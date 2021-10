Pagás con tarjeta, apoyando el celular y sin desbloquearlo: cómo funciona la tecnología "tap and pay" en Argentina

El CEO de Nubi explica cómo funciona esta tecnología para abonar sin contacto en los comercios y anticipa los planes de la compañía

Sebastián Böttcher efectúa muchas compras con su celular pero siempre que lo hace le sucede lo mismo: dice que va a pagar con tarjeta, pero en vez de entregar el plástico apoya su celular en la terminal POS. El resultado siempre es igual: del otro lado del mostrador, un cajero muestra cara de desconcierto.

Böttcher no está estafando a nadie ni tampoco está loco, sino que está utilizando la nueva tecnología Tap and Pay -o apoyá y pagá- de Nubi, la fintech argentina que opera en el mundo de los pagos desde 2017.

Böttcher es el CEO de la firma y está orgulloso del trabajo que lanzaron recientemente. "Es una de las funcionalidades más innovadoras que tenemos disponibles y que todavía no vimos replicada en la competencia. Los comerciantes al principio miran con cara rara pero cuando ven que realmente se efectúa el pago sin problemas y que es exactamente igual que apoyar la tarjeta física, la cara del cajero es mágica", asegura.

Según el CEO, este mecanismo es mucho más rápido y seguro que otros sistemas de pago digitales: "Con el QR tenés que desbloquear el celular, apuntar con la cámara, escanear el código, elegir la tarjeta con la que vas a pagar, en algunos casos hasta tenés que poner el código de seguridad y tardás algunos segundos. Obviamente es una mejora respecto a pagar con la tarjeta física pero el Tap and Pay es lo que se viene".

Con este sistema sólo es necesario acercar el celular -sin necesidad de desbloquearlo- a la terminal de pagos. Con la huella digital se valida el monto y se efectuó el pago.

El sistema ya está operativo. "Desde el punto de vista del cliente, sólo necesitás un celular con la tecnología NFC (Near-Field Communication). Por el lado del comercio, no requería nada nuevo, porque hoy las tarjetas ya tienen el sistema de pagos sin contacto", describe Böttcher.

El Tap and Pay es una de sus más recientes funciones, pero Nubi trabaja también con otros servicios digitales. "Estamos conectados al sistema financiero argentino y damos todos los servicios relacionados a este vertical de pagos y transferencias", remarca.

Y señala que ofrecen "ofrecemos una cuenta digital que incluye dentro de sus opciones una tarjeta Visa prepaga, esto quiere decir que cualquier persona que se baja nuestra aplicación tiene acceso a manejar su dinero de manera digital", explica Böttcher. La plataforma puede ser utilizada por personas desde los 13 años.

En el momento en el que termina la validación, Nubi le ofrece una cuenta virtual con CVU, que se puede fondear a través de una tranferencia bancaria o fintech, o depositando efectivo en Rapipago. Una vez allí, el dinero se puede usar para pagar con tarjeta en cualquier comercio físico o sitio de ecommerce que acepte Visa, enviar fondos a cuentas virtuales o bancarias, cargar la SUBE o el celular, o cancelar servicios.

Böttcher destaca la importancia de esos servicios en el mundo digital. "Para ponerle nombre, se trata de productos como Uber, Cabify, Netflix, Spotify, Mercado Libre, etc. Es una manera de hacer inclusión y no quedar afuera del sistema", completa.

Además, reflexiona: "En el último año y medio, el mundo se dio vuelta en un montón de aspectos por la pandemia y la manera de consumir cambió muchísimo. Eel hecho de acceder a servicios como Nubi realmente te puede ayudar a estudiar o trabajar de una manera que antes no era posible".

En ascenso

Nubi nació en el 2017 con el disparador de un un acuerdo con PayPal para convertir el saldo a pesos en la Argentina, pero luego fue evolucionando.

Respecto a su financiamiento, Böttcher asegura que "siempre fue friends and family, todavía no hubo una ronda de inversión ni se salió a buscar fondos por afuera, aunque no es algo que se descarte hacia el futuro".

Además, explica que "la monetización mira al largo plazo: no es inmediata porque básicamente es un modelo donde no hay comisiones, entonces al usuario no se le cobra nada, por lo tanto necesita de la escala".

"La ganancia viene del uso que los usuarios le dan a los medios de pago, cada vez que hacen una recarga de celular, pagan un servicio o utilizan su tarjeta prepaga, ahí Nubi obtiene un margen, muy pequeño, pero margen al fin", añade.

Böttcher se entusiasma al hablar de los proyectos que tiene Nubi para el futuro. "Estamos trabajando en ofrecerles nuevas cosas a nuestros usuarios en el negocio B2C (al consumidor), pero también queremos trabajar en el B2B, es decir, incluir empresas que tengan más de diez mil clientes que estén buscando alguna solución parecida a la que tenemos nosotros", anticipa.

"Sería una forma de aprovechar toda la inversión y know-how que aprendimos, de tal manera de ponerlo a disposición de una empresa que tal vez tiene otro negocio pero necesita de esa función para mejorar el servicio. Ahí vemos que hay una oportunidad para Nubi, estamos trabajando en esa dirección y nos llena de entusiasmo", concluye.