Comprás un solo ticket y participás de todos los sorteos de la lotería cripto: el proyecto creado en Argentina

La propuesta promete ingresar con una baja inversión para concursar durante todo el tiempo que esté la plataforma activa. Y promete crear un "criptonario"

"Más allá de los evangelizadores, muchas de las personas que entraron al mundo cripto no lo hicieron porque les pareció interesante la tecnología; sino porque realmente querían ser criptonarias, porque vieron un lugar donde se puede hacer dinero, donde la plata fluye mucho más rápido y no tenés ninguna presión de bancos ni de instituciones tradicionales. Sabemos que la gente quiere ser criptonaria y nosotros venimos a darles esa oportunidad".

Quien habla es Carlos Kong, fundador de la lotería cripto llamada Who wants to be a cryptonaire? (¿Quién quiere ser criptonario?). "Es casi como una rifa. Nosotros vendemos un ticket por u$s10 o USDT -dólares estables en cripto- y al comprar un ticket tenés opciones en todos los sorteos que realicemos de por vida", asegura Kong, quien explica que que ese ticket adquirido le dará al comprador la posibilidad eterna de participar en los sorteos mientras la plataforma esté activa.

Cada 1.000 tickets vendidos la plataforma rifa dinero en efectivo. "Por ejemplo, para este primer sorteo vamos a tener premios de hasta u$s1.000 y, mientras se va jugando, en paralelo se va juntando el pozo principal. La idea es llegar al millón de dólares o USDT y sortearlos para un sólo ganador para así poder generar un criptonario. Obviamente queremos crear varios pero la idea es empezar por uno", detalla.

Lotería cripto: cómo funciona

Kong hace especial hincapié en el concepto de que una compra significa múltiples posibilidades de ganar. "Si tú comprás un ticket estás participando para este primer sorteo de los primeros 1.000 tickets vendidos y también para los sorteos subsiguientes y en el super sorteo de un millón de dólares", señala.

Además, remarca: "Creo que realmente ese es nuestro gancho y es de hecho nuestro slogan: la chance de por vida por 10 USDT. Haciendo una cuenta rápida, por ejemplo, para llegar al primer millón van a tener que ser cerca de 140 sorteos, eso significa que tenés 140 chances de ganar durante 140 veces además de la gran chance del pozo de un millón de dólares".

En ese sentido, desde Who wants to be a cryptonaire? se diferencian de las loterías normales. "Acá no estás eligiendo números porque lo que comprás es un ticket para participar, no tienes que acertarle a seis números de cincuenta posibles ni en el orden exacto. Simplemente, tus chances están entre el número de personas que participan", asegura.

En este punto, remarca que "es la magia de cripto: no hay requisitos de nada. Puedes participar desde cualquier parte del mundo, lo que queda registrado es tu wallet. Si quieres tener más chances haces otro envío de 10 USDT. Cada transacción es una oportunidad de ganar".

También resalta que "no hay premios vacantes", porque no son "una empresa que tiene gastos así que el 75% de lo recaudado va al pozo, cuando en las loterías tradicionales lo que se destina a premios no suele superar el 50% o 60% de lo recaudado. Sólo el 25% restante lo usamos para publicidad y mover la plataforma porque lo importante es que llegue a más gente para así poder llegar lo antes posible al primer criptomillonario".

Según Kong, quien creó la lotería cripto junto a su socio Juan Pablo Papaleo, el proceso es muy simple: "Acá no hay que comprar tokens, no hay nada de especulación… lo único que tiene que hacer la persona es entrar en nuestro sitio en el que va a encontrar las distintas redes en las que pueden operar: Polygon, Ethereum, Algorand, Cosmos, etc", resalta.

Además, indica que "todas las redes que puedan imaginarse están ahí. Simplemente hay que elegir la red en la que tú trabajas, copiar la dirección y simplemente hacer un envío de u$s10 o 10 USDT y automáticamente quedas registrado. Nosotros vamos a tener siempre un link activo donde se puede chequear que estés registrado en el padrón oficial", explica.

Los sorteos se realizan en la plataforma random.org, en la que cada usuario podrá corroborar si estuvo inscripto para el sorteo correspondiente y si el ganador fue elegido claramente.

Lotería cripto: su apuesta a educar sobre monedas digitales

Tanto Kong como Papaleo trabajan juntos desde hace años en el mundo cripto. Su mayor logro llegó a principios de 2021, cuando con 15.000 dólares gestaron MALa (primer Museo Cripto NFT del mundo), que se convirtió en tendencia mundial. Pero ahora quisieron ir más allá.

Juan Pablo Papaleo y Carlos Kong, creadores de la lotería cripto

"El concepto de criptomillonario nos pareció una palabra bastante llamativa. Además de ser emprendedor estoy metido en el mundo cripto desde hace años y la verdad es que me parece lo que más ha democratizado la economía a nivel mundial en los últimos años", indica Kong.

También indica que "hay mucha gente que ha logrado realmente tener un capital gracias a cripto: por haber invertido a tiempo, ser buen trader, haber invertido en proyectos como los que nosotros hacemos, etc. Eso ha generado que un montón de gente pueda tener un pequeño capital", asevera Kong.

Por eso, para ellos, las misiones fundamentales son dos. La primera, según el fundador, es "evangelizar con cripto y hacer que la gente se cree una billetera, vea que no es difícil y que puede acceder ella misma a sus fondos y que es el dueño de todo".

"Por el otro lado, queremos hacer que a la gente le caiga un poco de todo lo que está generando cripto. El día que nosotros creemos un millonario para nosotros va a ser lo mejor del mundo", concluye.