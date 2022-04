Pedís prestado y encima te ganás una renta: cómo funcionan los "créditos cripto" y qué otras ventajas ofrecen

Las entidades financiera dejaron de ser las únicas en tener la potestad sobre los créditos. Ahora podés hacerlo con criptomonedas

Las criptomonedas son cosa de todos los días para los argentinos. Es común cruzarse en las calles con publicidades de firmas del sector y hasta el torneo local de fútbol lleva el nombre de una de ellas. Cada vez más personas apnuestan a estos activos, a tal punto que ya hay más de 3,8 millones de cuentas para operar en el país.

No sólo eso: también hay tres empresas que ofrecen tarjetas prepagas que reintegran un porcentaje de cada compra en cripto y todos los exchanges brindan la posibilidad de rentabilizar ahorros.

Pero las divisas digitales, además de invertir, también posibilitan la toma de préstamos que se tramitan en tiempo récord, sin presentar papeles y ni pasar un Veraz. Y cada vez más exchanges argentinos miran la posibilidad de ofrecer estas líneas.

¿Qué son los préstamos cripto?

Maximiliano Hinz, director de Binance, detalla a iProUP que los créditos cripto funcionan a la "vieja usanza": uno pone un bien material en garantía del préstamo, como ocurre con los prendarios e hipotecarios. "En este caso, se ata una cantidad en cripto. Por ejemplo, si necesito 10.000 dólares pero no quiero vender mis bitcoins, puedo dejarlos como colateral", asegura.

De esta manera, se obtienen los fondos en una moneda estable como USDT (que cotiza a 1 dólar) para destinar a lo que se necesite y luego habrá que ir devolviendo esas stablecoins según se acordó a la hora de conseguir el préstamo y recuperar los bitcoins una vez que se cancela.

Los préstamos cripto funcionan como una "hipoteca": se dejan bitcoins en garantía que se recuperarán al cancelar la deuda

"Con esto podemos tener liquidez temporal en dinero fiduciario sin necesidad de vender cripto", asegura Hinz. Y añade que la principal ventaja es que "los intereses se devengan por hora, por lo que se puede abonar en cualquier momento y solo pagaremos la tasa correspondiente al tiempo que usemos el capital sin penalidad de cancelación anticipada".

¿Por qué hay que dejar una "garantía"?

Santiago Migone, gerente de Operaciones (COO) de Num Finance, revela a iProUP que la mayoría de los créditos en criptomonedas son colateralizados: quien desee financiarse deja un activo (usualmente, otras criptomonedas) de igual o mayor valor como garantía.

"Esto es así especialmente para los préstamos en protocolos de 'finanzas descentralizadas' que operan en la blockchain, ya que no hay posibilidad de efectuar un análisis crediticio ni ejecutar cobranzas sobre el tomador", añade.

Si bien resulta raro "dejar un activo para tomar prestado otro", este mecanismo tiene mucha demanda porque los usuarios dejan como garantía aquellos que tienden a apreciarse en relación a la criptomoneda en que reciben el crédito. Por ejemplo:

Se deja Bitcoin como colateral para tomar prestado stablecoins

Quien toma el préstamo apunta a pagar los intereses con la suba del precio del Bitcoin

"Desde Num Finance estamos prontos a instrumentar préstamos de nuestras stablecoins, en particular de nuARS (stablecoin atada al peso argentino) que se van a poder tomar dejando criptomonedas como colateral", adelanta el directivo.

¿Cómo funcionan los préstamos cripto?

Los protocolos de préstamos se vuelven fundamentales. Se basan en que son sistemas descentralizados, por ende, no involucran a una entidad bancaria, analistas de crédito ni cobradores.

Los préstamos basados en blockchain funcionan bajo contratos inteligentes: programas de software basados en un conjunto de reglas inalterables que automatizan la operatoria. De este modo, sin intervención humana:

Llevan a cabo la recepción de la garantía

La entrega de los fondos

La devengación de intereses

La ejecución del colateral

¿Cuáles son los requisitos para tomar un préstamo cripto?

