Massa se reunió con Maslaton, Labitconf, Globant y otros referentes cripto: de qué se habló en el cónclave

El ministro de Economía habló con los principales referentes del mundo cripto nacional e internacional antes de la Labitconf que se realiza en Argentina

Este miércoles al mediodía, el ministro de Economía Sergio Massa se reunió con varios referentes de la industria cripto local e internacional, entre los que se encontraban el influencer y analista de mercado Carlos Maslatón, el presidente de la ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes; y Mariano Biocca, director de la Cámara Fintech Argentina.

"Fue una reunión en la que las dos partes quisieron hablar entre sí: Massa con los referentes criptos y los principales referentes criptos con el ministro de Economía", señaló a iProUP Maslaton, uno de los casi 20 participantes de esta cumbre cripto, a la que también asistió el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk.

También estuvieron Diego Gutierrez Zaldivar (RSK), Agustín Ferrari (Globant), Manuel Beaudroit (Belo), Leandro Elduayen (Koibanx), Juan Pablo Fridenberg (Lemon), Eduardo Novillo Astrada (Agrotoken), Mariano Di Pietrantonio (MakerDAO) y Jimena Vallone (ONG), entre otros.

Según Maslaton,"no hubo agenda y cada uno dijo lo que hace y cómo lo ve. Y surgió el tema de las trabas regulatorias, que es algo de la última década".

Criptomonedas: de qué hablaron Massa y los referentes

Maslatón aseguró que "el principal escollo" que le presentaron al titular de Hacienda es que "no hay un mercado libre de cambio y no se pueden liquidar divisas a un precio real, entonces no se hacen directamente".

Según su visión, esto es un problema general que termina matando toda posibilidad de realizar negocios y fomentar el desarrollo del sector.

"El otro problema (que le presentamos) es que los bancos no tienen una postura critpo ni permiten que se liquide la compraventa", en alusión a que muchas entidades bloquean transferencias que interpretan que van a la compra de divisa virtual.

Maslatón asegura que Massa conoce sobre Bitcoin y la problemática del sector

Maslatón aseguró que "estas restricciones ocurren por temas legales, de compliance, por ignorancia y desconocimiento porque está la sospecha de que es una operación trucha, de lavado".

"Lo que le expliqué es que este grupo (por los asistentes) es antiponzi y que somos nosotros mismos quienes denunciamos a todos los esquemas piramidales que se arman", aseguró.

El influencer sacó a colación la prohibición que lanzó el Banco Central a todas las entidades luego de que Brubank y Galicia anunciaran la compraventa de criptomonedas a través de la firma Lirium, cuyo CEO, Federico Murrone, también fue parte de la reunión.

"Estas cosas deberían revisarse. Hubo una mirada muy positiva y se describió todo lo que se hace en el país: el desarrollo, plataformas, exchanges transaccionales, blockchain, tokenización de activos. Practicamente, todas las áreas y todas las capas del mundo cripto. Argentina es un país a la vanguardia", completó Maslatón.

También surgió el comentario para que las criptomonedas puedan ser utilizadas por los freelancers que trabajan en el exterior y puedan liquidarlas en el país a un precio cercano al dólar cripto, que cotiza cerca de los 300 pesos.

Criptomonedas: el futuro en Argentina

En diálogo con iProUP, Murrone afirmó que se trató de una "reunión informativa muy buena para identificar algunas líneas de trabajo en las que se pueden mejorar las condiciones del ecosistema fintech en general y cripto en particular. Fue mucho más productiva que protocolar".

El ejecutivo confió a este medio que Massa "es una persona que está muy al tanto de la problemática, de las cosas que están sucediendo". En este sentido, remarcó que el ministro "identifica a cripto dentro de la industria del conocimiento que, junto a energía, minería y agroindustria, serán los pilares para la generación de divisas".

Para Federico Murrone, CEO de Lirium, la "reunión fue muy productiva" y permite bosquejar líneas de trabajo

Murrone aseguró que el tigrense buscó entender en el contexto de Labitconf, que se realiza entre este jueves y el domingo en la Argentina, "cuáles son las problemáticas que tienen los diferentes participantes del ecosistema y bosquejar líneas de trabajo que se pueda avanzar más adelante".

Maslatón coincide en que "Massa "conoce bastante sobre el tema porque se viene asesorando desde hace siete años". De hecho, existe un video en el que se ve al propio influencer explicarle al ministro sobre activos digitales cuando era candidato a presidente del Frente Renovador.

"No fue una mesa de negociación, ni la formación de una cámara", advirtió Maslatón, quien señaló que se "habló muy en general" sobre una potencial regulación de las criptomonedas en el país.

"Una cosa que nos ocupamos de mencionar es que es una industria que no requiere la compra de dólares y podría generar divisas. Mi interpretación es que cualquier regulación será para liberar el mercado", señaló.

Por último, remarcó que "no se habló en lo más mínimo" sobre temas tributarios, pero "todo el mundo entendió que no hay un impuesto especial para criptomonedas y se regirá por las generales".