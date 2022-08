Agustín Gattás, del mundo corporativo a emprendedor: cuáles son, según el consultor líder, las claves de un negocio exitoso

Agustín Gattás analiza: "Hay que estar en constante formación y actualización, porque si no se ven los problemas y no las soluciones"

Agustín Gattás, el ex director de la multinacional IBM donde trabajó por 24 años, es el consultor y asesor de negocios para inversores y empresarios de América Latina que se destaca por el amplio conocimiento en el mercado argentino y de toda la región.

Desde su salida de IBM, ha venido asesorando a empresas tales como Globaltask, Alprestamo, Simplestate, entre otras.

Durante el último tiempo, se centró en las Fintech con el objetivo de comprender las nuevas necesidades y desarrollar nuevas relaciones.

En ese sentido, por ejemplo, ha firmado convenios de colaboración con la Cámara Argentina de Fintech, para que los emprendedores puedan recibir mentorías y coaching, y el uso de tecnología sin costo alguno durante la primera etapa de sus ciclos de vida.

En los últimos tiempos se ha dedicado con mayor foco a la mentoría de emprendedores, asesora a diferentes fintech, es miembro de diferentes comités y grupos de trabajo.

En diálogo exclusivo con iProfesional, Agustín Gattás explica cuáles son los segmentos con mayor potencial de crecimiento, sus recomendaciones a las empresas que sufren vaivenes de la economía y el enfoque como asesor en esta era de gran avance digital. Gattás también describe cómo fue relevante su paso por IBM y la vida corporativa en el nivel de experiencia que adquirió.

¿Cuál es tu enfoque como asesor en esta era de gran avance digital?

Yo estoy enfocado en asesorar compañías en estos desafíos y en la búsqueda constante de proyectos para sumarme y acompañarlos en roles estratégicos. Por ejemplo, ayudar a una compañía a ver hacia dónde tiene que ir y armar todo ese camino basado en distintos factores desde Recursos Humanos, la tecnología, los procesos, hasta negocio, redefinir los modelos de negocio que vienen de un enfoque más tradicional a un público que lo va a consumir en los próximos años de manera diferente.

La oportunidad más importante es que las compañías cuenten con plataformas tecnológicas digitales y una estrategia para simplificar procesos y abrir nuevos mercados para que los clientes operen en cualquier lugar, sin barreras y en forma ágil.

Los objetivos deben ser superar barreras de idioma, las monedas, las diferentes culturas y los distintos conocimientos.

¿Qué problemas podés visualizar que atraviesan las empresas en esta era y qué tipo de soluciones proponés?

Si bien la pandemia ayudó mucho en forma forzada, hay compañías que siguen operando de manera tradicional, con unidades de negocios aisladas, poca innovación, etc.

Yo propongo integración interna, explotar los datos, la digitalización, que toda decisión pase por ahí. Que se tomen acciones de manera innovadora e integral y no de manera aislada. Hay un cambio de paradigma y la toma de decisión de altos ejecutivos debe acompañarlo.

¿Y qué aconsejas a las empresas y directivos en relación a ese cambio de paradigma?

Que ahora que estamos saliendo de la pandemia no volvamos atrás y no nos quedemos en una zona de confort. Por el contrario, que se permita ir generando el cambio constante y la mejora contínua. Mi mensaje a las compañías es ese: no desaprovechar lo que nos pasó.

¿Cuáles son los segmentos con mayor potencial de crecimiento, según tu punto de vista?

Durante la pandemia, no dejé de analizar cuáles eran los segmentos con mayor potencial de crecimiento y fue así como durante la misma me integré a empresas que venía asesorando como Alprestamo.com y Etailonline.com, aportando experiencia, conocimiento, red de contactos para llevarlos a otro nivel. Hoy ambas empresas están operando en varios países además de Argentina y esto fue clave.

¿Qué le recomendás a las empresas que sufren vaivenes de la economía, lo que les afecta sus posibilidades de ser rentables y hacer crecer sus negocios?

Lo que yo siempre recomiendo es que sus estructuras tengan la mayor cantidad de costos variables que permitan absorber los momentos no tan buenos pero poder salir rápido a capturar las necesidad en tiempo real sin tiempo excesivo que pueda llegar hacer que la oportunidad se pierda.

¿Cómo te ayudó tu paso por IBM y la vida corporativa en el nivel de experiencia que adquiriste?

