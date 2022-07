Sergio Massa, el primer ministro de Economía "cripto": qué piensa sobre los activos digitales y la blockchain

Por su cercanía con el criptoinfluencer Carlos Maslaton, el nuevo superministro tiene una opinión formada sobre las divisas digitales

Este jueves, se confirmó que Sergio Massa se convertirá en un "superministro" que dirigirá las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito.

El actual presidente de la Cámara de Diputados es muy cercano a Carlos Maslatón, uno de los máximos defensores de Bitcoin, quien lo asesoró para tuviera sus primeras criptomonedas. Y su visión es antagónica a la postura del Banco Central y el propioo Gobierno, que acordó con el Fondo Monetario no promover estos activos.

Qué piensa Massa sobre las criptomonedas

"Hoy me bajé Xapo, una wallet de Bitcoin. Las criptomonedas y blockchain son una gran oportunidad en la economía del futuro y los nuevos empleados en el mundo que se viene", publicó en Instagram Massa en 2018, en un video que hoy no está disponible.

Sin embargo, sí existe en Internet un video de esa fecha en el que Massa, como líder del Frente Renovador, se reunió con Maslaton, por entonces tesorero de Xapo, el "banco cripto" creado por el argentino Wenceslao Casares. Ambos ejecutivos, además, fueron parte de Patagon.

En la charla, Maslaton destaca que "el Bitcoin no es la evolución del papel moneda, es un sistema monetario nuevo, distinto", a la vez que destacó "su emisión es limitada y no pueden usarse para pagar gasto público o hacer salvatajes bancarios".

Además, el analista de mercados financieros remarcó que Bitcoin será la única oposición a los bancos, a los que considera aliados del Gobierno. Y adelantaba que si bien Gran Bretaña o Suecia se pueden jugar a las criptomonedas, no veía de igual modo a "Estados Unidos desmonetizando el dólar físico".

También estuvo presente de la reunión Matías Tombolini, actual presidente de Arsat, quien se iba a hacer cago de la cartera económica si Massa era electo presidente en 2015, aunque quedó fuera del ballotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri.

En esa oportunidad, Massa había indicado al medio Cripto247 estar "interesado en hacer de Argentina un país amigable con bitcoin e invitar a empresas a participar acá".

¿Cuál es el plan de Massa según Carlos Maslatón?

El abogado y analista económico Carlos Maslatón expresó en una entrevista para el canal de YouTube de Matheus BR que es lógico esperar que la primera medida de Massa podría ser un arreglo del tipo de cambio dentro del mercado, aunque no cree que haya una liberación total.

"Creo que podría aplicar una vieja forma usada en los 70 y 80, que es un mercado comercial y financiero. El mercado comercial canaliza las principales importaciones y exportaciones, con un dólar fijado por el BCRA. Mientras que el financiero canaliza todo lo que no va dentro del merado comercial. con esta medida tenés un dólar oficial y otro dólar "blanco" entre particulares", expresó Maslatón.

Según explicó Maslatón, la gente todavía sigue en la tendencia anterior con Bitcoin.

Por otro lado, apuntó que esta medida en el futuro puede parecer una "estupidez", porque no se pueden bancar por mucho tiempo los intereses particulares, lo cual desemboca en un mercado único.

"Me da risa cuando la gente dice que hay escasez de dólares porque no la hay. Los dólares están pero nadie los va a mostrar si no se pone un precio real de mercado. En todo el mundo sobran dólares, acaso creen que Uruguay, Perú y Chile tienen problemas de balanza de pago, a ellos les sobran los dólares y Argentina está sufriendo su propia torpeza", apuntó.

Según el especialista, Massa podría tomar un camino similar al explicado por Maslatón, aunque afirmó habría que ver qué hace con el Banco Central. "Quizás vuela Pesce, este tipo es lo peor que tiene el país, tiene una enfermedad intervencionista regulatoria comunista que es tremenda", sentenció.

En lo que respecta al mercado cripto, Maslatón afirmó que la baja terminó hace 6 semanas, aunque hoy, según explicó el especialista, la tendencia cambió pero la gente todavía sigue dentro de la tendencia anterior.

Por último, el especialista fue consultado por el posible presidente de 2023, y los planes de Massa en este sentido.

"Yo creo que hoy hay dos políticos en Argentina que tienen ambición extrema, Larreta y Massa. Creo que son tipos que están dispuestos a aceptar cualquier desafío, van al frente a diferencia un Macri o una Bullrich", apuntó.

"Tienen fuerza, buen estado físico y les funciona la mente. Quizás piensan para la mierda, pero tienen decisión política", concluyó Maslatón.

