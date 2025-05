La ex AFIP oficializó los cambios en el régimen de información y dejará de pedirles a las entidades datos de sus usuarios en muchas operaciones diarias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya no les pedirá a bancos y billeteras virtuales datos de sus usuarios a raíz de ciertas operaciones, con límites de montos establecidos en valores más que significativos y que evitarán que la gran mayoría de los argentinos sea susceptible, en el día a día, al control y la vigilancia del organismo.

Es que, con la Resolución General 5699/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se implementaron oficialmente los cambios anunciados este jueves para los regímenes de información que deben, obligatoriamente, cumplir las entidades financieras, incluidas las fintechs.

La misma establece que, a partir de determinados montos, estas deben enviar al organismo información de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros movimientos en cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo o cuentas virtuales en billeteras.

Sin embargo, en las últimas horas, y con el objetivo de "evitar que los requisitos actualmente vigentes se conviertan en obstáculos administrativos que dificulten el acceso a bienes de capital esenciales para el desarrollo y el crecimiento económico", los mismos se ampliaron de manera circunstancial.

ARCA deja de vigilar y controlar estas transferencias y compras

Según especificó el decreto, en una medida que entra en vigencia a partir de este mismo 23 de mayo, la tabla de umbrales para el reporte de operaciones financieras quedó actualizada y se estableció de la siguiente manera:

Transferencias y acreditaciones bancarias: Antes: $1 millón. Ahora: $50 millones (general) / $30 millones (personas jurídicas).

Antes: $1 millón. Ahora: $50 millones (general) / $30 millones (personas jurídicas). Extracciones en efectivo: Antes: se informaba desde cualquier monto. Ahora: $10 millones (general y personas jurídicas).

Antes: se informaba desde cualquier monto. Ahora: $10 millones (general y personas jurídicas). Saldos al último día del mes: Antes: entre $700.000 y $1 millón (según tipo de cuenta). Ahora: $50 millones (general) / $30 millones (personas jurídicas).

Antes: entre $700.000 y $1 millón (según tipo de cuenta). Ahora: $50 millones (general) / $30 millones (personas jurídicas). Plazos fijos: Antes: $1 millón. Ahora: $100 millones (general) / $30 millones (personas jurídicas).

Antes: $1 millón. Ahora: $100 millones (general) / $30 millones (personas jurídicas). Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: Antes: $2 millones. Ahora: $50 millones (general) / $30 millones (personas jurídicas).

Antes: $2 millones. Ahora: $50 millones (general) / $30 millones (personas jurídicas). Tenencias en AlyCs (Agentes de Liquidación y Compensación): Antes: se informaban todos los montos. Ahora: $100 millones (general) / $30 millones (personas jurídicas).

Antes: se informaban todos los montos. Ahora: $100 millones (general) / $30 millones (personas jurídicas). Compras de consumidor final: Antes: $250.000 en efectivo / $400.000 con otros medios de pago. Ahora: $10 millones (para cualquier medio de pago).

Esto significa, por mencionar algunas cuestiones destacadas, que, a partir de ahora, las transferencias por debajo de los $50.000.000 y las compras que no superen los $10.000.000 no serán reportadas por parte de las entidades bancarias y las fintechs al organismo, por lo que quedan "fuera de la lupa" de la ex AFIP.

Adicionalmente, y tal como anunció el titular del organismo, Juan Alberto Pazo, las administradoras de tarjetas de crédito, específicamente, ya no informarán todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago.

"Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda información privada", especificó un comunicado.