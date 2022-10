Billeteras digitales, cripto, regulación y más: cuándo se realiza y cómo seguir el Argentina Fintech Forum 2022

El director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech anticipa cómo será el futuro de la industria y por qué será protagonista en los próximos años

"Hay muchas cosas por las cuales Argentina sale en las malas noticias, pero si hay una cosa por la cual nuestro país sale en las buenas noticias es por lo que está pasando hoy en cripto y fintech. Somos una especie de faro en términos de innovación en la región y, muchas veces, también a nivel global".

Así describe la realidad de la industria de las finanzas digitales Mariano Biocca, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, para quien muchos empresarios en el exterior se preguntan "qué es esta locura que está ocurriendo aquí en Argentina".

El 2 de noviembre la Cámara cumplirá cinco años de vida y esa misma jornada concluirá el Argentina Fintech Forum, el mega evento que organiza y que este año vuelve a la presencialidad. Serán en total dos jornadas. La del 1° de noviembre será virtual y gratuita. El miércoles 2, en cambio, será presencial y tendrá lugar en La Escondida - Dorrego y las entradas ya se encuentran a la venta.

Argentina Fintech Forum: qué temas abarcará

"En el marco de una industria que es diversa, que tiene muchos tipos de empresas, muchos frentes abiertos y un nivel de actividad y de efervescencia muy grandes, el gran desafío es plasmar la agenda del año de lo que pasó y de lo que viene en un evento donde va a haber muchísimos temas", explica Biocca en diálogo con iProUP.

Sin embargo, aclara, que "no con una retórica circular sino que queremos desafiar un poquito con distintas conexiones y perspectivas regulatorias de lo que puede llegar a pasar en la Argentina. Es decir que un eje grande tiene que ver con la regulación entre lo público y lo privado".

El otro gran eje, según explica el director ejecutivo, es visibilizar el potencial de las distintas verticales y modelos de negocios que tiene la industria.

"Fintech es juntar las finanzas y la tecnología, pero dentro de ella están los que hacen pagos, los que hacen cripto, los que hacen crédito, etc. Es generar ese espacio para tener el gran racconto de qué es lo que estuvo pasando este año y qué es lo que estamos vislumbrando para 2023, 2024 y los demás años que tengamos por delante".

En ese sentido, la agenda del encuentro incluye temas de todo tipo: el panorama Fintech regional, Medios de Pago, Blockchain, Cripto, Finanzas Descentralizadas y abiertas y Financiamiento Colectivo, además de regulación y todo lo que hace al desarrollo de marcos normativos. En las jornadas habrá conferencias en vivo y se podrá interactuar también vía web, a través de chats y encuestas. En el sitio también quedará colgado contenido especializado en diferido.

El foro coincidirá con el aniversario de los cinco años de la Cámara Argentina de Fintech. Por eso, la gran pregunta es: ¿qué cambió desde entonces?.

"Pasó mucho. Pero yo creo que el gran cambio es que lo que empezó siendo una especie de ejercicio de pequeñas Pymes y startups que empezaban a querer atravesar las finanzas con tecnología o viceversa, hoy se transformó en una industria que tiene un peso genuinamente sistémico", responde Biocca.

Y continúa: "Es sistémico en términos de volumen de dinero transaccionado y de cantidad de cuentas activas, etc. Es una parte fundamental y activa del sistema financiero argentino. En muchos casos permitiendo incluso que muchas personas tengan una primera oportunidad de acceder a un servicio financiero".

Argentina Fintech Forum: cuál es el futuro del sector

¿Qué nos depara el futuro, entonces? Así lo explica Biocca: "La perspectiva, apoyada en datos, es prometedora. Alrededor de 25.000 personas trabajan directamente en el sector fintech y si abrís la puerta del empleo indirecto el número se hace mucho más exponencial. Desde que empezamos a medir en 2017 se registró un gran crecimiento: cada dos años se venía duplicando la cantidad de personas que trabajaban en esta industria de manera directa", detalla.

Este año -aclara- "por varios factores globales, se desaceleró un poquito, pero sigue habiendo crecimiento, lo cual es una gran noticia teniendo en cuenta que las cosas a nivel mundial y a nivel doméstico están, al menos, desafiantes".

El setor fintech es uno de los que genera mayor cantidad de empleo de alta calificación

Según detalla Biocca, "hoy en la Argentina tenés aproximadamente ocho millones de cuentas de inversión. Hace tres años y medio ese número era 20 veces menor. Es decir que había 20 veces menos personas que tenían una cuenta de inversión en nuestro país y prácticamente toda la responsabilidad de este incremento exponencial - con montos de inversión realmente bajos- fue básicamente el músculo fintech".

Por eso, para el director ejecutivo de la Cámara, "realmente hay una cercanía y una barrera de acceso baja como nunca antes hubo. La sociedad abraza fintech porque es democratización, es hacer las cosas más fáciles y directas".

Desde la entidad aseguran que la industria financiera seguirá transformándose. Según Biocca, "hay otras partes de la economía que siempre funcionaron de una manera pero que poco a poco comienzan a verse atravesadas por este escenario fintech"

"Para ponerlo en términos futbolísticos, el gran partido que se va a empezar a jugar es el referido a la economía de activos virtuales, que ha tenido una adopción gigante en Argentina y es parte de todas estas soluciones que abraza la juventud", vaticina.

Biocca destaca que lo más importante de la industria es el trasfondo que lleva consigo. "La razón de ser de todo esto es que más personas accedan más y mejor - y muchas veces también por primera vez - al sistema financiero, ya sea mediante un primer crédito, un primer pago, un primer cobro o una primera inversión", remarca.

Y asegura que "esto que sucedió en los últimos años: del paso de decenas de miles de usuarios y transacciones a números de gran peso hace que esta industria pase de ser sólo una idea a un sector con un nivel de generación de empleo y volúmenes de inversión sumamente interesante. Y ni hablar lo que hay por delante".

Esa es la pregunta: ¿qué hay por delante?: "Si me preguntas sobre los próximos cinco, seis o siete años, no me extrañaría que el sector fintech en Argentina fuera una de las industrias más relevantes de la economía argentina", concluye Biocca.