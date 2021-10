Invertí en Mercado Libre con pesos y sin riesgo argentino: cómo aprovechar el boom de las bigtech

Es una de las herramientas favoritas para miles de argentinos, que apuestan a los CEDEAR para atar su suerte a la divisa estadounidense y grandes empresas

Mercado Libre es una de las compañías más importantes de la región, y esto la lleva a estar en el radar de miles de argentinos que deciden invertir sus pesos en el unicornio creado por Marcos Galperin para hacerlos trabajar y obtener una ganancia.

Pero los papeles de la compañía tienen una característica clave que puede transformarse en una barrera para quienes quieran apostar: cotizan en Wall Street, no a nivel local. Por ello, la única vía para acceder de forma doméstica –y en pesos– es a través de la compra de los Certificados de Depósito Argentino (CEDEAR) del gigante del comercio electrónico.

Estos instrumentos son la representación de un determinado número de acciones (1,2,5,10,..según el caso) de una empresa que cotiza en el exterior y que pueden ser adquiridos en moneda argentina vía un Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC).

Si bien parecería complicado a simple vista para quien no tiene experiencia bursátil, lo cierto es que los pasos son muy sencillos. Antes de dar el puntapié inicial, hay que preguntarse si se tiene la tolerancia al riesgo necesaria para este tipo de apuestas.

En diálogo con iProUP, Karina Díaz, especialista en Mercado de Capitales de la UBA y docente de Finanzas de la UADE, indica que es clave entender el riesgo inherente propio de la herramienta, porque no dejan de ser instrumentos de renta variable.

"Se espera que dé una rentabilidad futura, atada a los rendimientos de la empresa. El inversor va a tener la expectativa de obtener una ganancia de capital y un dividendo. Pero esto puede no ocurrir porque todo está sujeto a la evolución de la compañía", detalla la experta.

El CEDEAR de Mercado Libre es el más buscado en el mercado local

Si bien no es necesario desembolsar una fortuna para dar los primeros pasos, el monto sugerido por especialistas para armar un portafolio parte de los u$s2.000.

Cabe destacar que desde el año pasado las barreras de entrada se redujeron gracias a los cambios que se materializaron a través de Bolsas Y Mercados Argentinos SA (BYMA), que permitió operar desde un CEDEAR y ya no al equivalente a una acción en su mercado de origen.

Esto admitió "dividir" cada papel en "partes" más pequeñas y, por ende, más accesibles al público minorista. Los CEDEAR tienen tres variables que impactan en su cotización:

El valor de la acción (que cotiza en Wall Street)

Su negociación en el mercado local

La variación del dólar de contado con liquidación (CCL)

Ignacio Carballo, director de Ecosistema Fintech & Digital Banking de la UCA, explica a iProUP que el papel del CCL es fundamental, porque lo que hace es "vincular los pesos a dólares".

Este instrumento le permite al usuario "atarse a la brecha" entre el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación. Así, si la diferencia se amplía, el usuario se beneficia. Y si se reduce, ocurre lo contrario. Es uno de los riesgos que se corre con este tipo de instrumentos.

"El inversor está comprando en moneda local papeles que cotizan en divisa norteamericana. Entonces, si este tipo de cambio se dispara –aunque el valor de la acción no aumente– el monto que va a ver en pesos va a subir", señala el especialista. Y añade que uno de los aspectos más atractivos de esta herramienta es la protección –en cierta medida– que brinda ante una devaluación.

Mauro Mazza, analista de Research de Bull Market, recuerda que "este instrumento no es una cobertura, aunque lo replique muy bien, porque hay riesgo subyacente".

Mercado Libre, la favorita

Durante el 2020, Mercado Libre tuvo un crecimiento descomunal: 180%. Su valor inició el año pasado a u$s610 y cerró en u$s1.710. Si bien en el primer cuatrimestre su precio se precipitó y perdió cerca de un tercio, el público local continuó apostando por la firma de Galperin.

"En las operaciones hubo picos de hasta 9.000 millones de pesos", subraya Mauro Mazza, quien además destaca que desde mayo de 2020 no bajan de 2.000 millones mensuales.

