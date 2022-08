¿El momento para entrar es ahora?: 7 expertos revelan la cartera ideal y lo que viene para Bitcoin y Ethereum

Los especialistas consultados por iProUP analizan el presente de las monedas digitales y comparten las respuestas a cuatro preguntas clave

Luego de un primer semestre para el olvido, las criptomonedas parecen mostrar una leve señal de esperanza para los ahorristas que buscan alternativas creativas para refugiar sus ahorros.

En efecto, Bitcoin perdió más del 65% de su valor histórico de noviembre, cuando tocó lo u$s68.000, para estacionarse en la zona de los 20.000-25.000 dólares desde el mes pasado. Si bien "testeó" valores más bajos, hoy la criptomoneda líder promete avanzar a paso lento.

La curva de Ethereum fue más pronunciada: desde los u$s4.800 récord del anteúltimo mes de 2021, se desplomó hasta los u$s990 por el "efecto Bitcoin". Pero luego pudo descoplar su evolución del Bitcoin y hoy ronda los 1.800 dólares gracias al anuncio del "merge".

Así, dejará la prueba de trabajo (PoW), o simplemente "minería"; por la prueba de participación (PoS), en la que no harán falta equipos sino tenencia de ethers para competir por las nuevas monedas creadas, lo que hará que la red tenga comisiones más económicas.

Cinco expertos cripto comparten con iProUP sus opiniones en cuatro temas clave:

1. ¿Este leve repunte de Bitcoin es el inicio de una curva ascendente?

2. ¿A qué hay que estar atentos para invertir?

3. ¿Qué oportunidades hay más allá de Bitcoin y Ethereum?

4. ¿Qué monedas debería tener una cartera sólida?

¿Qué pasará con las criptomonedas según Santiago Di Paolo, de Lemon Cash?

1. El período bajista fue sólo en términos de precios, no de innovación o adopción. El incipiente repunte quizás sea el inicio de una curva ascendente. Pero, más importante que eso, es entender que hay otras métricas que relevan información mucho más relevante. Por ejemplo, el trabajo de los expertos no cesó: más que nunca desarrollaron mejoras en los códigos y los hicieron más eficientes.

2. Vitalik y compañía están por lograr uno de los hitos más importantes en la historia de Ethereum. Las primeras pruebas resultaron exitosas y ya hay una fecha para la migración de PoW a PoS: el 19 de septiembre. Además, la creación de direcciones únicas sobre Ethereum se mantuvo en máximos históricos: 500.000 por semana.

Ethereum promete mayores rendimientos de cara al "merge", que se realizará el 19 de septiembre

3 y 4. Lo que sí trajo este período 'recesivo' es aprendizaje en el manejo responsable de los fondos y tener siempre en cuenta los riesgos a los que se somete a la hora de invertir.

El dicho dice "cuando la marea baja, se ve quién nadaba desnudo" y aplica perfectamente a muchos proyectos. Los protocolos DeFi con bases poco sólidas padecieron un montón estos últimos meses, con caídas de hasta 90% en su precio. Algunas hasta desaparecieron.

En Lemon hacemos hincapié en la educación e interiorizarse antes de invertir. Recomendamos que quien quiera arrancar lo haga con Bitcoin, Ethereum y monedas estables.

¿Qué pasará con las criptomonedas según Julián Colombo, head of Publicy Policy de Bitso?

1 y 2. Esperamos un segundo semestre con un crecimiento de la adopción de criptomonedas. Hoy, Argentina es uno de los 10 países con mayor uso en el mundo y creemos que el próximo paso será estandarizar su utilización para pagos y preservar el patrimonio de personas y empresas.

Entre 2020, cuando comenzamos a operar en el país, y 2021 hubo un 118% de aumento en las transacciones. En 2022 ese crecimiento se hizo aún más pronunciado. Los argentinos recurren cada vez más al dólar digital (que dentro de Bitso llamamos USD stablecoins), que permite a los usuarios protegerse contra la inflación y la devaluación de manera fácil, rápida y segura.

3 y 4. Respecto a las cripto estables, en nuestra plataforma, una de las oportunidades más atractivas tienen que ver con Bitso+, un producto que permite obtener rendimientos semanales en dólar digital y bitcoin.

En el mundo de las cripto fluctuantes, que en Bitso hay cerca de 40 disponibles, la recomendación más general para encontrar oportunidades tiene que ver con diversificar el portfolio. De manera análoga a lo que se haría en cualquier otro tipo de colocación financiera, se sugiere investigar para luego invertir en distintas cripto, siempre de manera experimental y asumiendo el riesgo inherente.

Los expertos recomiendan diversificar con dólares digitales y conseguir rendimientos

En particular, Ethereum está completando una transición a un algoritmo de consenso de PoS (Proof of Stake) y muchos analistas están coincidiendo en que eso la está fortaleciendo contra el Bitcoin, que siempre es la cripto de referencia. Hay varias altcoins que estarían siguiendo el mismo sendero, que pueden ser una alternativa más allá de bitcoin y ethereum. Septiembre será un mes sumamente relevante en este sentido.

¿Qué pasará con las criptomonedas según ván Marchena, embajador de AsoBlockchain?

1. Sí, porque u$s20.000 es una zona de equilibrio para los mineros. Si el Bitcoin cae más bajo, toda la industria minera se podría desplomar, por eso las grandes granjas se dedicaran a mantener liquidez de BTC en el mercado y ellas lo tienen.

2. Hay que crear una cartera de tokens nuevos, los que aún no hayan alcanzado su primer máximo y traigan consigo ideas innovadoras realizables. En este o en cualquier otro semestre: en realidad, es un consejo universal.

