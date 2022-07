Si sos importador, no podés comprar Bitcoin: la medida del Gobierno para que las empresas no usen cripto

El Banco Central lanzó una comunicación para evitar que las empresas importadoras accedan al dólar oficial si antes operaron con criptomonedas

El Banco Central lanzó este jueves una serie de medidas para que frenar la escalada de los dólares alternativos luego de que el ablue cerrar en $317 y marcara un nuevo récord histórico.

De esta forma, incluyó la tenencia de Cedear que tiene cada compañía en el límite de disponibilidad de u$s100.000 que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios y dispuso que esos instrumentos no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al momento en el que la empresa tuvo acceso al mercado oficial.

La medida tenía por objeto frenar que las compañías compren estos instrumentos ante la restricción de acceder a dólares financieros. Pero si bien los Cedear si bien se compran y venden en pesos, al subir la demanda se deben crear más y alguien tiene que disponer de dólares para "traer" esos títulos al mercado local.

Pero también liberó el mercado de cambio para las compañías que deban abonar por insumos en tránsito, aunque con un párrafo especial para los criptoactivos.

Si bien el Gobierno habilitó a las empresas a operar hasta 100.000 dólares por sus mercaderías en tránsito, pero también enumeró una serie de "peros" que inhabilitan el acceso al dólar oficial para importaciones.

Entre esas cláusulas, la Comunicación A 7552 del BCRA habilita a cualquier empresa que : "no ha adquirido títulos valores representativos de deuda privada emitida enjurisdicción extranjera;vii) no ha entregado fondos en moneda local ni otros activos locales (excepto fondosen moneda extranjera depositados en entidades financieras locales) a cualquier persona humana o jurídica, residente o no residente, vinculada o no, recibiendo como contraprestación previa o posterior, de manera directa o indirecta, por sí misma o a través de una entidad vinculada, controlada o controlante, activosexternos, criptoactivos o títulos valores depositados en el exterior".

De hecho, firmas como Mercado Libre o Globant, pero también Pymes sin acceso al mercado de cambio, han optado por usar criptomonedas para girar fondos al exterior para abonar insumos, licencias y otros ítems cotizados en divisa dura.

¿Por qué las empresas invierten en criptomonedas?

"No se quieren perder la ola de lo que está siendo una nueva revolución. Dentro del ecosistema cripto, Bitcoin es la opción más sólida, con mayor capitalización de mercado y una de las que muestra menor volatilidad", asegura Santiago Di Paolo, líder de comunidad e investigación en Lemon.

Según el ejecutivo, "apostar por la divisa digital líder ya no se lo considera de alto riesgo, sino más bien un desembolso conservador. Las empresas lo saben y por esto está creciendo la adopción".

El bitcoin ha demostrado ser un buen resguardo ante la inflación de las monedas soberanas, incluyendo al dólar

Por su parte, Alberto Vega, CEO de Bithan, explica a iProUP, que "las empresas ya gestionan monedas tradicionales como pesos, dólares y euros. Bitcoin y las stablecoins les permiten tener una tesorería digital que es más eficiente. Este salto lo han empezado a dar empresas como Tesla, Microstrategy, Globant y Mercado Libre".

El ejecutivo resalta el bono soberano de El Salvador respaldado en bitcoins como ejemplo claro de lo que está ocurriendo. "Esto mismo hoy se aplica a las empresas que pueden encontrar en el bitcoin y las stablecoins estos canales de financiamiento innovadores", cuenta el directivo, cuya firma ofrece a otras compañías a migrar su tesorería a cripto.

A diferencia de lo que pasa con otros instrumentos, como las divisas soberanas (en especial, el dólar), fondos comunes y otras alternativas, las empresas están un paso detrás de los ahorristas para proteger el valor de sus activos. Pero ya se están poniendo al día.

Según Di Paolo, la ventaja que encontraron tanto compañías como usuarios finales es que "se pueden enviar criptomonedas tanto al panadero en CABA como a un proveedor en Japón". Y todo con la misma velocidad y bajo costo, como si fuera enviar un correo electrónico.

¿Cuál es la relación entre las cotizaciones del Bitcoin y el dólar?

Un financista con largo recorrido en el escenario cripto local asegura a iProUP que el bajo stock de monedas que existe en el país repercute en que los exchanges "salgan a comprar" en mesas por fuera del mercado financiero (OTC, por las siglas de Over The Counter) en los que los activos se venden a precio blue más 8% de comisión.

"Con el contado con liqui no podés operar porque estás limitado a u$s50.000 por día y un exchange promedio puede vender u$s2 millones diarios. A esto, sumale a la AFIP y al Banco Central pisándoles los talones", completa.

En Argentina, los compradores duplicaron a los vendedores

Así, los exchanges que tengan que adquirir criptodivisas porque en su balance de operaciones debe conseguirlos en un "mayorista" de criptomonedas que se mueve a nivel local con el MEP o el CCL, que tienen menos controles cambiarios. Pero igual tienen límites.

Te puede interesar Un Rapipago, casa de ropa o heladería Grido: cuánto plata sale una franquicia y en qué tiempo la recuperás

Además, remarca que tanto para Bitcoin o Ether, como para las criptomonedas estables, se pueden manejar tres cotizaciones según el balance de divisa virtual que posea: