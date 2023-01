Los pesos queman como nunca: en qué invertirlos ante la suba del dólar blue, según expertos de la city porteña

Según el perfil de inversor y la tolerancia al riesgo, existen diferentes alternativas para diversificar la cartera y no perder frente a la inflación

El 2022 fue muy duro para el bolsillo de los argentinos, con una inflación acumulada en los primeros once meses del año de 85,3%, mientras que la interanual registró un incremento de 92,4%, el mayor índice en más de 30 años.

Ante estos asfixiantes números, quedarse con pesos en la cuenta es un muy mal negocio si no se los pone a trabajar. iProUP consultó con diferentes expertos acerca de alternativas para generar una cartera diversificada –según el riesgo que se esté dispuesto a asumir– y evitar perder poder adquisitivo.

Inversiones en Argentina: cómo afecta a la crisis entre Nación y Ciudad

El economista y director de la Fundación Libertad y Progreso Aldo Abram explica a iProUP que sobre el cierre de noviembre se pudo observar cómo más argentinos empezaron a dolarizar sus posiciones, al perder la confianza en la política económica.

"La confianza tiene un plazo. Cuando las personas vieron que se volvieron a repetir fórmulas del pasado con diferentes nombres –como 'Precios Justos', que antes eran 'Precios Cuidados'–, se desgastó. Y esto se refleja en la huida de los pesos", sostiene el experto.

Por ello, añade Abram, el público demanda cada vez menos moneda local, lo que generó que se dispare el tipo de cambio. Además, trae a escena la crisis entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, tensión que llevó al dólar blue a trepar hasta $355.

"Invertir en dólares implica un gasto de entrada y salida", advierte. Por ello, el especialista recomienda esta alternativa a quienes destinan a este fin dinero que no utilizarán a corto plazo.

Inversiones en Argentina: opciones más allá del dólar

Para quienes quieran asumir un bajo riesgo y apunten a una opción para hacerse del capital en pocas horas, los fondos comunes de inversión Money Market son una muy buena alternativa, ya que permiten rescate en el día : más de 5 millones de argentinos los tienen en su portafolio.

Los más populares son los que ofrecen las fintech Mercado Pago y Ualá, con una tasa del orden del 62% anual. Además, brokers como InvertirOnline y Balanz brindan otros similares. Abram lo recomienda para quienes manejen horizontes de inversión cortos.

El economista Joel Lupieri advierte a iProUP que este instrumento tiene una debilidad: no brinda un rendimiento que equipare la escalada de precios. "Esos fondos permiten al inversor disponer de su dinero inmediatamente pero dan una tasa negativa: ayudan a que no sufra el desgaste 'completo' de la inflación, pero no se gana en términos reales.

El economista remarca que es un camino muy conservador. "Lo cierto es que no hay muchos activos que ofrezcan un rendimiento seguro y, además, por sobre lo que marca el IPC. Si la persona está en condiciones de arriesgar, y esto podría significar perder parte del capital, las acciones suelen generar retornos muy interesantes".

Quienes estén dispuestos a asumir mayor riesgo pueden apuntar a los CER, creados para ajustar el capital por inflación. Además, cuentan con un punto fuerte clave: son administrados por expertos y se puede rescatar el dinero en 72 horas.

A través de Ualá y Mercado Pago es muy sencillo utilizar fondos comunes money market, aunque su rendimiento es inferior al de la inflación

Desde InvertirOnline explican a iProUP que esta alternativa permite ingresar con sumas muy pequeñas. "Se puede arrancar de acuerdo a las posibilidades de cada uno y además no tienen costo ni de suscripción ni de rescate", agregan desde la plataforma bursátil.

Otra opción para renta variable son los CEDEAR, es decir, títulos que representan en la plaza local acciones o índices que cotizan en Wall Street, con la ventaja de entrar y salir con pesos a valor contado con liquidación. Es una herramienta a considerar para perfiles más propensos a tomar riesgo.

Brian Torchia, gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores, indica a iProUP que si bien es posible tomar posiciones en firmas de primer nivel como Coca Cola, Mercado Libre o Disney, el mercado internacional se encuentra en un momento de elevada incertidumbre.

"La sugerencia es ingresar en caso de estar dispuesto a posicionarse a largo plazo y tolerar posibles reducciones de capital valorizado en dólares", advierte.

Inversiones en Argentina: ¿es buen momento para sumar criptomonedas?

En el caso de Bitcoin (BTC), la volatilidad es una de sus características más destacadas. En enero, su valor por unidad superó los $9.700.000, pero a mediados de junio tocó su mínimo ($4.575.000), según datos aportados por el exchange Ripio.

Este desempeño le generó importantes pérdidas a quienes optaron por invertir en el primer trimestre y debieron vender en el último semestre. El economista Iván Carrino recuerda que pocas alternativas de inversión en el mundo lograron derrotar a la inflación de Argentina. Bitcoin no fue la excepción.

Sobre la tentación de apostar por una criptomoneda alternativa (altcoin) con la esperanza de hacer un gran negocio en poco tiempo, el experto en trading Camilo Rodríguez pide cautela: para el especialista, las que tengan poca capitalización –y no sean respaldadas por tecnologías sólidas– fracasarán y serán eliminadas del mercado.

"Los players que no agreguen valor tienen las horas contadas", asegura Rodríguez y, como el próximo ciclo alcista comenzaría recién a mediados de 2024, no prevé que BTC se despegue de sus valores actuales. Por lo cual, quien apueste por estas monedas digitales debe hacerlo con un horizonte temporal amplio, si es que espera obtener alguna renta.

En el caso de las stablecoins, cuya cotización está atada a un activo real, como los llamados "dólares digitales", que tienen paridad 1:1 con el billete verde, como DAI, USDT o USDC. Esto las transforma (a priori) en opciones menos riesgosas y, por tal motivo, son recomendadas por expertos del ecosistema cripto como una forma de dolarizar la cartera de inversiones.

Inversiones en Argentina: alternativas de bajo riesgo

Carrino destaca a alternativas de menor riesgo, como el plazo fijo UVA y el Merval en dólares, que fue una de las mejores opciones del año.

En cuanto a este punto, Abram interrumpe para aportar un asterisco: todo lo que sea inversiones en la Bolsa –o alternativas como las Obligaciones Negociables (ON)– puede ser muy riesgoso para ahorristas conservadores. Por ello, es clave consultar con expertos para armar carteras con compañías reconocidas y que se ajusten al perfil del usuario.

Nicolás De Giovanni, gerente de Finanzas Corporativas de NaranjaX, indica a iProUP que "hoy el mercado está destrozado, con activos en sus mínimos. ¿Es una estrategia interesante entrar ahora? Definitivamente sí. Más allá de que en los próximos seis meses puede seguir bajando, lo importante es el largo plazo".

Inversiones en Argentina: ¿cómo diversificar la cartera?

Lupieri remarca la importancia de la diversificación al momento de planificar qué hacer con el dinero. Quienes opten por apostar a un solo "caballo ganador", se exponen a un riesgo enorme: si al activo le va mal, esa baja no podrá ser compensada por el beneficio obtenido de otro activo en cartera. Por ello, una cartera de inversión robusta debe incluir diferentes herramientas.

"Es importante tener en cuenta el objetivo y perfil del ahorrista. Si se trata de alguien que pondere más el valor dolarizado de su capital, tomar resguardo ante un posible escenario de turbulencia político-financiera también puede ser una opción prudente", subraya Torchia.

En resumen, lo importante para el minorista es poder esclarecer objetivos y riesgos a asumir que le permitan tomar la mejor decisión en función de sus preferencias.