Con respecto a la plataforma a utilizar, quienes recién se inician pueden usar el mismo exchange con el que compran criptomonedas para recibir los fondos y cambiarlos por efectivo. Algunas de estas empresas además están comenzando a ofrecer préstamos con divisas digitales.

Los usuarios más avanzados podrán utilizar una billetera sin custodia (como Metamask, Trust Wallet, etc.), para acceder directamente a los protocolos DeFi. Así, conseguirán mejores condiciones sin dejar datos personales. Además, deben asegurarse qué criptomonedas se requieren para dejar de garantía: volátiles, como Bitcoin o Ethereum, entre otras; o estables, como USDT, DAI, BUSD.

Además, los exchanges que brindan este servicio implementaron medidas de seguridad especiales, como la utilización de contratos inteligentes para codificar los términos del pago y asegurar el patrimonio del prestamista ante la volatilidad de las criptomonedas.

En cambio, en los protocolos de finanzas descentralizadas no hay más requisito que el del colateral, ya que los préstamos son regulados íntegramente por contratos inteligentes.

Según Migone, "las empresas que otorgan préstamos en criptomonedas, incluidas Num Finance, suelen además pedir información de KYC (conozca a su cliente)". Es decir, datos personales y una foto del DNI para comprobar la identidad.

Además, remarca que "los préstamos poseen tasas del 10% para las criptomonedas estables (atadas al dólar) y del 50% en el caso de los nuARS". Es decir, más barato que el 70% de costo financiero total de un banco de tradicional.

Los créditos en cripto tienen tasas del 10% en dólares y 50% en pesos

En tanto, Hinz recomienda calcular el total que se deberá devolver y disponer de un capital excedente para cubrirse ante una posible merma en la cotización de la moneda. "Es decir, si yo dejé de colateral cierta cantidad de bitcoin y su precio baja mucho, necesito aumentar mi respaldo, sino el sistema automáticamente los venderá cuando llegue al punto de liquidación", grafica.

¿Cómo generar una ganancia con los préstamos cripto?

En el mundo cripto existe una modalidad denominada Margin Trading, también conocida como apalancamiento financiero, que permite comprar una criptomoneda con una parte de capital propio y otra "prestada" por el exchange.

"Esta herramienta no es más que un crédito para comprar bitcoins con el plus de no tener que pagar cuotas. Se trata de un mecanismo muy común en el mercado financiero tradicional", comenta a iProUP Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango.

De esta forma, asegura, "el usuario no pone todo el dinero sino que SatoshiTango iguala dos, tres, cuatro o cinco veces la inversión, de modo que la persona aumente su poder adquisitivo".

Según el experto, "esta modalidad registra un crecimiento de 30% interanual en su adopción". Claro que se trata de una herramienta para quienes desean financiar la compra de una moneda volátil (como Bitcoin) creyendo que subirá a corto plazo.

Si el pronóstico fue correcto sólo abonará una pequeña comisión por los días en que la plataforma prestó capital, teniendo la posibilidad de generar una ganancia interesante a bajo riesgo.

Además, el usuario elige cuánto tiempo espera y cuánto de la inversión inicial decide exponer. Como tiene un respaldo, no hay posibilidades de que contraiga deudas: a lo sumo, perderá los fondos que destinó.

¿Qué requisitos tiene el Margin Trading?

Según Bari, para utilizar esta herramienta se necesita tener dólares cripto en tu cuenta. "No es necesario transferir directamente; también se puede cargar dinero en moneda local, cambiarla por USDT y abrir posiciones", señala. Y añade: "Si bien pueden abrirse con una única moneda, la plataforma permite apostar por la suba o baja de cualquier activo: BTC, ETH, ADA y otras más".

"Los préstamos descentralizados funcionan igual que una casa de empeño. Entregás un reloj como garantía y recibís cierta cantidad de dinero", ilustra.

De esta forma, las criptomonedas suman un nuevo servicio para que una persona pueda financiarse y lograr una rentabilidad. Más rápido, fácil y automático que nunca.