"Es una empresa muy demandada. Es Top en la cartera de CEDEAR", agrega el especialista. Y remarca que Mercado Libre se encuentra en un crecimiento absoluto y el modelo de negocio que propone "aún está emergiendo".

"La penetración del ecommerce en América Latina aún no alcanzó los niveles de una economía desarrollada, así que se puede apostar a largo plazo. Sin duda, esto también está empujado por el boom de Mercado Pago y las fintech", analiza el economista.

Cómo invertir sin moverte de tu casa

Los CEDEAR le permiten al ahorrista diversificar su cartera en una plaza internacional, en pesos y desde Argentina. La operatoria desde el ALyC, para contar con dólar cable o CCL es la siguiente:

Se transfiere el dinero desde la cuenta bancaria hacia el bróker

Luego se compra el bono AL30, sujeto a un día de parking (tras las últimas medidas, sólo se puede realizar una vez cada 30 días)

(tras las últimas medidas, sólo se puede realizar una vez cada 30 días) Posteriormente se vende como AL30C (no se debe confundir con el AL30D, que se utiliza para las operatorias con dólar MEP)

(no se debe confundir con el AL30D, que se utiliza para las operatorias con dólar MEP) Si el inversor tiene los dólares, se evita el parking

Y ya con fondos en la cartera se puede acceder a los papeles de MELI, o las famosas "FAANG" –anagrama de Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google– y cerca de 200 firmas de diferentes rubros y partes del mundo.

Cómo se calcula la ganancia y qué impuestos los alcanzan

Para conocer esta información, simplemente alcanza con restarle al valor de venta el monto que costó la compra del papel. Además, se deben tener en cuenta los dividendos que la firma pagó en el plazo en el cual el ahorrista lo mantuvo en su cartera de inversiones.

Los CEDEAR son alcanzados por Bienes Personales si se cuenta con un patrimonio superior a $2 millones, tanto en dinero ahorrado/invertido, como en propiedades (aquí o afuera).

son alcanzados por si se cuenta con un patrimonio superior a $2 millones, tanto en dinero ahorrado/invertido, como en propiedades (aquí o afuera). Algunos pueden verse afectados por el Impuesto a las Ganancias si pagan dividendos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales

Los CEDEAR permiten dolarizar la cartera, pero el resultado dependerá del desempeño en la bolsa

Debe tenerse en cuenta que una cartera con las bigtech estadounidenses (Amazon, Apple, Microsoft, etc.) quedará "atravesada" por variables económicas similares (mismo rubro o país), y esto deja vulnerable al portafolio ante una fuerte caída. Además, que este tipo de inversiones deben proyectarse a mediano plazo .

Joel Lupieri, de la consultora EPyCA, brinda a iProUP los siguientes consejos:

Es importante tener en cuenta que al comprar un CEDEAR estamos apostando por el rendimiento de una empresa puntual , atando nuestra inversión a un activo riesgoso y variable

, atando nuestra inversión a un activo riesgoso y variable No tiene la misma previsibilidad que un bono o un plazo fijo, sino que estamos confiando a que esa compañía mantenga o aumente su cotización bursátil

En un contexto convulsionado a nivel mundial, estos activos pueden estar sujetos a una alta volatilidad: Estados Unidos y China (las dos economías más grandes) parecen enfrentarse a sendas crisis internas: inflación en el primero, default de Evegrande en el segundo. Ambas pueden pegar duro en los activos riesgosos como son las acciones.

Los CEDEAR apuntan a perspectivas que van de moderadas a agresivas. Es que sus números pueden variar día a día y demandan una mente fría al momento de planificar una operación. Por ello son recomendados por expertos para horizontes de mediano a largo plazo.

No obstante, no se debe pasar por alto que en tiempos donde el peso argentino no deja de perder valor frente al dólar, estos instrumentos pueden convertirse en una interesante alternativa para disminuir los riesgos de tipo de cambio y acceder a firmas de renombre mundial y que cotizan en mercados del exterior.