Acceso al crédito sin historial: el impacto de la automatización en retails y comercios argentinos

Mediante el uso de motores de decisiones, informes comerciales y scores crediticios, los comercios evalúan la capacidad de pago de las personas

En el mercado financiero argentino, la automatización de créditos está generando oportunidades de acceso al crédito para personas sin historial crediticio, que de otra manera estarían excluidas.

Mediante el uso de tecnologías como motores de decisiones, informes comerciales y scores crediticios, los comercios están evaluando la capacidad de pago de las personas y facilitando el proceso de otorgamiento de productos financieros.

El informe "Cómo la automatización de créditos en Retails y comercios argentinos está transformando la economía de sectores sociales no bancarizados", basado en datos recopilados por Mercado Pago, destaca que el acceso al crédito juega un papel crucial en el crecimiento y desarrollo de la sociedad en el mundo del Retail y los comercios del país.

Las nuevas tecnologías han transformado significativamente los procesos de evaluación crediticia, beneficiando tanto a las personas al minimizar errores humanos y considerar información de múltiples fuentes de datos, como a los negocios financieros al agilizar y optimizar sus operaciones.

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los Retails representan la única fuente de financiamiento para el 30% de sus clientes de productos financieros, mientras que el 60% cuenta con líneas de crédito otorgadas por Retails u otras entidades financieras no bancarias. Esto demuestra que sin la existencia de los Retails como fuente de financiamiento, muchas personas no bancarizadas no tendrían acceso al crédito.

El informe también destaca el aumento en el acceso al financiamiento por parte de los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC). En el segundo semestre de 2022, aproximadamente 10.1 millones de personas accedieron a este tipo de financiamiento, lo que demuestra el crecimiento de los créditos dirigidos a sectores socioeconómicos no bancarizados.

el acceso al crédito juega un papel crucial en el crecimiento y desarrollo de la sociedad en el mundo del Retail y los comercios del país

Nuevas oportunidades para el Retail: créditos para fomentar la inclusión financiera

En respuesta al crecimiento de los trabajos informales, los comercios del universo Retail están aprovechando la oportunidad de entregar créditos a sectores no bancarizados.

Los proveedores de tecnología aplicada al mercado financiero, como SIISA (Servicio Interactivo de Informes S.A.) están brindando respuestas rápidas en la precalificación al otorgar préstamos, lo que genera una inclusión social en el mercado financiero más equitativa.

Los motores de decisiones desempeñan un papel fundamental en este proceso. Estos sistemas informáticos utilizan algoritmos y reglas de negocio para automatizar la toma de decisiones en la evaluación crediticia. Analizan variables como el historial crediticio, los ingresos y el comportamiento de pago para calcular el riesgo y la capacidad de pago de los solicitantes de crédito. Esto permite una evaluación más precisa y completa de la situación financiera de los solicitantes.

La automatización de decisiones crediticias y el análisis de información del potencial cliente de forma rápida y precisa están permitiendo otorgar créditos a personas no bancarizadas, reduciendo el sesgo en la evaluación y analizando la capacidad de pago más allá del nivel socioeconómico o zona de residencia. Estas nuevas tecnologías promueven la inclusión social en el mercado financiero, brindando igualdad de oportunidades y fomentando un crecimiento económico más equitativo.

El desafío actual radica en continuar ampliando el acceso al crédito de manera sostenible y responsable, utilizando la tecnología como una aliada para brindar soluciones financieras a aquellos sectores no bancarizados. La automatización de créditos en Retails y comercios argentinos está marcando un antes y un después en la economía, abriendo puertas a una mayor inclusión y desarrollo económico para todos