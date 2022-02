Sigue el declive de Zoe: el "doctor en Trading" rompió el silencio y dejó sorprendentes declaraciones

Nicolás Gotuzzo es uno de los personajes más llamativos de Generación Zoe, Decidió romper el silencio y dejó sorprendentes declaraciones

Generación Zoe y Leonardo Cositorto siguen dando de qué hablar. Luego de que la empresa fuera denunciada por supuestas estafas, las víctimas y participantes de la "comunidad" comenzaron a dar testimonios. Uno de ellos fue Nicolás Gotuzzo, el famoso "doctor en Trading" que, en teoría, habría asesorado a verdaderos gigantes de Wall Street como Ray Dalio.

En declaraciones radiales, el joven aseguró que lo transformaron en una especie de personaje y que no tiene nada que ver con la gestión de la organización. "Soy uno más de los 100 mil estudiantes, fiduciantes, que estamos en la empresa. Soy uno más del montón", aseguró.

Generación Zoe: sorprendentes declaraciones

Posteriormente, detalló que él entró a la "comunidad" para aprender sobre coaching y afirmó que con Zoe se quedó fascinado, lo que no le sucedió con la educación tradicional.

Sin embargo, aseveró que no está vinculado con la división de trading de la empresa: "Yo en Zoe nunca participé en lo que es la parte de trading. Yo empecé con lo que es la parte de coaching".

Lo particular de este "personaje" es que en las redes sociales comenzaron a circular imágenes publicitarias de él ostentando cientos de dólares y afirmando que habría estado ayudando a referentes de la industria financiera internacional como Ray Dalio, presidente de Bridgewater Associates, y Jim Simons.

No obstante, durante la entrevista radial, Gotuzzo puntualizó que no fue la mente detrás de ese contenido, el cual fue idea de los haters: "Son todas patrañas, Jorge, son todas patrañas de los haters. No tengo ni idea quién es ese Ray Dalio. No tengo la más mínima idea, no sé".

A su vez, aprovechó el espacio para indicar que existieron muchos usuarios de internet que se hicieron pasar por él y difamaron su imagen. "Yo ya hice la denuncia por usurpación de identidad en el juzgado de ciberseguridad. Yo tomé mis recaudos, yo estoy más que tranquilo, yo no tengo nada que ver con la empresa", comentó.

El famoso "doctor en Trading"

"Leonardo no me dejó la empresa a mí. Eso es una patraña más grande que una casa. Son muchísimas difamaciones. Soy uno más del montón, yo no tengo nada que ver", concluyó.

De todas formas, a pesar de la polémica y las acusaciones de fraude y estafa, Nicolás Gotuzzo continúa creyendo en Generación Zoe.

En esta línea, expresó: "Leonardo Cositorto hace unos días lanzó un comunicado que va a reestructurar la empresa. Yo confío, creo, en eso". Y finalizó: "Por la educación que ofrece Zoe, sí., yo apuesto al proyecto".