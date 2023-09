Mercado Pago: cómo es su "triple rulo" anti inflación para ahorrar en tus compras del supermercado

La billetera más usada de la Argentina es utilizada por muchos usuarios para hacer rendir más sus ahorros utilizando una función poco conocida

Mercado Pago es la billetera más usada de la Argentina, con unos 8 millones de usuarios que utilizan los servicios financieros que van desde pagos y créditos hasta rentabilizar ahorros con su fondo común.

Mercado Pago: cómo funciona su rulo anti inflación

Ante la inflación que azota los bolsillos de los consumidores, en las redes surgió un "rulo" que permite mejorar el poder adquisitivo a través de Mercado Pago.

En efecto, los usuarios recomiendan realizar consumos con tarjeta de crédito en lugar de usar el efectivo, el cual lo ponen a rendir en el fondo común de inversión que ofrece el 87,8% anual.

Por ejemplo, si se realizan con la tarjeta consumos por 200.000 pesos, ese dinero ponerlo a rendir hasta el mes siguiente y utilizarlo para abonar el resumen. De esta forma:

Se pagará un consumo al mes siguiente con el precio "viejo" , es decir, sin el efecto de la inflación

, es decir, sin el efecto de la inflación Esos $200.000 se convertirán en $215.000, logrando tener un mayor poder adquisitivo

Pero, además, es posible aprovechar otras promos del unicornio. Por ejemplo, adquirir productos no perecederos en mayoristas (varios de ellos aceptan Mercado Pago) para consumir en los próximos tres meses y abonar con alguna de las tarjetas que tienen convenio con la billetera de tres pagos sin interés, como HSBC o Patagonia.

No sólo eso: el unicornio posee una promo de 15% de descuento en Coto con todos los medios de pago, por lo que también se podrán abonar en cuotas con los plásticos antes mencionados.

Mercado Pago permite rentabilizar fondos al 87,8% anual

Así, se aprovecharán tres "rulos" para ahorrar en las compras: el 15% de descuento, los pagos sin interés con tarjeta y el abono de esas cuotas con precio "viejo" y con el dinero en cuenta rentabilizado.

Saldos remunerados en billeteras: cómo funcionan

Mercado Pago fue la primera billetera en ofrecer rendimientos a quienes mantenían su saldo, a través de un fondo común de inversión (FCI) administrado y custodiado por el BIND.

Esteban Eidelsztein, Senior Manager de la empresa, afirma a iProUP que la ventaja de este instrumento es que permite obtener rendimientos mientras el dinero sigue disponible para compras con QR o tarjeta prepaga, realizar transferencias, pagar servicios, recargas de celular o SUBE, etcétera.

"Hoy, gran parte de los argentinos se maneja en efectivo, sufriendo la pérdida de valor de los ingresos. Otros recurren al plazo fijo, pero hay mínimos de 30 días y no pueden hacerse de los fondos", destaca el especialista.

"Mercado Pago no está atado a montos mínimos, es muy simple de usar y no requiere de una cuenta bancaria: los usuarios sólo tienen que ingresar, ir a la opción Saber más y completar unos pocos datos. También posibilita la baja de manera sencilla si decide no seguir invirtiendo", remarca Eidelsztein.

El directivo de Mercado Pago sostiene que el éxito de esta app está dado por su contribución a la inclusión financiera. Resalta que desde el lanzamiento con Banco Industrial superaron los 7,8 millones de usuarios con una cuenta comitente, con una superación sin precedentes desde las 400.000 que se tenían al inicio en toda la Argentina.

"Si miramos los saldos invertidos a través de Proveedores de Servicios de Pago, es decir billeteras digitales, el 95% de esos fondos están en éste", añade Eidelsztein.