3. Justamente, en Etherum y Bitcoin ya están casi agotadas las oportunidades. Como lo comente anteriormente necesitamos enfocarnos en tecnologías innovadoras, proyectos como Iota y Hedera Hashgraph basados en nuevas matemáticas.

4. Creo que una cartera sólida es aquella que posee stablecoins: cuanto más, más sólida será.

¿Qué pasará con las criptomonedas según Gastón Levar, representante de Airtm y CEO de iPeek Nation?

1. Cada día es una aventura para el mundo: entre la Guerra, la devaluación del dólar, presidentes que renuncian, conflictos sociales y clima extremo en Europa es muy difícil lanzar una predicción.

Hay una gran distribución: en el bull run entraron peces gordos que dependen de los índices tradicionales y, cuando salen, generan movimientos muy fuertes. Pero el precio bajo y la salida de gigantes genera una redistribución y democratización del acceso a Bitcoin.

Los especialistas son optimistas con respecto al rendimiento futuro de Bitcoin

2. Bitcoin debería subir hacia fin de año por esta redistribución. Ahora el foco está puesto en otras cosas y la gente no se mueve. Cuando se revelen números más concretos de lo que ocurrirá con el dólar, el euro y los índices, las criptomonedas tendrán un rol muy importante.

Tenemos el oro y Bitcoin, que es visto cada vez más seriamente para el ahorro. Hay un cambio de mindset: a Bitcoin ya se empieza a buscarlo por sí mismo, no por su paridad con el dólar.

3 y 4. La combinación ideal para una cartera es Bitcoin como reserva de valor y Ether para exponerse a las nuevas tecnologías. Están pasando muchas cosas en la red de Ethereum.

Claramente, para ambas hay oportunidades: en esta instancia se descentralizará más la información y grupos más pequeños tomarán decisiones más acertadas: dónde y cuándo invertir, cómo detectar una corrida, etc. La clave es no invertir todo, sino lo que no se va a usar. En 2021, muchos ingresaron por la fiebre al 100% de su capital y no pudieron sortear los altibajos.

¿Qué pasará con las criptomonedas según Matías Bari, CEO de SatoshiTango?

1. Lo veo como un rebote pero más sólido. Por ejemplo, Elon Musk vendió el 75% de sus bitcoins y el mercado "ni se mosqueó". Antes de eso, la última vez que había hablado hizo un descalabro. Esto muestra que el mercado está ahora más firme y no vende porque un gran inversor lo haga.

2. El ciclo bajista terminará porque los vendedores se acaban en algún momento, dejan de estar dispuestos a desprenderse a estos valores. Se limpia el mercado, lamentablemente con mucho daño por lo que pasó con compañías que "chuparon" la plata de la gente, como Celsius o Three Arrow.

3. Hay proyectos interesantes, pero hay que entender el por qué necesitan su propio token. En un ciclo alcista los valores vuelan, pero ahora es cuándo se ven los fundamentals de las criptos.

Luna no valía un peso porque era un invento para colateralizar otro invento (UST). Una zapatilla que se enchufaba a sí misma. Three Arrow Capital tenía u$s600 millones en Luna dentro de los u$s11.000 millones en activos bajo su gestión. Profesionales de las finanzas tenían esa shitcoin.

4. Hay que tener Bitcoin, Ethereum, principalmente. Bitcoin es una red monetaria descentralizada que cambiará la forma en la que concebimos las finanzas. A nivel institucional, no se puede comprar otra cosa: ha podido resistir los embates del mercado. Es la apuesta cripto "más conservadora".

¿Qué pasará con las criptomonedas según Nicolás Verderosa, CEO de Gangsters Paradise?

1. Creo que el piso de Bitcoin ronda los 17.500 a 18.000 dólares. Existe la posibilidad que estemos en una bull trap y que termine testeando ese piso. Pero, aún ante ese panorama, el rango actual es más que interesante para entrar.

2. Los valores de inflación de EE.UU. son un factor clave para que el público se vuelque a las criptomonedas. Una recesión en ese país puede lograr que Bitcoin finalmente se desacople de los índices S&P500 y Dow Jones, marque una diferencia y entre en un ciclo alcista.

3. Más allá de Bitcoin y Ethereum, hay muchas monedas de baja capitalización de proyectos serios que pueden dar un buen margen de ganancia. Claro que este tipo de inversión suele ser más arriesgada, pero con potenciales mayores beneficios.

4. Mi cartera ideal es 20% Bitcoin, 20% Ethereum y el 60% restante en low cap gems (joyas de baja capitalización), generalmente de proyectos vinculados a NFT, Metaverso y monedas nativas de blockchains en crecimiento, como Solana (SOL), Hedera (HBAR) y KardiaChain (KAI).

¿Qué pasará con las criptomonedas según Federico Goldberg, CEO de Tienda Crypto?

1. Bitcoin es un mercado de oferta y demanda que ha crecido mucho. Es difícil determinar si el hecho de superar una barrera es un cambio de tendencia. Su cotización está atada a las decisiones económicas que toman los usuarios y hacen que el dinero fluya de un lugar a otro.

2. Hay que estar atentos a todo lo que ocurre en el panorama internacional, como la guerra en Ucrania, la inflación y la política de tasas de EEUU.

3. El mercado cripto, a lo largo del tiempo, mostró que el top 10 de capitalización cambia cada tres o cuatro años, pero las que siempre lideran y no se mueven son Bitcoin y Ether.

4. Una cartera es sólida cuando está diversificada. Por lo que a la hora de decidir invertir, según el perfil de riesgo, hay que dividir entre cripto, finanzas tradicionales, real estate, etcétera.

Si nos enfocamos en cripto, evidentemente BTC y ETH mostraron ser las monedas más sólidas, mientras que las stablecoins rinden a tasas interesantes respecto al mercado "tradicional", aunque tienen mayor riesgo.