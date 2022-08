Mercado Pago, "tarjetazo" en cuotas o pedir plata a una fintech: qué conviene para la compra de un producto

Adelantar compras es una gran herramienta en escenarios de inflación y existen varias propuestas según el perfil de cada usuario. Las claves

Adelantar las compras de bienes es, para muchos, una forma de cubrirse ante la elevada inflación. Dependiendo de la tasa, existen otras alternativas: desde un préstamo en un banco o una fintech, cuotificar consumos en distintas apps o apelar a la tradicional tarjeta de crédito.

Para decidirse por una de ellas, es conveniente prestar atención y comparar el costo financiero de cada una. Este dependerá, lógicamente, del perfil crediticio del interesado, así como también de si es cliente o no de un banco tradicional y –mejor aún– si percibe su sueldo en esa entidad.

Por lo pronto, los consumos con tarjeta de crédito y los préstamos personales en entidades financieras cayeron en términos reales. Mientras, el sector fintech se consolida como una alternativa más accesible para un mayor número de personas, que solicitan montos menores y –generalmente– a tasas algo más elevadas.

De acuerdo con cifras de First Capital Group provistas a iProUP, en julio los préstamos personales presentaron un alza del 64% interanual, por debajo de la inflación del mismo lapso (71%).

"En meses de aguinaldo, los saldos de las carteras no crecen de modo importante, ya que se reciben muchas cancelaciones de cuotas a partir de este ingreso no habitual. En este caso particular, como la suba es inferior al aumento del costo de vida esperado para agosto, hay un retroceso en términos reales", explica a iProUP Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Por el lado de las compras con tarjetas de crédito, también se mantuvieron por debajo del IPC en julio. "Finalizado el período de promociones efectuado por el comercio electrónico y ante la suba de tasas, se aprecia una caída de las ofertas de venta en cuotas sin interés. Por tal motivo, hay descenso en términos reales de los saldos acumulados de este rubro", remarca Barbero.

Los préstamos fintech se duplicaron el año pasado

En cambio, la financiación fintech experimenta un fuerte avance: según el Banco Central, a fines de 2021 representó el 13% del total de créditos, frente al 7% de julio del año pasado.

La autoridad monetaria afirma que en el segundo semestre de 2021 "se destacó el crecimiento de las financiaciones de las fintech, duplicando los montos otorgados respecto a junio de 2021".

¿Créditos bancarios o fintech: cuál conviene más?

Hoy existen múltiples alternativas para financiarse. La mejor opción dependerá del perfil crediticio del solicitante. A modo de ejemplo, pueden tenerse en cuenta las siguientes variantes:

Préstamo en un banco : tiene un costo financiero total efectivo anual ( CFTEA) del 250% . Si se piden $200.000 a 12 meses, se pagarán cuotas de $30.200, lo que equivale a $362.000

Tarjeta de crédito : la adquisición de un producto de $265.000 en 12 cuotas implica un costo financiero total (CFT) del 47% (debajo de la inflación). Serán 12 pagos de $27.000 (total: 324.000)

Préstamo fintech : un crédito en Afluenta para un perfil AA, a 12 meses, tiene un CFT de 144%. Para $100.000 a ese lapso, la mensualidad promedio será de $13.000, devolviendo un $156.000

Cuotificar consumos : Ualá ofrece financiar, recargas o pagos de facturas realizados. La cantidad de pagos depende de la evaluación crediticia, con un CFT de entre 204% y 305%

Cuotas en Mercado Libre, sin tarjeta : a través de Mercado Crédito se pueden adquirir artículos hasta en 12 cuotas fijas. El CFT se ubica entre el 61% y el 388%

¿Cómo acceder a cuotificación y créditos fintech?

La fintech Ualá ofrece créditos personales y cuotificar consumos. Desde la compañía aseguran a iProUP que los usuarios ponderan la agilidad para acceder a un préstamo.

"Según el Global Findex del Banco Mundial, sólo el 31% de los argentinos informó haber pedido un préstamo a una entidad financiera en 2021. En este sentido, valoran la experiencia dentro de la app, ya que pueden solicitarlo en cualquier momento y sin trámites", indican a iProUP desde el unicornio de Pierpaolo Barbieri, que ya ofreció líneas y cuotificaciones más de un millón de personas.

La funcionalidad de crédito está disponible para usuarios seleccionados: cuanto más se usa la tarjeta, más probable es acceder. Algunos de los requisitos son: ser ciudadano argentino o residente en el país, mayor de 18 años, y no tener antecedentes crediticios negativos. Todos son a tasa fija y en pesos.

Ualá permite cuotificar consumos ya realizados

En la app es posible solicitar préstamos de hasta un millón de pesos a 24 meses. El promedio del monto solicitado en préstamos personales, detallan, es de $65.000.

Por otro lado, "la opción de cuotificación que ofrece Ualá permite hasta 9 cuotas para consumos de hasta seis meses de antigüedad, con tope de hasta $40.000 y acreditación en el acto. Según los últimos registros, los principales motivos son para compras o refacciones, gastos personales o pago de deudas", revelan desde Ualá.

¿Un solo lugar para elegir las mejores opciones?

La plataforma Alprestamo conecta a las personas que buscan un préstamo con entidades financieras y bancos que quieran otorgarlos.

"Nuestro modelo de negocios está en pleno proceso de consolidación y esto hace que, a pesar de la alta inflación, la tasa de crecimiento de solicitudes de créditos se mantenga constante", revela a iProUP Julián Sanclemente, CEO y cofundador de la firma.

El rango promedio del monto solicitado varía dependiendo del momento y segmento de personas que consultan. "En líneas generales, los montos oscilan entre los $40.000 y $100.000. Si bien en valores nominales la tendencia es ascendente, cuando lo llevamos a valores ajustados por inflación, no están subiendo", detalla Sanclemente.

Al analizar el destino del dinero solicitado, desde Alprestamo destacan que gran parte de los usuarios utilizan los fondos para reformas del hogar, saldar deudas, cubrir emergencias o a la compra de bienes durables.

Alprestamo une a personas que necesitan crédito con empresas que pueden otorgarlos

"Las tarjetas de crédito siempre fueron una gran herramienta por la ventaja de las cuotas. Las condiciones y circunstancias hacen que varíen la conveniencia o no de hacerlo, por la cantidad de mensualidades que se pueden ofrecer, con o sin interés, beneficios de los bancos, planes y ofertas bancarias, entre otros", señala Sanclemente.

Y remarca que "pese a la suba de precios, el Banco Central determinó una nueva suba de tasas, por lo que el costo de financiarse con tarjeta se incrementará a partir de septiembre. En este contexto, no se observa un incremento en la solicitud de plásticos, pero aun así es una herramienta que los argentinos siguen eligiendo", concluye.