La vida corporativa me ayudó a una formación donde pude aprender muchísimo. Me hizo madurar profesionalmente ya que entré a los 22 años. Pero siempre tuve un perfil más creativo e innovador y eso me permitió salir al mercado con una impronta distinta a la corporativa pero sin perder esas ventajas. Generando un posicionamiento diferente.

Fue lo que me dio la fuerza para este enfoque emprendedor para crear mi propio perfil profesional.

¿Cómo fue tu salida de IBM tras 24 años?

Se cumplió un ciclo y había una fuerza interior mía que buscaba estos desafíos y en dos años dieron grandes frutos.

A pesar de contar con la tranquilidad de estar con una buena posición en una compañía, eso no hizo que dejara de poner tiempo en mi desarrollo y constante búsqueda con cursos y programas. Hay que estar en constante formación y actualización porque sino se ven los problemas y no las soluciones.

¿Qué nuevos universos encontraste al salir al mundo emprendedor?

Esta salida al mundo emprendedor me permitió entrar en segmentos que nunca había desarrollado, por ejemplo, el deporte. Hoy estoy llevando a cabo proyectos como deportes y vida sana: una conjunción entre mi vida personal y profesional.

Y esto tiene relación porque tanto en el mundo profesional como en el deporte de alto rendimiento, se requiere disciplina, perseverancia y conducta.

¿Con qué nuevos retos te encontraste?

Los retos mayores fueron el lanzamiento de nuevos productos o el desembarco en nuevos mercados. Requieren aprendizaje muy grande y acelerado: asesorar a las compañías, buscar un socio adecuado para que acorte la brecha, despeje el camino y ponga a disposición los profesionales adecuados entrenados en ese rubro específico.

Sobre tu paso como CEO del doble unicornio Mambu.com, ¿cuáles fueron los principales retos y oportunidades?

A partir de mi experiencia en IBM en 24 años incrementé mi capacidad para desarrollar negocios. Salí de IBM en 2020 en plena pandemia, comencé con la consultoría y asesoría en empresas. También terminé siendo accionista en algunas porque era una gran oportunidad. Globaltask en pandemia logró expandirse tanto a nivel clientes como de manera Global.

De Alpretamo.com y Etail por ejemplo pasé a ser socio en ambas pandemia mediante.

Mambu.com, que es el doble unicornio, me vino a buscar para que abriera sus oficinas como CEO en el conosur, donde fue altamente valorada mi experiencia en el sector financiero, tanto en lo que respecta a mi relación con bancos tradicionales como con las Fintechs.

Decís que es muy importante mantenerse activo en cuanto a adquirir nuevos conocimientos. ¿Cuáles son los cursos o capacitaciones que realizaste?

En principio estudié administración de empresas. Pero dediqué tiempo a aprender y desarrollar conocimientos de gestión de Organizaciones y Negocios.

Por ejemplo, cursos en Universidades de Estados Unidos como Harvard, Boston University y Wharton. Todo enfocado en negocios más que nada. Más un MBA en UCEMA y el Programa de Alta Dirección (PAD) en el IAE que me abrió muchas puertas y generó muchas relaciones nuevas en un momento de mi vida profesional donde puede aprovecharlo al máximo. Lo importante es mantenerse actualizado. No es solo importante el conocimiento sino entender también que el mundo cambia y hay que actualizarse.

Mantenés una red de contactos muy importante tanto en Argentina como en América Latina, Europa y Estados Unidos. ¿Miembro de qué Cámaras argentinas y regionales sos?

Soy miembro de cámaras locales como la Cámara Argentina de Fintech y la Asociación de Marketing Bancario.

Colaboro con la cámara a nivel regional y soy miembro del Comité organizador del Congreso latinoamericano de bancos de Felaban que se hace todos los años en distintos países de América Latina. En Endeavor, colaboro como mentor y jurado en distintos procesos de selección de emprendedores. También participó de algunos programas de la NXTP, que es una aceleradora de startups, como asesor y jurado.

--

Hoy Agustín Gattás dedica parte de su tiempo a tener encuentros con empresas de distintos países y diversas industrias. El objetivo es tratar de encontrar oportunidades y mejoras que puedan darles un resultado tanto en el corto como en el largo plazo. Además, lo que busca es ayudarlos a diferenciarse respecto de sus competidores frente a las nuevas oportunidades y en nuevos mercados.

Fuente: iProfesional