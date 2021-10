Boom de la Industria del Conocimiento: ¿por qué le cuesta a la Argentina sumarse a la ola?

Las industrias del conocimiento crecen exponencialmente a nivel global, aunque la Argentina no aprovecha el escenario mundial y se queda atrás. ¿Por qué?

En el contexto de un evento virtual, Argencon, la entidad que nuclea a las empresas de la economía del conocimiento, presentó su habitual estudio Argenconomics, el informe anual que analiza los principales indicadores de rendimiento del sector en Argentina y en los países líderes.

En el relevamiento se advierte que si bien en el último trimestre se registró una leve recuperación y se anunció el fin de los derechos a las exportaciones de servicios, aún quedan pendientes el tratamiento de factores determinantes para detener la fuga de talentos y empresas.

"Durante la pandemia se aceleró la demanda de servicios basados en conocimiento, cuyas exportaciones alcanzaron en 2020 el record histórico de participación en el comercio mundial. Pero Argentina solo aprovecha marginalmente este escenario, ya que el crecimiento de la brecha cambiaria esta afectando la capacidad competitiva de nuestros exportadores y fomenta la fuga de cerebros de todas las industrias del conocimiento", analizó Sebastián Mocorrea, Presidente de la institución.

El informe muestra los datos de INDEC sobre la evolución de las exportaciones argentinas hasta el 2do trimestre de este año, fecha que aún no reflejaba el nuevo marco normativo de la Ley de Economía del Conocimiento, ni el anuncio de la futura caída de los derechos de exportación anunciada por el Gobierno para 2022.

En Argentina la participación de las exportaciones a junio de este año cayó al 8,2%.

"La masificación del teletrabajo, unida al efecto nocivo de la brecha cambiaria, esta impactando seriamente el mercado de trabajo de las industrias del conocimiento que sufren a la fuga de talentos que optan por vender sus servicios a clientes en el exterior por fuera del mercado laboral regulado", sumó Luis Galeazzi, CEO de Argencon.

El segundo trimestre de 2021 fue el primero desde el año 2017, en que las exportaciones mostraron un salto interanual positivo, tendencia que aun no puede considerarse definitiva.

Sin embargo, en el curso de este año 6 empresas originariamente argentinas llegaron a la categoría de unicornios, lo que demuestra la fecundidad de nuestro ecosistema y el talento de nuestros profesionales.

Economía del Conocimiento en números

Exporta u$s5.776 millones y se mantiene como el tercer rubro exportador del país, detrás del complejo oleaginoso y cerealero. Actualmente ocupa a 436 mil profesionales, lo cual representa el 7% del empleo formal.

Producto de la pandemia, aumentó su participación en el comercio mundial y representa el 11,15% de las exportaciones totales.

En Argentina la participación de las exportaciones a junio de este año cayó al 8,2%. Este valor está lejos del récord de participación que fue de 9,6% en diciembre de 2017, cuando las exportaciones alcanzaron a u$s7.335 millones . Desde ese tope hubo diez trimestres consecutivos de caída, con una recuperación en el último trimestre, para llegar a un valor anual de u$s5.776 millones al 30 de junio de este año.

. Desde ese tope hubo diez trimestres consecutivos de caída, con una recuperación en el último trimestre, para llegar a un valor anual de al 30 de junio de este año. La combinación del crecimiento global y el estancamiento nacional determinó que el share de Argentina en la exportación de servicios basados en conocimiento haya caído de 0,44% en 2010, a 0,27% en 2019, y a 0,25% en 2020 .

. Aún no se logró capturar el efecto de la operatividad de la Ley de Economía del Conocimiento, mientras que la eliminación de los derechos de exportación a los servicios entrará en vigencia a partir de enero de 2022.

La importancia de la educación en la infancia

Por su parte, el Co-founder y partner de Globant y Vivid Growth, Nestor Nocetti apunta: "Desde un punto estratégico nos quedamos dormidos, los ciclos de actualización de tecnología suceden en meses, no en años, esto se aplica en todos los rubros, y el mundo aprovecha este proceso. Asimismo, el plan a seguir, tiene que ser una visión compartida por todo el país, donde se apunta a la misma dirección. No es tanto lo que no hacemos sino la visión de hacia dónde va el mundo adonde vamos a ir nosotros".

En sintonía con esta idea, Nocetti también apunta que otra política fundamental a tener en cuenta es la educativa y la que está orientada a que los chicos, que de forma natural eligen a la tecnología, ya que esta tiene un rol igualador.

"Desde un punto estratégico nos quedamos dormidos", expresa el cofundador de Globant.

"Reever los planes educativos es una tarea de corta plazo, y así poder mover al sistema educativo hacía una dirección donde más chicos y chicas puedan sentirse interesados por entrar al sector. También sería bueno ampliar la brecha de género. Nuestra industria cuenta con buenos salarios, y mucha demanda. No necesitamos solo programadores, necesitamos gente que sea capaz de brindar servicios al exterior, con el talento que tenemos y una posición geográfica favorable tenemos todo el terreno listo para crecer", concluye.