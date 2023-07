Lo peor ya pasó: por qué tenés que comprar Bitcoin ya mismo y qué otras monedas te dibujarán una sonrisa

Expertos revelan las lecciones aprendidas del mercado cripto y pronostican cómo se moverán los principales activos en los próximos meses

Las criptomonedas sufren el fuerte escrutinio de los gobiernos, en una cruzada que inició la Comisión de Valores en EEUU y cuyas esquirlas llegaron también a estas latitudes: la CNV busca una normativa específica en la Argentina.

Sin embargo, existen dos datos que entusiasman a los inversores: esperan una "estampida" de Bitcoin que terminará haciendo crecer a todo el ecosistema. Pese a todo.

Bitcoin: los datos que permiten ilusionarse

Los analistas destacan la disminución de la capitalización de mercado del conjunto de stablecoins, es decir, criptomonedas con valor "atado" al de otro activo, en especial, el dólar.

El analista Jake Pahor fue uno de los primeros en notar que la circulación de este grupo de activos pasó de u$s160.000 millones a u$s120.000 millones en el último año (-25%).

Según los expertos, este dato es sumamente relevante porque las stablecoins son un activo de refugio para mantener la inversión segura mientras el mercado no ofrece una tendencia clara. Algo parecido a lo que ocurre con el billete verde en la Argentina.

Por lo tanto, esos "dólares digitales" podrían haber sido los que permitieron que el Bitcoin saliera de la franja de u$s20.000 para empezar a testear la de u$s30.000.

La caída de capitalización de los dólares digitales puede ser la antesala de un bull market de Bitcoin

El porqué de este optimismo se refleja en otro dato clave: la proximidad del halving de Bitcoin, hito que ocurre cada cuatro años (el próximo será en mayo), por el que se reduce la emisión a la mitad y termina disparando los precios al recortarse la oferta. Esta vez tiene condimentos extra que prometen una suba.

"Hace cinco años, el mundo era muy distinto: no teníamos soluciones accesibles para la compraventa de criptomonedas con dólares o euros, las lógicas de NFT y metaverso estaban muy lejanas, y no usábamos web3. Pero lo más importante: la gente no conocía Bitcoin", señala a iProUP Ignacio Giménez, director de Negocios de Lemon.

"Hoy el panorama es totalmente diferente: aumenta el total de billeteras con tenencias de Bitcoin y también el interés de inversiones institucionales: empresas, fondos, municipios y provincias, todos se quieren sumar", añade.

Julián Colombo, CEO De Bitso Argentina, añade: "Este ciclo tiene mayor adopción que los anteriores y más penetración de inversores corporativos. "Si bien es apresurado aventurar movimientos, soy muy optimista: creo que la tecnología subyacente y los casos de uso son cada vez más extendidos. El precio debería acompañar".

Nicolás Verderosa, analista de mercados cripto, sostiene a iProUP que "siempre cerca del halving el precio de BTC tiende a subir y las novedades bullish resurgen, logrando que el público general que no se animó a entrar en el mundo cripto, lo haga".

"Hay que tener cuidado, porque se tiende a entrar cuando el activo está en alza. Al existir ciclos, es posible que el precio a corto plazo pueda caer. Lo ideal es comprar en momentos como ahora, que está planchado", aconseja.

El halving ocurrirá en mayo de 2024 e impulsaría los precios de todo el ecosistema

Criptomonedas: la gran tapada que puede dar la sorpresa

La tendencia al alza de Bitcoin terminará arrastrando a otras "joyitas". Una de ellas es la Binance Coin, que ante los avances de la SEC paso de u$s300 a u$s245.

"Siendo la moneda oficial de Binance, el mayor exchange centralizado del mundo, es un buen momento para invertir en BNB. Ahora, con el mercado bajista, las entradas traen consigo un potencial alcista mucho más grande", asegura Verderosa

Por su parte, Nahuel Burbach, representante argentino de la billetera Zerion, señala que "los factores clave de BNB son la adopción, la utilidad de la moneda dentro de Binance, el desarrollo de proyectos DeFi asociados y la percepción del mercado en general".

En efecto, la blockchain BNB está basada en la Ethereum Virtual Machine (EMV), arquitectura que le permite imitar el funcionamiento de la segunda red más importante y ser la quinta moneda en capitalización: u$s37.000 millones.

Por lo tanto, utiliza los contratos inteligentes necesarios para apps de finanzas descentralizadas (DeFi). Varias monedas y proyectos tienen su sucursal en ambas blockchains, como USDT y USDC. Si bien comenzó como la unidad de cuenta usada en Binance para el pago de comisiones, ya tiene vida propia por fuera del exchange al ofrecer comisiones muy bajas.

Burbach advierte que "invertir en proyectos DeFi conlleva riesgos inherentes, especialmente en un entorno volátil como el actual, por lo que no hay que perder de vista aspectos como la seguridad, la transparencia, la adopción y la viabilidad a largo plazo".

Criptomonedas: qué otras monedas pueden dar el salto

Verderosa remarca que "se viene una gran regulación del mercado cripto". Recomienda seguir de cerca "proyectos serios que se van a adherir a la normativa, como $RIO o $XMNA, que pasaron por los canales apropiados según el regulador. "Estas monedas brindarán mayor seguridad al inversor , remarca.

"También tiene potencial Cardano. Otra que pisará fuerte es ARB, moneda nativa de la red Arbitrum, que se lanzó hace poco y ya está en el puesto 35", completa.

Ismael María Puccinelli, abogado y analista del mercado cripto, también sugiere poner el foco en la propuesta antes que en los precios: "Apostaría a largo plazo, a proyectos sólidos. La mantendría en el tiempo porque el ecosistema es muy cambiante y chico: todas las monedas valen u$s1,1 billones, menos que Amazon", cuya capitalización es de u$s1,2 billones.

"Mucha gente está hablando cosas negativas de cripto, es malo para el mercado, pero genera buenas oportunidades de inversión", concluye.