ya que el organismo no revela todos los parámetros que utiliza para determinarlo. No obstante, en términos generales, la investigación se basa en lógica.

Por ejemplo, si alguien sin ingresos declarados, que recibe ayuda estatal, deposita repentinamente $2.000.000 en un plazo fijo, es probable que la AFIP lo investigue. Esto no se debe tanto al monto en sí (que no alcanza para un automóvil 0 km), sino a la sorpresa de que alguien sin ingresos pueda disponer de tal cantidad.

Estas actualizaciones brindan claridad a los ahorristas argentinos, aunque es esencial mantener registros precisos y estar preparados para justificar la procedencia de los fondos si se superan los límites establecidos por la AFIP.